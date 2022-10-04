Transit Swap hacklendi! Çalınan fonların yüzde 70’i iade edildi

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Transit Swap, bir bilgisayar korsanının 1 Ekim’de bir takas sözleşmesindeki hatayı kullanmasının ardından 23 milyon dolara yakın fon kaybetti. Bunun ardından Transit Finance ekibinin yanı sıra güvenlik şirketleri Peckshield, SlowMist, Bittrace ve TokenPocket‘tan hızlı bir tepki vererek saldırganın peşine düştüler.

Merkeziyetsiz borsa (DEX) Transit Swap, bilgisayar korsanının dahili bir hatayı kullanarak saldırmasının ardından yaklaşık 23 milyon dolara yakın bir para kaybetti. Birkaç Blockchain güvenlik şirketinin attığı hızlı adımlarla Transit Swap’ın saldırıda kaybettiği paraların bir kısmı geri alınabildi.

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BscScan ve EtherScan’a göre bu fonların 4,2 milyon doları 3.180 Ethereum (ETH), 2 milyon doları 1.500 Binance-Peg ETH ve 14,2 milyon doları 50.000 BNB şeklinde geldi. Transit Swap, geri ödeme planı geliştirmek için veri topladığını söyleyerek fonları kullanıcılara iade etmedi.

Şu anda ortak çalışan güvenlik şirketleri ve proje ekipleri, bilgisayar korsanlığı olayını takip ediyor. Hacker ile e-posta ve zincir içi yöntemlerle iletişim kurmaya devam eden ekip, daha fazla varlığı kurtarmak için çalışmaları sürdürüyor.

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