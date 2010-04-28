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Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Amerika merkezli cep telefonu üreticisi Motorola, son günlerde dünyanın en büyük pazarlarından Çin'i hedef almış durumda. Android işletim sistemini kullanan ürünlerinin önemli bir kısmını Çin'e yönlendiren firmanın MT820 Ming modeline ait olduğu iddia edilen detaylı fotoğrafları Çinli bir sitede paylaşıldı.

Transparan kapağıyla ve şık tasarımıyla dikkat çeken MT820 Ming, henüz Motorola tarafından tanıtılmadı için telefonun TD-SCDMA şebekesi desteği ve dokunmatik ekran dışındaki teknik özellikleri belli değil. Fiyat dahil tüm detayların yakında açığa çıkmasını bekliyoruz ve Motorola'nın benzer modelleri Avrupa pazarına da sunmasını diliyoruz.

Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı
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http://www.slashphone.com/next-moto-ming-filled-with-android-as-moto-mt820-259240 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
Anlamadığım adamlar hep çine çalışıyorlar neden?? çok mu zengin insanlar, durmadan telefon mu alıyorlar?? ben çok da zengin değil diye biliyorum ama yanılıyormuyum??? tamam dünya nüfusunun altıda biri olabilir ama adamlar çok zengin olmalılar ki sürekli bir alışveriş ve değişim içerisinde olsunlar.. Avrupa bile değil.. çin?? avrupadan da zengin burası..
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O.Beverly 9 yıl
Bence cevabı basit.Motorola önceki Ming modellerinde olduğu gibi transparan bir materyal içine entegre edilmiş ahize kullanacak.Ve görünen o ki diğer Ming modellerinden kat kat karizmatik ve donanım açısından daha güçlü bir cihaz çıkaracak.Gözüme ilk çarpan şey de sanki ekran biraz daha büyük olduğuydu.

Transparan kapak aslında bir profesyonel işi..Çünkü hem dokunmatik ekranı koruma amaçlı kullanılabilir hem de diğer bar tipi dokunmatik telefonların aksine ahizenin daha üste taşınıp,görüşmelerin daha kaliteli yapılabilmesi sağlanmış olabilir.Ki bana göre kapaklı tasarım yüze oturma açısından karşı tarafa en kaliteli ses veren stil


Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki,telefon acayip hoş görünüyor.
Haber için teşekkür ederim.
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DiciQ 9 yıl
transparan kapagının ne işe yarayacagını anlayamadım darbelere karşı korumamı saglıyor nedir tam olarak ? çünkü açık halinde üstte bir hoparlör falanda yok
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