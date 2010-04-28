Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı

Haber Editörü
Amerika merkezli cep telefonu üreticisi Motorola, son günlerde dünyanın en büyük pazarlarından Çin'i hedef almış durumda. Android işletim sistemini kullanan ürünlerinin önemli bir kısmını Çin'e yönlendiren firmanın MT820 Ming modeline ait olduğu iddia edilen detaylı fotoğrafları Çinli bir sitede paylaşıldı.
Transparan kapağıyla ve şık tasarımıyla dikkat çeken MT820 Ming, henüz Motorola tarafından tanıtılmadı için telefonun TD-SCDMA şebekesi desteği ve dokunmatik ekran dışındaki teknik özellikleri belli değil. Fiyat dahil tüm detayların yakında açığa çıkmasını bekliyoruz ve Motorola'nın benzer modelleri Avrupa pazarına da sunmasını diliyoruz.
http://www.slashphone.com/next-moto-ming-filled-with-android-as-moto-mt820-259240 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Transparan kapak aslında bir profesyonel işi..Çünkü hem dokunmatik ekranı koruma amaçlı kullanılabilir hem de diğer bar tipi dokunmatik telefonların aksine ahizenin daha üste taşınıp,görüşmelerin daha kaliteli yapılabilmesi sağlanmış olabilir.Ki bana göre kapaklı tasarım yüze oturma açısından karşı tarafa en kaliteli ses veren stil
Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki,telefon acayip hoş görünüyor. Haber için teşekkür ederim.