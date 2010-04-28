Transparan kapaklı Motorola MT820 Ming'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı

Amerika merkezli cep telefonu üreticisi Motorola, son günlerde dünyanın en büyük pazarlarından Çin'i hedef almış durumda. Android işletim sistemini kullanan ürünlerinin önemli bir kısmını Çin'e yönlendiren firmanın MT820 Ming modeline ait olduğu iddia edilen detaylı fotoğrafları Çinli bir sitede paylaşıldı.

Transparan kapağıyla ve şık tasarımıyla dikkat çeken MT820 Ming, henüz Motorola tarafından tanıtılmadı için telefonun TD-SCDMA şebekesi desteği ve dokunmatik ekran dışındaki teknik özellikleri belli değil. Fiyat dahil tüm detayların yakında açığa çıkmasını bekliyoruz ve Motorola'nın benzer modelleri Avrupa pazarına da sunmasını diliyoruz.

http://www.slashphone.com/next-moto-ming-filled-with-android-as-moto-mt820-259240