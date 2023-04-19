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    Trendyol Yemek, Ramazan ayında en çok sipariş edilenleri açıkladı

    Trendyol'un online yemek siparişi platformu Trendyol Yemek'te Ramazan ayında en çok sipariş edilen yemekler açıklandı. Bu Ramazan ayının favori yemeği lahmacun oldu.
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    Trendyol Yemek, Ramazan ayında en çok sipariş edilenleri açıkladı
    Trendyol Yemek, Ramazan ayında en çok sipariş verilen yemekleri açıkladı. Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre 2023 Ramazan ayının en çok tercih edilen yemeği lahmacun oldu.

    En çok hangi yemekler sipariş edildi?

    Ramazan ayında en çok tercih edilen yemek lahmacun olurken, lahmacunu sırasıyla hamburger, çiğ köfte, adana dürüm ve tavuk döner takip etti.

    Çorba çeşitli arasında en popüleri mercimek çorbası olurken ardından et suyu çorba ve ezogelin takip etti. Dünya mutfağından en çok köri soslu tavuk tercih edildi. En çok tercih edilen içecek ayran oldu. En çok tercih edilen tatlılar ise profiterol, soğuk baklava, waffle, ekler ve kazandibi oldu.

    Trendyol’un açıklamasına göre Türkiye’nin iftar menüsü mercimek çorbası, lahmacun, içli köfte, ayran ve profiterolden oluştu. Sahur menüsünde ise lahmacun, tavuk tantuni ve ayran yer aldı.

    Ramazan boyunca en çok tercih edilen 5 kahve çeşidi ise latte, iced latte, filtre kahve, flat white ve Americano olarak açıklandı.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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