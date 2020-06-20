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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Troller mobil dünyaya geldi

    DreamWorks Trolls Pop adlı mobil oyun; animasyon dünyasının fenomen Troll karakterlerini balon patlatma türü ile birleştirerek eğlenceli zamanlar sunmayı amaçlıyor.
    6 sa.
    1,6b
    16
    7
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Troller mobil dünyaya geldi
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    DreamWorks stüdyolarının dünya çapında ün yapan Troller serisi mobil dünyaya gelmekte gecikmedi. DreamWorks Trolls Pop klasik balon patlatma türü üzerinden eğlenceli zamanlar sunuyor.

    DreamWorks Trolls Pop neler sunuyor?

    Klasik balon patlatma türünün üzerine inşa edilen DreamWorks Trolls Pop, fenomen serideki karakterleri ve animasyonları dahil ederek özellikle alt yaş grubu kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

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    Poppy, Branch gibi Troll karakterlerini koruyan oyunda bölüm geçtikçe hediye sandıklar ve yeni karakterlerin kilidini açıyorsunuz. Her karakterin kendine özgü güçlendirmeleri var ve belirli bir etkileşimden sonra güçlendirme aktif hale geliyor.

    Farklı mücadele modlarına sahip olan bölümlerin yanı sıra arkadaşlarınızla yardımlaştığınız ve nadir Troll karakterlerini bulabildiğiniz farklı etkinlikler de yapılıyor. Zaman içerisinde oyuna pek çok yeni özellik de güncelleme ile eklenecek.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    veteriner69 6 sa. en beğenilen
    Maaşlı Ak troller mi?
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Bir taraf hep diğer tarafı trol olarak görüyor ya, bayılıyorum bu hallerine. Canım benim.
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Yeşil olan neyi hatırlattı acep
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    RakunLander (Hasan Özsoy) 3 sa.
    Twitter'dan şutladılar buraya mı gelmişler şimdi de :D
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    Paetzold (R S) 4 sa.
    Aklıma bizim troller geldi
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    porsche911gt2 4 sa.
    Troller hep mobil dünyada idi. Forumlarda ve sosyal medyada karşılaşmanız olası
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    veteriner69 6 sa. en beğenilen
    Maaşlı Ak troller mi?
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