Troller mobil dünyaya geldi

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DreamWorks stüdyolarının dünya çapında ün yapan Troller serisi mobil dünyaya gelmekte gecikmedi. DreamWorks Trolls Pop klasik balon patlatma türü üzerinden eğlenceli zamanlar sunuyor.

DreamWorks Trolls Pop neler sunuyor?

Klasik balon patlatma türünün üzerine inşa edilen DreamWorks Trolls Pop, fenomen serideki karakterleri ve animasyonları dahil ederek özellikle alt yaş grubu kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

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Poppy, Branch gibi Troll karakterlerini koruyan oyunda bölüm geçtikçe hediye sandıklar ve yeni karakterlerin kilidini açıyorsunuz. Her karakterin kendine özgü güçlendirmeleri var ve belirli bir etkileşimden sonra güçlendirme aktif hale geliyor.

Farklı mücadele modlarına sahip olan bölümlerin yanı sıra arkadaşlarınızla yardımlaştığınız ve nadir Troll karakterlerini bulabildiğiniz farklı etkinlikler de yapılıyor. Zaman içerisinde oyuna pek çok yeni özellik de güncelleme ile eklenecek.

DreamWorks Trolls Pop Huuuge Games - Play Together Bulmaca Ücretsiz 133M

DreamWorks Trolls Pop ‎ Huuuge Global Ltd. Oyunlar Ücretsiz 203.4 MB

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