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    Tron (TRX), Dominika hükümeti ile iş birliği yaptı: Dominica Coin geliyor

    Tron (TRX), Dominika'nın yerel kripto para birimi Dominica Coin (DMC) için anlaşma sağlandığını açıkladı. DMC, TRX tabanlı olarak piyasaya sürülecek.                                     
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    Tron (TRX), Dominika hükümeti ile iş birliği yapıyor Tam Boyutta Gör

    Tron kurucusu Justin Sun, Dominika ile yaptığı ortaklığı sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Dominika, bu yıl parlamentosundan Sanal Varlık İş Yasası’nı geçirdikten sonra Tron ile ortaklık yaptığını duyurdu. Dominika, para birimini dijitalleştiriyor ve Tron tabanlı Dominica Coin (DMC) piyasaya sürülüyor.

    Tron kurucusu Justin Sun resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. 

    Dominika, Tron bünyesindeki kripto paralara değişim aracı olarak yetki verdi. Buna göre ekosistem ürünlerinden, TRX, BTT, JST, NFT, USDD, USDT, TUSD ülkede yetkilendirildi. Ayrıca belirtmek gerekirse Dominika’nın kripto para birimine geçmesi ülkeyi büyük turizm kapasitelerine tanıtmak amacıyla fayda sağlayabilecek.

    Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit ise konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “Bu, Dominika için dijital inovasyonu benimsemek anlamına geliyor. Ayrıca Tron Protokolünü belirlenmiş ulusal Blockchain’i altyapısı olarak atadık. Ekonomik büyümeyi artırma yolunda tarihi bir adım attık”

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