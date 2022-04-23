TRT Çocuk Oyun Dünyası indirmeye sunuldu

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Bugüne kadar animasyon karakterlerini barındıran pek çok mobil oyun ile reklamsız ve satın almasız geniş bir yelpaze sunan TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine özel bir oyunu çocuklara armağan ediyor.

TRT Çocuk Oyun Dünyası neler sunuyor?

TRT Çocuk Oyun Dünyası platformun karakterlerinden uzaklaşarak farklı tecrübeleri bir araya getirdiği bir uygulama olmuş. Geniş bir şehirde içerisinde oyun oynayabildiğiniz binalar mevcut. Bu binalara girerek oyunları bitirmeniz gerekiyor.

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Oyunlar bittikçe şehrin diğer bölümleri de açılıyor. Bu oyunlar bulmaca, müzik, renk eşleme, sayılar, sanat, su gibi eğitici ve öğretici kategorilerden oluşuyor. Oyunlarda topladığınız puanlarla da karakter, araç ve binaları satın alarak şehre yerleştiriyorsunuz.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan TRT Çocuk Oyun Dünyası ayrıca ebeveynlerin çocuklarının ilerleyişini ve kazanımlarını takip etmesini sağlıyor. TRT Çocuk Oyun Dünyası yine ücretsiz ve reklamsız.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trtcocuk.gameworldapp&gl=TR

TRT Çocuk Entertainment Ücretsiz 60,7 MB



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