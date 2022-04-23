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    TRT Çocuk Oyun Dünyası indirmeye sunuldu

    TRT Çocuk Oyun Dünyası uygulaması reklamsız ve ücretsiz olarak sunduğu pek çok kategoride eğlenceli oyunlarla 23 Nisan şerefine çocuklara güzel bir sürpriz yapıyor. 
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    TRT Çocuk Oyun Dünyası
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    Bugüne kadar animasyon karakterlerini barındıran pek çok mobil oyun ile reklamsız ve satın almasız geniş bir yelpaze sunan TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine özel bir oyunu çocuklara armağan ediyor. 

    TRT Çocuk Oyun Dünyası neler sunuyor?

    TRT Çocuk Oyun Dünyası platformun karakterlerinden uzaklaşarak farklı tecrübeleri bir araya getirdiği bir uygulama olmuş. Geniş bir şehirde içerisinde oyun oynayabildiğiniz binalar mevcut. Bu binalara girerek oyunları bitirmeniz gerekiyor. 

    Oyunlar bittikçe şehrin diğer bölümleri de açılıyor. Bu oyunlar bulmaca, müzik, renk eşleme, sayılar, sanat, su gibi eğitici ve öğretici kategorilerden oluşuyor. Oyunlarda topladığınız puanlarla da karakter, araç ve binaları satın alarak şehre yerleştiriyorsunuz. 

    Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan TRT Çocuk Oyun Dünyası ayrıca ebeveynlerin çocuklarının ilerleyişini ve kazanımlarını takip etmesini sağlıyor. TRT Çocuk Oyun Dünyası yine ücretsiz ve reklamsız. 

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trtcocuk.gameworldapp&gl=TR

    TRT Çocuk TRT Çocuk TRT Çocuk TRT Çocuk Entertainment Ücretsiz 60,7 MB
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 7 dakika önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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