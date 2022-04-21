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    Brave tarayıcı, De-AMP özelliği ile Google’a karşı

    Brave tarayıcısı mobil sayfaları daha hızlı yüklediğini iddia eden Google AMP özelliğine şiddetle karşı çıkıyor ve De-AMP teknolojisi ile bu özelliği devre dışı bırakıyor. 
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    Brave
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    Google mobil tarafta gerek enerji tüketimini azaltmak gerekse de gezintiyi hızlandırmak için AMP adı verilen hızlandırılmış mobil sayfalar özelliğine büyük önem veriyor. Mobil görünüme yönelik hazırlanmış sayfayı alarak ayrı bir pencere içerisinde sunan AMP sayfalar Brave tarayıcısına göre riskli. 

    Brave tarayıcısından Google AMP hamlesi

    Güvenlik ve hız odaklı sloganıyla dikkat çeken, ayrıca BAT token ile iş birliği sayesinde kripto para dünyasında da sevilen Brave tarayıcısı yeni güncellemesiyle ses getirecek. Tarayıcı otomatik olarak Google AMP sayfalarını devre dışı bırakacak. 

    De-AMP adı verilen bu teknoloji henüz mobil sayfanın adresi AMP penceresi içerisinde yeniden yazılmadan kullanıcıyı orijinal adresine yönlendiriyor. Bu aşamayı geçse bile bu kez kodlar çalışmadan devre dışı bırakıyor. Böylece kodların yüklenmesi ve işletilmesi engelleniyor. Kullanıcı sadece orijinal sayfayı görüyor. 

    Brave ekibi AMP politikasının son derece yanlış olduğunu belirtiyor. Google’ın tekelini arttıran bu özellik ayrıca gizlilik açısından da tehdit. Brave tarayıcısı haricinde bazı yayıncılar da Google AMP sayfalara tepkili. Reklam gösterimini tekeline aldığını iddia eden geliştiriciler Google’a dava açtı. 
     

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