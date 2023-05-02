TRT'nin dijital içerik platformu bugün tanıtılacak

Yayın tarihi açıklanacak
Bugün saat 20.00’de TRT 2 kanalında canlı yayınlanacak lansman etkinliğiyle TRT’nin dijital içerik platformunun lansmanı yapılacak. Platformun adı, logosu, yayınlanacak içerikleri, üyelik detayları ve yayın tarihi duyurulacak.
TRT’nin dijital platformunda dizi, film, belgesel, canlı yayınlar ve özel içerikler yer alacak. Sadece bu platforma özel dizi, film ve belgeseller de yayınlanacak. TRT, diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşmak için birçok dilde altyazı ve dublaj seçeneği sunacak.
“TRT Uluslararası Dijital Platform Tanıtım Etkinliği”, bu akşam saat 20.00'den itibaren canlı yayınla TRT 2’de izleyiciyle buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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