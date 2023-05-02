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    TRT'nin dijital içerik platformu bugün tanıtılacak

    TRT'nin Netflix, Disney+, Exxen, BluTV gibi platformlara rakip dijital içerik platformu bugün tanıtılacak. Platformun ismi ve çıkış tarihi açıklanacak.           
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    TRT'nin dijital içerik platformu bugün tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Netflix, Disney, Exxen, BluTV gibi dijital içerik platformlarının ülkemizde çok sayıda kullanıcıya ulaşmasının ardından TRT kendi dijital içerik platformu için kolları sıvamıştı. Bugün TRT’nin platformu tanıtılacak.

    Yayın tarihi açıklanacak

    Bugün saat 20.00’de TRT 2 kanalında canlı yayınlanacak lansman etkinliğiyle TRT’nin dijital içerik platformunun lansmanı yapılacak. Platformun adı, logosu, yayınlanacak içerikleri, üyelik detayları ve yayın tarihi duyurulacak.

    TRT’nin dijital platformunda dizi, film, belgesel, canlı yayınlar ve özel içerikler yer alacak. Sadece bu platforma özel dizi, film ve belgeseller de yayınlanacak. TRT, diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşmak için birçok dilde altyazı ve dublaj seçeneği sunacak.

    TRT Uluslararası Dijital Platform Tanıtım Etkinliği”, bu akşam saat 20.00'den itibaren canlı yayınla TRT 2’de izleyiciyle buluşacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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