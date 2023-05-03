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    TRT’nin dijital içerik platformu Tabii tanıtıldı

    TRT'nin dijital içerik platformu Tabii tanıtıldı. Tabii ne zaman yayına başlayacak? Tabii fiyatı ne kadar olacak? Tabii hakkında tüm detaylar haberimizde.              
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    TRT Tabii tanıtıldı: Tabii fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    TRT tıpkı Netflix, Disney+, BluTV, Exxen gibi uluslararası çapta yayın yapacak dijital içerik platformu Tabii'yi tanıttı. Tabii platformu 7 Mayıs’ta yayına başlayacak.

    Tabii ücretsiz olarak yayına başlayacak

    Tabii platformu 7 Mayıs’ta Türkiye’de ücretsiz olarak yayına başlayacak. Ayrıca YouTube Premium ve Roku platformları aracılığıyla 5 dilde global olarak erişilebilir olacak.

    TRT Tabii tanıtıldı: Tabii fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    İlk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinde yayın yapacak. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Orta Doğu, Latin Amerika ve Urduca konuşulan bölgeler öncelikli hedeflenerek Tabii markası yurt dışına açılacak ve uluslararası izleyicilere doğrudan ulaşacak. Yurt dışınaki abonelik fiyatının ne kadar olacağı açıklanmadı.

    30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak

    Platformda diziler, filmler, belgeseller ve çocuklara yönelik içerikler sunulacak. Tabii platformuna özel 30 orijinal yapım seyirciyle buluşacak. Bu yapımların tanıtım videoları yayınlandı. Mevlana’nın hayatının anlatıldığı Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının aksiyon dolu hikâyelerini paylaşan Hür, süper kahraman dizisi Altay gibi içerikler dünyayla buluşacak. Kütüphanedeki içerik süresinin toplam 15.000 saat olacağı belirtiliyor.

    TRT Tabii’ye tabii.com adresinin yanı sıra iOS ve Android platformundaki mobil uygulama ile erişilebilecek. Tabii’nin yazılımı ve teknik altyapısı, tamamı Türk mühendislerden oluşan TRT ekibi tarafından hazırlandı. Platform 7 Mayıs’ta Türkiye’de kullanıma açılacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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