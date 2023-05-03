TRT’nin dijital içerik platformu Tabii tanıtıldı

Tabii ücretsiz olarak yayına başlayacak
Tabii platformu 7 Mayıs’ta Türkiye’de ücretsiz olarak yayına başlayacak. Ayrıca YouTube Premium ve Roku platformları aracılığıyla 5 dilde global olarak erişilebilir olacak.
30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak
Platformda diziler, filmler, belgeseller ve çocuklara yönelik içerikler sunulacak. Tabii platformuna özel 30 orijinal yapım seyirciyle buluşacak. Bu yapımların tanıtım videoları yayınlandı. Mevlana’nın hayatının anlatıldığı Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının aksiyon dolu hikâyelerini paylaşan Hür, süper kahraman dizisi Altay gibi içerikler dünyayla buluşacak. Kütüphanedeki içerik süresinin toplam 15.000 saat olacağı belirtiliyor.
TRT Tabii’ye tabii.com adresinin yanı sıra iOS ve Android platformundaki mobil uygulama ile erişilebilecek. Tabii’nin yazılımı ve teknik altyapısı, tamamı Türk mühendislerden oluşan TRT ekibi tarafından hazırlandı. Platform 7 Mayıs’ta Türkiye’de kullanıma açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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