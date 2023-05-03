TRT’nin dijital içerik platformu Tabii tanıtıldı

Tam Boyutta Gör TRT tıpkı Netflix, Disney+, BluTV, Exxen gibi uluslararası çapta yayın yapacak dijital içerik platformu Tabii'yi tanıttı. Tabii platformu 7 Mayıs’ta yayına başlayacak.

Tabii ücretsiz olarak yayına başlayacak

Tabii platformu 7 Mayıs’ta Türkiye’de ücretsiz olarak yayına başlayacak. Ayrıca YouTube Premium ve Roku platformları aracılığıyla 5 dilde global olarak erişilebilir olacak.

Tam Boyutta Gör İlk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinde yayın yapacak. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Orta Doğu, Latin Amerika ve Urduca konuşulan bölgeler öncelikli hedeflenerek Tabii markası yurt dışına açılacak ve uluslararası izleyicilere doğrudan ulaşacak. Yurt dışınaki abonelik fiyatının ne kadar olacağı açıklanmadı.

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30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak

Platformda diziler, filmler, belgeseller ve çocuklara yönelik içerikler sunulacak. Tabii platformuna özel 30 orijinal yapım seyirciyle buluşacak. Bu yapımların tanıtım videoları yayınlandı. Mevlana’nın hayatının anlatıldığı Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının aksiyon dolu hikâyelerini paylaşan Hür, süper kahraman dizisi Altay gibi içerikler dünyayla buluşacak. Kütüphanedeki içerik süresinin toplam 15.000 saat olacağı belirtiliyor.

TRT Tabii’ye tabii.com adresinin yanı sıra iOS ve Android platformundaki mobil uygulama ile erişilebilecek. Tabii’nin yazılımı ve teknik altyapısı, tamamı Türk mühendislerden oluşan TRT ekibi tarafından hazırlandı. Platform 7 Mayıs’ta Türkiye’de kullanıma açılacak.

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