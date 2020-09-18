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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü

    Huawei, TikTok, WeChat gibi Çinli firmalara ağır yaptırımlar uygulayan Trump hükümeti bu kez Tencent’in peşinde. Tencent’in oyun dünyasında önemli bir yatırım ağırlığı var.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü
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    İletişim altyapıları ve cihazları alanında sektör lideri olan Huawei’nin peşine düşen AB, Çin lehine siber casusluk yaptığını iddia ederek ağır ambargolar uyguladı. Huawei’yi güçten düşürerek sektörü biraz daha kontrol edilebilir oyunculara açan Trump hükümeti şimdi de oyun dünyasına el atıyor.

    Sırada Tencent var

    Çinli şirketler ile bir şekilde ilişkisi olan hiçbir platforma kontrol dışı hareket etme imkanı vermek istemeyen Trump hükümeti kısa süre önce TikTok uygulamasının global operasyonlarını satın alma talimatı vermişti.

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    Şimdi ise Çinli Tencent Holdings ile iş ilişkileri olan oyun firmalarından güvenlik protokollerini nasıl yürüttüklerine dair bilgi istemeye başladı. İlk etapta Riot Games ve Epic Games stüdyoları bu bilgileri sağlayacak.

    Çinli Tencent’in oyun dünyasındaki ağırlığı yadsınamaz. Epic Games ve Riot Games stüdyolarındaki hisselerin yanında Activison dahil pek çok firmada yatırımları bulunuyor. ABD oyun sektörünün büyük kısmının Tencent gölgesi altında olduğunu söylemek yanlış olmaz.

    Trump hükümeti de bu noktayı görmüş durumda. Bundan sonraki adımın ne olacağı konusunda belirsizlik var ancak TikTok örneğinde olduğu gibi Tencent hisselerinin ABD’li firmalara devrini isteyebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/18/us-government-seeks-security-data-epic-riot-games-tencent/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oly1786 (caner nebi) 3 sa. en beğenilen
    Ben de aynısını yapardım.

    Amerikan Şirketleri Çin'de her türlü kısıtlamaya maruz kalacak ama Çin şirketleri Amerika'da istediği gibi at koşturacak, öyle mi?
    Ben de aynısını yapardım. Amerikan Şirketleri Çin'de her türlü kısıtlamaya maruz kalacak ama Çin şirketleri Amerika'da istediği gibi at koşturacak, öyl...
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 31 dk.
    Herif kafayı yedi 😁
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    carter (Volkan ) 2 sa.
    Adam Çin'li şirketleri batırmayı kafaya koymuş. :)
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    oly1786 (caner nebi) 3 sa. en beğenilen
    Ben de aynısını yapardım.

    Amerikan Şirketleri Çin'de her türlü kısıtlamaya maruz kalacak ama Çin şirketleri Amerika'da istediği gibi at koşturacak, öyle mi?
    Yanıtla +5
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    deoks 4 sa.
    Yiyin birbirinizi ete para vermeyin.

    Çin denen bela ile uğraştığı için trumpı tebrik etmek gerek. Avrupalı liderlerden böyle bir omurga göremedik.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mokoko_TR 4 sa.
    bizim ülkemizde operasyon uygulamaları platformaları nı kontrol altına alallım dedik.. yeri göğü oynattılar bu azgın azınlık yokmu
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    LordEvosis (Dark Destroyer) 4 sa.
    Valorant ın anti hile sistemi bakalım gerçektende çindeki sunuculara bağlımı görecez... Malum Riot Games in sahibi Tencent. Ayrıca birde Epicgames var tabi.
    Yanıtla +2
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 5 sa.
    Hin bu Trump hin. 🤔
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa.
    İddia edildiği gibi epic Çin ajanı mı göreceğiz. Ak koyun kara koyun belli olacak😄
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 sa.
    Trump yeni nesil Hitler gibi, herifin kafası iğrençliğe iyi basıyor.
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