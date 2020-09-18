Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü

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İletişim altyapıları ve cihazları alanında sektör lideri olan Huawei’nin peşine düşen AB, Çin lehine siber casusluk yaptığını iddia ederek ağır ambargolar uyguladı. Huawei’yi güçten düşürerek sektörü biraz daha kontrol edilebilir oyunculara açan Trump hükümeti şimdi de oyun dünyasına el atıyor.

Sırada Tencent var

Çinli şirketler ile bir şekilde ilişkisi olan hiçbir platforma kontrol dışı hareket etme imkanı vermek istemeyen Trump hükümeti kısa süre önce TikTok uygulamasının global operasyonlarını satın alma talimatı vermişti.

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Şimdi ise Çinli Tencent Holdings ile iş ilişkileri olan oyun firmalarından güvenlik protokollerini nasıl yürüttüklerine dair bilgi istemeye başladı. İlk etapta Riot Games ve Epic Games stüdyoları bu bilgileri sağlayacak.

Çinli Tencent’in oyun dünyasındaki ağırlığı yadsınamaz. Epic Games ve Riot Games stüdyolarındaki hisselerin yanında Activison dahil pek çok firmada yatırımları bulunuyor. ABD oyun sektörünün büyük kısmının Tencent gölgesi altında olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Trump hükümeti de bu noktayı görmüş durumda. Bundan sonraki adımın ne olacağı konusunda belirsizlik var ancak TikTok örneğinde olduğu gibi Tencent hisselerinin ABD’li firmalara devrini isteyebilir.

https://www.gizmochina.com/2020/09/18/us-government-seeks-security-data-epic-riot-games-tencent/

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