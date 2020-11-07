Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir

ABD’de bu Salı günü başlayan seçim yarışı sürüyor. Sayımların henüz tamamlanmadığı seçimlerde Joe Biden rakibine farkı açmış durumda ancak ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump, sayımı mahkemeye taşıdı.

ABD medyasının çoğunluğu Joe Biden’ı destekliyor. Biden’ın seçimde arayı açmasının ardından Donald Trump, sesini halka duyurmak için sosyal medyayı kullanmak zorunda kaldı. Twitterhesabından sık sık seçimle ilgili paylaşım yapıyor ve bazı gönderileri retweet’liyor.

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Bugüne kadar Twitter’da ağır ifadeler kullanan ve gerektiğinde hakaret yağdıran Trump, aynı üslubunu sürdürüyor. Zaman zaman da yanıltıcı bilgiler paylaşıyor. Twitter, Salı gününden beri Trump’ın hesabına seçimle ilgili yanıltıcı bilgiler paylaştığı için 7 farklı tweet’ine uyarı etiketi getirdi.

Demokrat Partili Kongre üyesi David Cicilline, Trump'ın tweet'lerinin demokrasiyi baltaladığını ve paylaşımlarının dezenformasyona yol açtığını söyledi. Twitter’ın uyarı etiketlerinde de Trump’ın halkı yanlış yönlendiriyor olabileceği belirtiliyor.

Twitter kurallarına göre bu kadar sık uyarı alan bir hesabın normalde askıya alınması gerekiyor. Fakat bazı istisnalar söz konusu. Siyasi bir makamı temsil eden veya siyasi makama aday kişilerin seçime yönelik paylaşımları, bu istisna arasında yer alıyor. Bu durum Twitter tarafından “public-interest exception” olarak adlandırılıyor.

Trump seçimi kaybettikten sonra Twitter hesabını da kaybedebilir

Bir Twitter sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada, kamusal söylemlerin sağlığını korumak amacıyla Trump'ın tweet'lerinin kaldırılmadığını ve hesabının askıya alınmadığını söyledi.

Donald Trump şu anda ABD’nin Başkanlık koltuğunda oturuyor ve bu seçimdeki iki adaydan birisi. Şu anki sonuçlara göre Başkanlık koltuğuna Joe Biden oturacak. Trump eğer seçimi kaybeder ve koltuktan inerse Trump’ın Twitter hesabı kamu yararının dışında kalıyor. Zira böyle bir hesap olmak için üç kriter var: Onaylanmış bir hesap, 100 binden fazla takipçisi, bir siyasi makam sahibi olmak veya aday olmak.

Twitter, bugüne kadar sık sık Trump’ın tweet’lerine uyarı etiketi koymuştu. Twitter politikaları gereği hesabı kapatamamıştı ancak öyle görünüyor ki Trump seçimi kaybettikten sonra Twitter hesabını da kaybedebilir. Trump, seçimi resmen kaybettikten sonra Twitter politikalarına aykırı bir paylaşım (örneğin yalan, yanıltıcı, kin veya nefret söylemi içeren) yaparsa Twitter Trump’ın hesabını kapatabilir. The Independent'a konuşan Twitter sözcüsü, Trump'ın son ihlallerinin hesabın askıya alınmasını gerektirip gerektirmediğini doğrulamadı fakat Toplumsal Bütünlük Politikasını sık sık ihlal ettiğini belirtti.

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