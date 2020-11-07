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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir

    ABD Başkanı Trump, Twitter'da seçimle ilgili yanıltıcı paylaşımlarda bulunuyor. Twitter sık sık uyarı etiketi eklediği halde hesabı askıya almadı ancak seçimden sonra Trump'ın hesabı banlanabilir.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir

    ABD’de bu Salı günü başlayan seçim yarışı sürüyor. Sayımların henüz tamamlanmadığı seçimlerde Joe Biden rakibine farkı açmış durumda ancak ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump, sayımı mahkemeye taşıdı.

    ABD medyasının çoğunluğu Joe Biden’ı destekliyor. Biden’ın seçimde arayı açmasının ardından Donald Trump, sesini halka duyurmak için sosyal medyayı kullanmak zorunda kaldı. Twitterhesabından sık sık seçimle ilgili paylaşım yapıyor ve bazı gönderileri retweet’liyor.

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    Bugüne kadar Twitter’da ağır ifadeler kullanan ve gerektiğinde hakaret yağdıran Trump, aynı üslubunu sürdürüyor. Zaman zaman da yanıltıcı bilgiler paylaşıyor. Twitter, Salı gününden beri Trump’ın hesabına seçimle ilgili yanıltıcı bilgiler paylaştığı için 7 farklı tweet’ine uyarı etiketi getirdi.

    Demokrat Partili Kongre üyesi David Cicilline, Trump'ın tweet'lerinin demokrasiyi baltaladığını ve paylaşımlarının dezenformasyona yol açtığını söyledi. Twitter’ın uyarı etiketlerinde de Trump’ın halkı yanlış yönlendiriyor olabileceği belirtiliyor.

    Twitter kurallarına göre bu kadar sık uyarı alan bir hesabın normalde askıya alınması gerekiyor. Fakat bazı istisnalar söz konusu. Siyasi bir makamı temsil eden veya siyasi makama aday kişilerin seçime yönelik paylaşımları, bu istisna arasında yer alıyor. Bu durum Twitter tarafından “public-interest exception” olarak adlandırılıyor.

    Trump seçimi kaybettikten sonra Twitter hesabını da kaybedebilir

    Bir Twitter sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada, kamusal söylemlerin sağlığını korumak amacıyla Trump'ın tweet'lerinin kaldırılmadığını ve hesabının askıya alınmadığını söyledi.

    Donald Trump şu anda ABD’nin Başkanlık koltuğunda oturuyor ve bu seçimdeki iki adaydan birisi. Şu anki sonuçlara göre Başkanlık koltuğuna Joe Biden oturacak. Trump eğer seçimi kaybeder ve koltuktan inerse Trump’ın Twitter hesabı kamu yararının dışında kalıyor. Zira böyle bir hesap olmak için üç kriter var: Onaylanmış bir hesap, 100 binden fazla takipçisi, bir siyasi makam sahibi olmak veya aday olmak.

    Twitter, bugüne kadar sık sık Trump’ın tweet’lerine uyarı etiketi koymuştu. Twitter politikaları gereği hesabı kapatamamıştı ancak öyle görünüyor ki Trump seçimi kaybettikten sonra Twitter hesabını da kaybedebilir. Trump, seçimi resmen kaybettikten sonra Twitter politikalarına aykırı bir paylaşım (örneğin yalan, yanıltıcı, kin veya nefret söylemi içeren) yaparsa Twitter Trump’ın hesabını kapatabilir. The Independent'a konuşan Twitter sözcüsü, Trump'ın son ihlallerinin hesabın askıya alınmasını gerektirip gerektirmediğini doğrulamadı fakat Toplumsal Bütünlük Politikasını sık sık ihlal ettiğini belirtti.



    Kaynakça https://twitter.com/realDonaldTrump https://www.indyturk.com/node/268411/d%C3%BCnya/sosyal-medya-platformunun-kurallar%C4%B1na-g%C3%B6re-trump-g%C3%B6revden-ayr%C4%B1l%C4%B1nca-twitterda Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cengiz7 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Twitter'ın bu tepkisini aynen bizim ülke için de bekliyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    Leipold (U D) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    O oylar sayilirsa aradaki fark buyuk ihtimalle Biden lehine acilacaktir. Ama Trump bizim reyizden iyi ogrenmis, istanbul secimlerinin ilk kismini cok iyi takip etmis. Aferim
    O oylar sayilirsa aradaki fark buyuk ihtimalle Biden lehine acilacaktir. Ama Trump bizim reyizden iyi ogrenmis, istanbul secimlerinin ilk kismini cok iyi tak...
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    Yanıtla +28
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    lazer__ 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )




    Yazık seçimi kaybedince iyice kafayı yedi çocuk gibi davranıyor
    Yazık seçimi kaybedince iyice kafayı yedi çocuk gibi davranıyor ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    seçimi kaybetti twitter bırak türkiyedende banlandı

    ocakta görev başı yapacakmış daha ne çarklar göreceğiz bekleyin


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    NaturalBornKillaz 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Batı'nın iki yüzlülüğü işte.Tüm dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkarlar,kendi gibi düşünmeyenlere de her türlü çirkefliği yaparlar.
    Yanıtla +3
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten bütün nihayi amaç dışa bağımlılığı olmayan beton gibi bir ekonomin olsun.
    Sesini çıkarmadığında,etliye sütlüye bulaşmadığınızda elleşmiyor zaten adamlar farkediyor musunuz, umursuyor musunuz bilmiyorum.

    Ya bir süre sıkıntı çekip bağımsızlığınızı elinize alacaksınız
    Ya da ömür boyu gene böyle batının kölesi olacağız. İstedikleri yönetimi getirip istediklerini değiştirecekler, 10 senede bir darbe yapacaklar, sularına gitmediğinde doları ekonomiyi ateşleyecekler, teröristlere devlet kuracaklar. Eskisi gibi ellerinde oynatacaklarlar uzun lafın kısası.

    Koskoca imparatorluk kurmuş bir milletin bu şekilde ezik, besleme gibi batının ağzının içine bakıp ne emir verecekler diye beklemesi sizi rahatsız etmiyor olabilir ama beni ediyor.

    Şimdiki gençleri anlamak mümkün değil.
    PS5 fiyatını 1000 lira yap ama sonra ne olursa olsun önemli değil.
    Yanıtla +2
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    ihtiyar.gamer 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ermeni meclis başkanının (yanlış hatırlamıyorsam) bir twiti vardı bugün. Şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin naaşları ile alakalı.



    Ne yaptı twitter o hesap için ? Hiç bir şey.



    Bundan daha canice insanlık dışı bir mesaj olabilir mi?



    Inşallah tamamen yasaklanır ve girilmesi engellenir ülkemiz için.
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    ihtiyar.gamer 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Biden in kazanmasına sevinen şu özgür demirtaş gibi binlercesi ve yuzbinlercesi hatta milyonlarcası buna neden seviniyor ? Ülkemiz vatandaşları için konuşuyorum abd liler için değil. Neden seviniyorlar acaba hiç düşündünüz mü?



    Beklentileri neler mesela? Abd için söylemiyorum bunu biden başkan olunca Türkiye ile ilişkileri veya Türkiye politikası için söylüyorum.



    Herkes biliyor bunların biden ı neden istediklerini. Ve bunun sebebleri be abd ne dünya ne başka bir şey. Tek bekledikleri bu secim sonucunun ülkemiz üzerindeki etkilerinin kendi lehlerine sonuçları olabileceği.



    Peki bu etkiler olumlu mu olacak yada olumsuz mu?



    Burada nokta koyalım.



    Burdan ileri yazmaya devam etmeyeceğim. Sonucu bu forumdakileri rahatsız eder. Gerçi onlar benim yazdigimi benden iyi biliyor ya olsun. Bildiklerini suratlarına vurunca çok rahatsız oluyorlar.





    Ben sadece sağduyulu arkadaşlara (varsa) seslenmek istedim. Bir de şu özgür demirtaş denilen herifi görünce yazmadan edemedim.



    Bir de siz devam ettirin. Sonucunda bu biden isteyen özgür demirtaş gibiler için çıkarımınız ne olacak bir kendiniz görün.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Bay Muhalefet 4 gün ( Mesaj Silindi ) ihtiyar.gamer
    Amerika senin kafana silah mı dayadı fabrika açma fen lisesi açma İmam Hatip aç diye fabrika yapma onun yerine cami yap diye amerikamı sana söyledi kendi yaptığınız hataları Amerikan devleti'ne atmayın

    Amerika geçtiğimiz sene Almanya'yı tehdit etti Alman Cumhurbaşkanı ise biz muz Cumhuriyeti değiliz elinden geleni ardına koyma dedi Alman ekonomisi beton kadar sağlam ve hiçbir şey yapamadılar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Trump zamanında, abd ordusu yeni bir ülke ile savaşmadı. Sadece bu bile trump ı, clinton-obama-bush arasında dünyaya en az zarar veren yapar. troll yorumları berbat. istiyorsunuzki abd yeni bir ülkede kan akıtsın.
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı bizim kamil kılıçoğlu😁 işi gücü yalan
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla Ak Partililer Trump'ı destekliyorlar mı bilmiyorum ama bundan daha önemlisi ve asıl sorulması gereken soru;
    FETÖcülerin Biden ve daha önce onun yardımcılığını yaptığı Obama'yı niye desteklediği?
    Belki ilk sorunun cevabı da budur dolaylı yoldan da olsa.
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    frknaknc (Furkan Akıncı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaybetti saten günaydın
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tarafsız medya, demokrasi. İfade özgürlüğü...Hede hödö...
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    4177 kez okundu.
    19 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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