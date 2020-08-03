Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı

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Microsoft, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'de video paylaşım uygulaması TikTok'u satın almak için ByteDance ile görüşmeler yaptığını ve görüşmeleri 15 Eylül'e kadar sonuçlandırmayı planladığını doğruladı.

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Microsoft'un açıklaması , şirketin TikTok'u satın almak istediği haberlerli medyada yer aldıktan iki gün sonra geldi. Bu raporlar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra ABD Başkanı Trump, bu fikre karşı çıktığını ve ABD'de uygulamanın yasaklanması için harekete geçeceğini söylemişti. Microsoft da icrosoft CEO'su Satya Nadella ve Trump arasındaki bir görüşmenin ardından, TikTok'un ABD kolunun satın alımını tamamlamak için görüşmelere hazır olduğunu duyurdu.

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15 Eylül'e kadar tamamlanması hedefleniyor

Microsoft, ByteDance ile birkaç hafta süresince görüşmelere devam edecek ve her halükarda bu satın alma görüşmeleri, olumlu ya da olumsuz en geç 15 Eylül 2020'de tamamlayacak. İki şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da TikTok hizmetinin satın alınmasını içeren, Microsoft'un bu pazarlarda TikTok'a sahip olmasını ve bu pazarlarda faaliyet göstermesini sağlayan bir anlaşma üzerinde görüşecekler.

Microsoft'un, diğer Amerikalı yatırımcıları bu satın alma işlemine katılmaları konusunda teşvik edeceği de sızan bilgiler arasında. Tüm bunlara ek olarak Microsoft, TikTok'un Amerikalı kullanıcılarının tüm özel verilerinin ABD'ye aktarılmasını ve ABD'de kalmasını sağlayacak. Bu tür veriler şu anda ABD dışında depolanıp yedekleniyor, ancak Microsoft satın almayı tamamlarsa bu veriler aktarıldıktan sonra ülke dışındaki sunuculardan silinecek.

https://blogs.microsoft.com/blog/2020/08/02/microsoft-to-continue-discussions-on-potential-tiktok-purchase-in-the-united-states/

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