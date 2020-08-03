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    Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı

    Yazılım devi Microsoft, ABD'de yasaklanması gündenmde olan TikTok'u satın almak için görüşmeler yaptığını resmi olarak açıkladı. Anlaşma 15 Eylül tarihine kadar tamamlanabilir.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı
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    Microsoft, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'de video paylaşım uygulaması TikTok'u satın almak için ByteDance ile görüşmeler yaptığını ve görüşmeleri 15 Eylül'e kadar sonuçlandırmayı planladığını doğruladı.

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    Microsoft'un açıklaması , şirketin TikTok'u satın almak istediği haberlerli medyada yer aldıktan iki gün sonra geldi. Bu raporlar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra ABD Başkanı Trump, bu fikre karşı çıktığını ve ABD'de uygulamanın yasaklanması için harekete geçeceğini söylemişti. Microsoft da icrosoft CEO'su Satya Nadella ve Trump arasındaki bir görüşmenin ardından, TikTok'un ABD kolunun satın alımını tamamlamak için görüşmelere hazır olduğunu duyurdu.

    Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı
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    15 Eylül'e kadar tamamlanması hedefleniyor

    Microsoft, ByteDance ile birkaç hafta süresince görüşmelere devam edecek ve her halükarda bu satın alma görüşmeleri, olumlu ya da olumsuz en geç 15 Eylül 2020'de tamamlayacak. İki şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da TikTok hizmetinin satın alınmasını içeren, Microsoft'un bu pazarlarda TikTok'a sahip olmasını ve bu pazarlarda faaliyet göstermesini sağlayan bir anlaşma üzerinde görüşecekler.

    Microsoft'un, diğer Amerikalı yatırımcıları bu satın alma işlemine katılmaları konusunda teşvik edeceği de sızan bilgiler arasında. Tüm bunlara ek olarak Microsoft, TikTok'un Amerikalı kullanıcılarının tüm özel verilerinin ABD'ye aktarılmasını ve ABD'de kalmasını sağlayacak. Bu tür veriler şu anda ABD dışında depolanıp yedekleniyor, ancak Microsoft satın almayı tamamlarsa bu veriler aktarıldıktan sonra ülke dışındaki sunuculardan silinecek.



    https://blogs.microsoft.com/blog/2020/08/02/microsoft-to-continue-discussions-on-potential-tiktok-purchase-in-the-united-states/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aniceman (aniceman ) 2 hf. en beğenilen
    Microsoft alıyorsa neşelenin, sonunda TikTok tan kurtuluyoruz =)
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf.
    Amerika (temsili)

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    wolferto (mehmet öz) 2 hf.
    bende trump tiktoku neden yasaklio diodum bide cinli markalarin devlet destekli olmasindan yakinirlar serefsizler
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Windows 10 Tiktok Edition çok yakında!
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    Alqu 2 hf.
    100 milyar dolar piyasa değeri olan bir uygulama şaka gibi çok hızlı büyüdü.TikTok en dandik şirkete geçse bile bitmez sebebi şu yerine gelecek uygulama yok.TikTok'tan önce bu tarz uygulamalar vardı ama o kadar tutmadılar gerek arayüz vs derken sessiz sedasız piyasadan düştüler ama insanlar TikTok'a aşırı sarılmış durumda bakmayın Türkiye'de olan paylaşımlara yurt dışında bu uygulamayı çok güzel eğlenceli kullananlar var harika kareografiler yapanlar falan var arama yapmadan gezinirken görmüştüm.Ülkemizde uygulama tam çöplük ergenlerin aşk acısı çekip dedikodu yaptığı saçma sapan bir yer.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Microsoft satın alırsa, önce bir güncelleme yaparak uygulamayı Mükemmelleştirir. Sonra bir güncelleme daha yapıp uygulamanın ağzına S*çar. 1 yıl sonra da kapatır. Herkes Mutlu olur.
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    monacomen 2 hf.
    Şaşırdık mı, hayır. Zengin şirketlerin yaptığı bi strtateji zaten bu. Mahallede iki dükkan olsun biri çok popüler ve zengin çok parası var ve diğer dükkan ona rakip olarak büyüyor. O da gider parayı önüne koyar sen şu dükkanı bana devret ve ikile der. İkilimezsem ne olur der diğeri. Belindeki silahı gösterir, yasaklarım aslanım der:)))) O da peki, ortak olalım der anlaşırlar. İleride ortağını öldürüp dükkana el koyan yine aynı kişi olacaktır. Çünkü silahı var.
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    Feyzuli 2 hf.
    Mixer 2 fiyaskosu geliyor.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf.
    Amerika (temsili)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    mokoko_TR 2 hf.
    aynı haber 2 satır farkla 2 haber aşşagıda var tık almak için bu kadarda olmaz
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    wolferto (mehmet öz) 2 hf.
    bende trump tiktoku neden yasaklio diodum bide cinli markalarin devlet destekli olmasindan yakinirlar serefsizler
    Yanıtla +4
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    aniceman (aniceman ) 2 hf. en beğenilen
    Microsoft alıyorsa neşelenin, sonunda TikTok tan kurtuluyoruz =)
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Clusive 2 hf. aniceman
    Microsoft ürünlerini çok seviyorum ve eğer dijital alanda aradığım servisi bir çok marka veriyorsa ve içlerinde Microsoft varsa onu tercih etmekten yanayım. Ancak gerçekten güldürdü bu yorum, eline geçenlerin çoğunu kurutuyor adamlar. :D
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