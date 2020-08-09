Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket

Tam Boyutta Gör

Microsoft, TikTok'u kurtarmayı ya da daha doğrusu ABD hükümetinin gözünden düşen Çinli bir şirketi uygun bir fiyata devralmayı planlıyor. Ancak artık yalnızca yazılım devinin danışmanı olan kurucu ortak Bill Gates, bunu riskli bir hareket olarak görüyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi CEO'su açıkladı: Çip geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz"

İlginizi Çekebilir

Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı

Bunun nedeni ise bir sosyal ağı yönetmenin kolay olmaması. Bill Gates, böyle bir satın alımın pazarı daha rekabetçi hale getirebileceğini, ancak Microsoft tarafından TikTok'u devralmanın "bir kadeh zehir içmek gibi" olduğunu belirtti. Gates'in, Wired'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer alıyor:

"Bu anlaşmayla ne olacağını kim bilebilir? Ama evet, bu zehirli bir kadeh. Sosyal medya işinde büyük olmak, şifrelemenin zorluğu gibi bir zorluk. Daha rekabetçi bir ortamın muhtemelen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak Trump'ın tek gerçek rakibi öldürmek istemesi oldukça tuhaf."

Tam Boyutta Gör

Twitter da devreye girdi

Bill Gates ayrıca: "Dans hareketleriyle ilgili analizim onlar için harika olacak." şeklinde espri yaparak TikTok'u nasıl daha popüler hale getireceği planlarından bahsetti. Microsoft ve TikTok'un 15 Eylül'e kadar bir anlaşmaya varması beklenirken, Redmond yazılım devi ile hizmetin Çinli sahibi ByteDance arasında görüşmeler devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de müzakerelere katılırken, ABD Başkanı Donald Trump ise devralma gerçekleşmezse TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacağını açıkladı. Bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'ın da TikTok'u satın almak için girişimlere başladığını belirtelim.

https://www.wired.com/story/bill-gates-on-covid-most-us-tests-are-completely-garbage/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.