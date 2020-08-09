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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket

    Donald Trump'ın bir ABD'li şirket tarafından satın alınmasını istediği sosyal medya platformu TikTok'un görüştüğü şirketlerden biri de Microsoft. Ancak Bill Gates'e göre bu satın alma riskli.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket
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    Microsoft, TikTok'u kurtarmayı ya da daha doğrusu ABD hükümetinin gözünden düşen Çinli bir şirketi uygun bir fiyata devralmayı planlıyor. Ancak artık yalnızca yazılım devinin danışmanı olan kurucu ortak Bill Gates, bunu riskli bir hareket olarak görüyor.

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    Bunun nedeni ise bir sosyal ağı yönetmenin kolay olmaması. Bill Gates, böyle bir satın alımın pazarı daha rekabetçi hale getirebileceğini, ancak Microsoft tarafından TikTok'u devralmanın "bir kadeh zehir içmek gibi" olduğunu belirtti. Gates'in, Wired'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer alıyor:

    "Bu anlaşmayla ne olacağını kim bilebilir? Ama evet, bu zehirli bir kadeh. Sosyal medya işinde büyük olmak, şifrelemenin zorluğu gibi bir zorluk. Daha rekabetçi bir ortamın muhtemelen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak Trump'ın tek gerçek rakibi öldürmek istemesi oldukça tuhaf."

    Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket
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    Twitter da devreye girdi

    Bill Gates ayrıca: "Dans hareketleriyle ilgili analizim onlar için harika olacak." şeklinde espri yaparak TikTok'u nasıl daha popüler hale getireceği planlarından bahsetti. Microsoft ve TikTok'un 15 Eylül'e kadar bir anlaşmaya varması beklenirken, Redmond yazılım devi ile hizmetin Çinli sahibi ByteDance arasında görüşmeler devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de müzakerelere katılırken, ABD Başkanı Donald Trump ise devralma gerçekleşmezse TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacağını açıkladı. Bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'ın da TikTok'u satın almak için girişimlere başladığını belirtelim.



    https://www.wired.com/story/bill-gates-on-covid-most-us-tests-are-completely-garbage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Spavdez (Cihan L.) 1 hf. en beğenilen
    Milyonlarca gerizekali insani kolayca manipule edebilmek, yeni ozentiler ve arzular yaratabilmek acisindan yuksek potansiyeli olan bir uygulama. Kullanici acisiyla adini duymaktan tiksindigim sey.
    Milyonlarca gerizekali insani kolayca manipule edebilmek, yeni ozentiler ve arzular yaratabilmek acisindan yuksek potansiyeli olan bir uygulama. Kullanici acisi...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    "Daha rekabetçi bir ortamın muhtemelen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak Trump'ın tek gerçek rakibi öldürmek istemesi oldukça tuhaf." demiş.
    Altına imzamı atıyorum. Adamsın Sarı Bill.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    21.yy'ın dijital hastalığı.. TikTok..
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    MS alırsa, tonca bug çıkıp bir anda TikTok diye bir şey kalmaz xd
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    Spavdez (Cihan L.) 1 hf. en beğenilen
    Milyonlarca gerizekali insani kolayca manipule edebilmek, yeni ozentiler ve arzular yaratabilmek acisindan yuksek potansiyeli olan bir uygulama. Kullanici acisiyla adini duymaktan tiksindigim sey.
    Yanıtla +7
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 1 hf.
    hepsi gibi balonu sönecek bir uygulamaya bu bir sürü para yatırmak tabiki yanlış
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ibrahimyz (ibrahim yilmaz) 1 hf. H34RTL3SS
    kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez lafını hiç mi duymadın. para önemli mi onlar için. paradan daha mühim şeyler var
    1 Yanıt Yanıtla +1
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