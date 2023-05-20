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    TSK'ya 2 adet Aksungur İHA teslim edildi

    TUSAŞ tarafından geliştirilen ve gücünü yerli motordan alan Aksungur İHA'nın TSK'ya teslimatları devam ediyor. Bugüne kadar toplam 10 adet Aksungur teslim edildi.
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    TSK'ya 2 adet Aksungur İHA teslim edildi Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen büyük boyutlu insansız hava aracı Aksungur İHA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı devam ediyor.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 adet Aksungur İHA’nın daha teslim edildiğini duyurdu. Bu teslimatla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne toplam 10 adet Aksungur teslim edilmiş oldu.

    Aksungur İHA, yerli motoru, 750 kg faydalı yük kapasitesi ve 50 saate varan uçuş süresi ile dikkat çekiyor. Büyük boyutları sayesinde TUSAŞ Anka’ya kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Aksungur İHA, TEI tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorundan güç alıyor.

    AKSUNGUR İHA özellikleri:

    • Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),
    • 24 metre kanat açıklığı,
    • 3300kg kalkış ağırlığı,
    • Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,
    • İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,
    • Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,
    • Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,
    • Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,
    • Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,
    • TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,
    • Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,
    • Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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