TSK'ya 2 adet Aksungur İHA teslim edildi

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen büyük boyutlu insansız hava aracı Aksungur İHA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 adet Aksungur İHA’nın daha teslim edildiğini duyurdu. Bu teslimatla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne toplam 10 adet Aksungur teslim edilmiş oldu.

Aksungur İHA, yerli motoru, 750 kg faydalı yük kapasitesi ve 50 saate varan uçuş süresi ile dikkat çekiyor. Büyük boyutları sayesinde TUSAŞ Anka’ya kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Aksungur İHA, TEI tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorundan güç alıyor.

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AKSUNGUR İHA özellikleri:

Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),

24 metre kanat açıklığı,

3300kg kalkış ağırlığı,

Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,

İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,

Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,

Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,

TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,

Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,

Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.

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