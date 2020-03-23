TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi

Bir yandan ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, diğer yandan TSK’nın modern teknolojilerle donatılmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, kara unsurlarının ateş gücünü artıracak “yeni nesil tank avcılarının” ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yılın sonunda pilot üretim dönemi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine 2 adet Kaplan STA (Silah Taşıyıcı Araç) teslimatı yapılmıştı. Seri üretim döneminin ilk kafile teslimatında Kornet-E tanksavar kulesiyle donatılan 6 araç daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen projede paletli ve tekerlekli olmak üzere 2 farklı araç kullanılıyor. FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan-10’u paletli tip, Pars 4x4’ü ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi. Araçların taşıdığı tanksavar kulelerinde Kornet-E ve ROKETSAN’ın OMTAS füzeleri kullanılacak.

Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Proje kapsamında FNSS tarafından toplam 260 Kaplan ve Pars üretilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-silahli-kuvvetlerine-kaplan-teslimati/1775576

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