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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi

    Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında, kara unsurlarının ateş gücünü artıracak Kaplan STA'ların ilk seri üretim teslimatı yapıldı.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi

    Bir yandan ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, diğer yandan TSK’nın modern teknolojilerle donatılmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, kara unsurlarının ateş gücünü artıracak “yeni nesil tank avcılarının” ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.

    Geçtiğimiz yılın sonunda pilot üretim dönemi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine 2 adet Kaplan STA (Silah Taşıyıcı Araç) teslimatı yapılmıştı. Seri üretim döneminin ilk kafile teslimatında Kornet-E tanksavar kulesiyle donatılan 6 araç daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen projede paletli ve tekerlekli olmak üzere 2 farklı araç kullanılıyor. FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan-10’u paletli tip, Pars 4x4’ü ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi. Araçların taşıdığı tanksavar kulelerinde Kornet-E ve ROKETSAN’ın OMTAS füzeleri kullanılacak.

    Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Proje kapsamında FNSS tarafından toplam 260 Kaplan ve Pars üretilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-silahli-kuvvetlerine-kaplan-teslimati/1775576 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 4 sa. en beğenilen ebavamqko
    Rusya ile savaşıyor muyuz bilmiyorum ama Türk silahları ile Rus silahlarını yok ettiğimizi gözlerimizle gördük. ve bunu tüm dünya gördü. bir kaç tane gözünü kapatıp görmek istemeyen var. sıkıntı yok, gözlerini kapatmaya devam etsinler.
    Rusya ile savaşıyor muyuz bilmiyorum ama Türk silahları ile Rus silahlarını yok ettiğimizi gözlerimizle gördük. ve bunu tüm dünya gördü. bir kaç tane gözünü kap...
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    CoreXXX (fatih tat) 3 sa. erbilge
    tabi canım sen daha iyi bilirsin. o kadar tasarım mühendisi neki. hatta selçuk bayraktar senin yanında acemi kalır. hata yapmışlar yarın devlet senden özür diler merak etme
    tabi canım sen daha iyi bilirsin. o kadar tasarım mühendisi neki. hatta selçuk bayraktar senin yanında acemi kalır. hata yapmışlar yarın devlet senden özür dile...
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    Yanıtla +10
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    ebavamqko 4 sa. yeni yorumcu
    Rusya ile savasiyoruz

    sonra rus silahlari aliyoruz

    ilginc seyler oluyor.
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    CleanCoders (Fatih ) 4 sa. ebavamqko
    Rusya ile savaşıyor muyuz bilmiyorum ama Türk silahları ile Rus silahlarını yok ettiğimizi gözlerimizle gördük. ve bunu tüm dünya gördü. bir kaç tane gözünü kapatıp görmek istemeyen var. sıkıntı yok, gözlerini kapatmaya devam etsinler.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    Silahları oyunlarda filmlerde Google YouTube Facebook vs görenler bilenler
    bilmedikleri mevzularda derme çatma o bilgilerini kendilerine saklasın
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    WB 1 sa.
    Bu haberlerle muhalefete coronadan daha cok zarar veriyorsunuz..
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    KaleyDeskop (ali ) 2 sa.
    sorun bizim kaç araçlarını yok etmemiz değil. rusyadaki balistik kuvvet, hava savunma sistemi nükleer kuvvet ki bu nükleer bombalar şu an denizin bir yerlerinde geziniyor. istediği zaman türkiyenin herhangi bölgesine bir bomba atabilecek kabiliyetteler, eğer üstte saydığım kuvvetler bizde de olsa eşit bir savaş yapılabilir ama bu duruma eğer akp gitmezse iktidardan muhtemelen 15 yıl içerisinde kavuşulabilir.
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    ressi1 (Resul ) 3 sa.
    Neden hiç humvee tarzı araçlar alınmıyor bilen var mı? TSK hep MRAP/ZMA/ZTA alıyor.
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    nefsimüdahele (Berkan XXX) 3 sa.
    Türk silahları ile başkasına sattığımız Türk silahlarını yok etmemiz demek. kendimizle savaşıyoruz demek olamaz.




    Başta bunu demediniz ki. Başta Türk silahları ile Rus silahlarını yok ettiğimizi gözlerimizle gördük. dediniz.
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    baranel (xxxx xxxx) 4 sa.
    Güzel gelişme lakin biz bu silahları neden üretiyoruz. Üretiyoruz çünki ülkemiz sınırlarını korumak için. Peki dışarıda hiç pasaportu olmayan milyonlarca yabancı ne olacak.
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    erbilge (Erhan Bilge) 4 sa.
    Günümüz savaş konseptinde çok gereksiz bir yatırım. Tankı avlamak için neredeyse tank büyüklüğünde bir araç mı gönderilir. Kornet füzeleri zaten personel için ayarlanmış füzeler. Bunu koskoca bir zırhlı araca monte etmek çok gereksiz. Böyle bir silah sistemine para harcamakta israf veya yandaş zengin etmekten başka bir şey değil.
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    ebavamqko 4 sa. yeni yorumcu
    Rusya ile savasiyoruz

    sonra rus silahlari aliyoruz

    ilginc seyler oluyor.
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