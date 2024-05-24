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    Anlık Bildirim

    TSMC, 2024 yılı içerisinde 7 yeni üretim tesisi kuracak

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. veya bilindik adıyla TSMC, küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla bu yıl yedi yeni tesis kuracağını söyledi. TSMC böylelikle rekabette avantaj sağlayabilir.
    TSMC, 2024 yılı içerisinde 7 yeni üretim tesisi kuracak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. veya bilindik adıyla TSMC, küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla bu yıl yedi yeni tesis kuracağını söyledi. Özellikle yapay zekanın inanılmaz yüksek talebi nedeniyle TSMC’nin mevcut üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Yeni tesislerin devreye girmesiyle birlikte TSMC hem talebi karşılayabilir hem de rakipleri karşısında kendini güvenceye alabilir.

    TSMC, küresel ayak izini büyütüyor

    Tayvan'ın özel şehirlerinden birisi olan Tainan’daki FAB18 fabrikasının müdürü Huang Yuan-kuo tarafından yapılan açıklamalara göre TSMC, Tayvan’da üç yonga plakası tesisi ve iki paketleme tesisi yanı sıra yurtdışındaki iki yonga plakası tesisi kuracak. Kurulacak olan tüm tesisler yüksek performanslı bilgi işlem cihazları ve akıllı telefonlara yönelik hızla artan küresel talebi karşılamak için inşa edilecek.

    TSMC, 2024 yılı içerisinde 7 yeni üretim tesisi kuracak Tam Boyutta Gör
    Açıklamalara göre TSMC'nin üç nanometre sürecinin üretim kapasitesinin bu yıl 2023'e kıyasla üç kat artması da bekleniyor. Şimdilik bu süreç teknolojisini ağırlıklı olarak Apple kullanmıştı. Bu arada TSMC, özel teknoloji üretim kapasitesini de genişletiyor. Huang, tüm olgun süreçlere göre özel teknoloji oranının 2020'deki yüzde 61'den 2024'te yüzde 67'ye çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Ayrıca otomotiv platform çözümleri üretiminin de dört yıl içinde yüzde 50’lik bileşik büyüme oranı yakaladığına dikkat çekildi.

    Kurulacak tesislere gelince, 2022 yılından bu yana Tayvan’da inşaatı devam eden iki yeni wafer (yonga plakası) tesisinde 2nm süreciyle şekillenen çipler üretilecek. Her iki tesiste de seri üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor. Bu arada, ülkede gelişmiş bir paketleme fabrikasının inşasına geçen yıl başlandı. Diğer paketleme tesisinin inşasına ise bu yıl başlanacak. Bu tesis 2026 yılında CoWoS ve SoIC teknolojilerinin seri üretimini gerçekleştirecek. Bu her iki paketleme teknolojisi de yeni nesil ve mevcut yapay zeka donanımları için oldukça değerli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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