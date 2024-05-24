TSMC, 2024 yılı içerisinde 7 yeni üretim tesisi kuracak

TSMC, küresel ayak izini büyütüyor
Tayvan'ın özel şehirlerinden birisi olan Tainan’daki FAB18 fabrikasının müdürü Huang Yuan-kuo tarafından yapılan açıklamalara göre TSMC, Tayvan’da üç yonga plakası tesisi ve iki paketleme tesisi yanı sıra yurtdışındaki iki yonga plakası tesisi kuracak. Kurulacak olan tüm tesisler yüksek performanslı bilgi işlem cihazları ve akıllı telefonlara yönelik hızla artan küresel talebi karşılamak için inşa edilecek.
Kurulacak tesislere gelince, 2022 yılından bu yana Tayvan’da inşaatı devam eden iki yeni wafer (yonga plakası) tesisinde 2nm süreciyle şekillenen çipler üretilecek. Her iki tesiste de seri üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor. Bu arada, ülkede gelişmiş bir paketleme fabrikasının inşasına geçen yıl başlandı. Diğer paketleme tesisinin inşasına ise bu yıl başlanacak. Bu tesis 2026 yılında CoWoS ve SoIC teknolojilerinin seri üretimini gerçekleştirecek. Bu her iki paketleme teknolojisi de yeni nesil ve mevcut yapay zeka donanımları için oldukça değerli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.