TSMC, 2nm üretim için hazır: Peki neler sunuyor?

2nm üretim için tarih verildi
Düzenlenen etkinlikte TSMC, 2nm teknolojisinde ''hem verim hem de cihaz performans anlamında büyük bir ilerleme kaydedildiğini'' ve planlandığı gibi 2025 yılında seri üretime gireceğini belirtti. TSMC'ye göre 2nm teknolojisi, N3E'ye kıyasla yüzde 15 yoğunluk artışı, aynı güçte yüzde 15'e kadar hız artışı ve yüzde 30'a kadar verimlilik sağlayacak.
N3E'nin ardından yonga devi, ailenin transistör yoğunluğunu optimize etmeye devam edecek ve gelişmiş N3P düğümünü kullanıma sunacak. N3P için belirtilen tarih aralığı ise 2024'ün ikinci yarısı. Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları için özel olarak tasarlanan N3X ise 2025 yılında seri üretime girecek.
Bildiğiniz üzere Nvidia, Qualcomm ve MediaTek gibi yonga üreticileri, günümüzde yapay zeka destekli otomotiv teknolojilerine yoğunlaşmış durumda. Bu noktada TSMC, N3AE veya "Auto Early" N3E tabanlı otomotiv süreç tasarım kitlerinin (PDK) 2023 yılı içerisinde hazır olacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”