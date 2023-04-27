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    TSMC, 2nm üretim için hazır: Peki neler sunuyor?

    Dünyanın ön gelen çip üreticilerinden TSMC, 2nm teknolojisindeki ilerleme ve mevcut 3nm düğümü hakkında bilgiler paylaştı. 2nm için seri üretim 2025 yılında başlıyor. İşte detaylar
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    TSMC, 2nm üretim için hazır: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Bütün dünyanın büyük bir ihtiyaç duyduğu yonga üretiminde rekabet iyice kızışmaya başladı. Bu bağlamda sektörün önde gelen üreticilerinden TSMC, Intel ve Samsung, odağını 3nm ve 2nm teknolojilerine çevirmiş durumda. Şimdi bu isimler arasından TSMC, Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte 2nm teknolojisindeki ilerleme ve 3nm düğümü hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    2nm üretim için tarih verildi

    Düzenlenen etkinlikte TSMC, 2nm teknolojisinde ''hem verim hem de cihaz performans anlamında büyük bir ilerleme kaydedildiğini'' ve planlandığı gibi 2025 yılında seri üretime gireceğini belirtti. TSMC'ye göre 2nm teknolojisi, N3E'ye kıyasla yüzde 15 yoğunluk artışı, aynı güçte yüzde 15'e kadar hız artışı ve yüzde 30'a kadar verimlilik sağlayacak. 

    TSMC, 2nm üretim için hazır: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    3nm'ye gelecek olursak TSMC, yeni düğümün artık seri üretimde olduğunu ve geliştirilmiş N3E versiyonunun 2023'ün ikinci yarısında yüksek hacimli üretime gireceğini bildirdi. Bu noktada şirketin en büyük müşterilerinden Apple, yaklaşan iPhone 15 Pro ailesinde 3nm Apple A17 Bionic'e yönelmeyi planlıyor. 

    N3E'nin ardından yonga devi, ailenin transistör yoğunluğunu optimize etmeye devam edecek ve gelişmiş N3P düğümünü kullanıma sunacak. N3P için belirtilen tarih aralığı ise 2024'ün ikinci yarısı. Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları için özel olarak tasarlanan N3X ise 2025 yılında seri üretime girecek.

    Bildiğiniz üzere Nvidia, Qualcomm ve MediaTek gibi yonga üreticileri, günümüzde yapay zeka destekli otomotiv teknolojilerine yoğunlaşmış durumda.  Bu noktada TSMC, N3AE veya "Auto Early" N3E tabanlı otomotiv süreç tasarım kitlerinin (PDK) 2023 yılı içerisinde hazır olacağını söylüyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    David Attenborough 5 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 16 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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