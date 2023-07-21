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    TSMC, 4nm işlemci üretimini erteledi: İşte nedeni

    Apple tedarikçisi TSMC, Arizona fabrikasında üretmeyi planladığı 4nm işlemcileri beklenen zamanda hazırlayamayacak. Peki, işlemci seri üretimi neden ertelendi?  
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    tsmc 4nm işlemci üretimi ertelendi Tam Boyutta Gör
    Dev çip üreticisi TSMC, Arizona’da kuracağı tesiste Apple için özel işlemci üretmeyi planlıyor ancak işçi sıkıntısı nedeniyle yonga setlerinin seri üretimi ertelenecek.

    4nm işlemciler 2025'e kalabilir

    TSMC’nin Amerika’da yarı iletken fabrikaları kurma aşamasında uzman kişi bulmakta zorlandığı söyleniyor. Şirket, Tayvan'dan geçici olarak çalışacak deneyimli teknisyenler getirmek zorunda kalabilir. Bu, 4nm işlemcilerin üretiminin 2025'e kalabileceği anlamına geliyor.

    Yeni fabrikada Apple'a özel işlemci üretilecek

    Kasım ayında TSMC'nin Arizona fabrikasını 2024'te açacağı ve hemen Apple için 4 nanometre işlemcileri üretmeye başlayacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak, işçi bulunmaması nedeniyle üretim gecikecek. Bu arada şirket, 4 nanometre yongaları ürettikten sonra Apple için daha gelişmiş 3 nanometre yongaların üretileceği bir tesis kurmayı planlıyor. Apple'ın yeni iPhone 15 modellerinin ve M3 serisi işlemcilerinin TSMC'nin 3nm üzerine inşa edilmesi bekleniyor ancak ilk işlemciler Tayvan fabrikalarında üretilecek.

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    Evren7 12 saat önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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