TSMC, dört yıl sonra ilk defa kâr düşüşü açıkladı: İşçi krizi başladı!

Tam Boyutta Gör Tayvanlı çip devi TSMC, yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Firma son dört yılda ilk defa kârlılığında düşüş yaşadığını bildirdi. Bu düşüşün arkasında sallantılı bir ekonomi, toplu işten çıkarmalar ve temkinli tüketici harcamalarının bir sonucu olarak küresel akıllı telefon ve PC sevkiyatlarının gerilemesi bulunuyor.

TSMC’de 4 yıl sonra ilk düşüş

TSMC, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 düşüşle 5,85 milyar dolar net kâr elde etti. Gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 15,68 milyar dolar oldu. Yıllık düşüşe rağmen, gelir ve net gelir yine de piyasa beklentilerini aştı. TSMC'nin üç aylık net gelirinde en son 2019'un ikinci çeyreğinde düşüş görülmüştü.

Tam Boyutta Gör TSMC, beklendiği gibi bu düşüşü mevcut makroekonomik koşullara ve tüketici talebiyle envanter yönetimini etkileyen yüksek enflasyona bağlıyor. TSMC aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki teknoloji savaşı yüzünden etkilenen otomobil ve sunucu gibi ürünlere düşen talebin de etmenler arasında olduğunu belirtiyor.

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Ek olarak Nvidia'yı trilyon dolarlık bir şirket haline getiren üretken yapay zekanın olağanüstü yükselişi, her ne kadar Nvidia'nın yapay zeka çiplerini üretse de TSMC'ye pek yardımcı olmuyor gibi görünüyor. Zira TSMC, 2023 yılında satışlarında tek hanelerde olan bir düşüş bekliyordu ancak bu tahmin yüzde 10’a yükseltildi.

İşçi krizi başladı

TSMC aynı zamanda 2023 yılında yapmayı planladığı 32-36 milyar dolarlık yatırım harcamasının da alt sınırda olacağını aktardı. Diğer yandan ABD’deki sorunlu Arizona fabrikasında N4 üretiminin beklenen başlangıcının, kalifiye işçi sıkıntısı nedeniyle 2025 yılına ertelendiğini doğruladı. ABD'ye 3nm üretim sürecini getirecek olan TSMC’nin ikinci fabrikasının ise 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor.

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TSMC, dört yıl sonra ilk defa kâr düşüşü açıkladı!