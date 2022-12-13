TSMC’nin Arizona açılışı tartışmaları da beraberinde getirdi

Tam Boyutta Gör ABD başkanı Joe Biden’in da açılışına katıldığı ve ilk kez patronlarının Başkanlık seviyesinde görüşme yaptığı TSMC’nin Arizona tesisleri için şimdiden Apple ve Nvidia gibi devler sıraya girdi. Bununla birlikte farklı eleştiriler de geliyor.

TSMC doğru hamleler mi yapıyor?

TSMC başta olmak üzere Samsung ve Intel de ABD’de döküm tesisleri için yatırımlar yapıyor. Bunun en büyük sebebi hükümetin yonga çalışmaları için önemli teşvik paketleri hazırlaması. Ayrıca ülke olarak yerli üretim hedefi var ve pek çok teknoloji devi hali hazırda ABD sınırları içerisinde yer alıyor.

Apple ve Nvidia, TSMC Arizona tesisinin ilk müşterileri olacak 6 gün önce eklendi

Bununla birlikte TSMC’yi ayrı bir yere koymak gerek zira döküm sektörünün tartışmasız lideri. Orada yaşanan her sıkıntı küresel bir çip krizi tetikleyebiliyor. ABD’ye bu kadar yakınlaşması da rahatsızlık uyandırıyor. Çinli yetkililer Tayvan’la özdeşleşen TSMC’nin artık bir ABD şirketi haline geldiğini iddia ederken bizzat firmanın kurucusu Morris Chang de küreselleşmenin geçmişte kaldığını ve ulusal güvenlik sebebiyle artık menfaatlerin sadece o ülkeye has kalması için çaba gösterildiğini dile getirdi.

Eleştirilere ise Tayvan ekonomi bakanı Weng Meihua yanıt verdi. Meihua Çin’in iddialarının asılsız olduğunu ve ABD-Tayvan ilişkilerini dengesizleştirmek için oyun oynandığını savundu. Diğer taraftan ülkelerin ulusal güvenlik endişelerinin olduğunu ancak Dünya Ticaret Örgütü gibi organizasyonlar sayesinde global ticaretin yaşamaya devam edeceğini de vurguladı. Bununla birlikte ABD-Tayvan yakınlaşması önümüzdeki dönemde tartışmaları daha da arttıracak gibi.

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TSMC artık ABD şirketi mi oldu?