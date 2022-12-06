TSMC Arizona tesisinin ilk müşterileri belli oldu: Apple ve Nvidia

Listenin başında Apple ve Nvidia yer alacak
Nikkei Asia'ya bilgi veren kaynaklara göre Apple, TSMC Arizona fabrikasının en önemli ilk müşterilerinden biri olacak. Apple'ı takip eden bir diğer şirketin ise Nvidia olması beklenirken, AMD gibi diğer ABD'li geliştiricilerin de sıralarını almak için görüşmelerde bulundukları belirtiliyor.
Başlangıçta Arizona fabrikasının, 5nm ve 4nm yongalar oluşturmak için ayda yaklaşık 20.000 wafer (yonga plakası) üretmesi planlanıyordu. Ancak yeni planlar, tesisin son teknoloji 3nm yongalar üreteceğini ve daha yüksek bir üretim kapasitesi sunacağını gösteriyor.
Yeni gelişme Apple ve Nvidia gibi teknolojileri devleri için sevindirici bir haber olsa da, TSMC'nin yatırımları sebebiyle cihaz fiyatlarında artışlar ile karşılaşabiliriz. Yakın zamanlı açıklamada TSMC'nin kurucusu Morris Chang, ''şirketin en son 3-nm çip üretimini ABD'ye getireceğini, ancak ABD'deki üretimin Tayvan'dakinden yüzde 50 daha pahalı olacağını'' söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım