TSMC Arizona tesisinin ilk müşterileri belli oldu: Apple ve Nvidia

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, üretim hacminin bir kısmını ABD'ye taşımayı planlıyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD'de kurulacak Arizona tesisi için planlarını açıklayan üretim devi, yılın sonunda dünyanın en gelişmiş yongalarından bazılarını üretmeye başlayacak. Bugün yeni fabrikanın ilk müşterileri belli oldu.

Listenin başında Apple ve Nvidia yer alacak

Nikkei Asia'ya bilgi veren kaynaklara göre Apple, TSMC Arizona fabrikasının en önemli ilk müşterilerinden biri olacak. Apple'ı takip eden bir diğer şirketin ise Nvidia olması beklenirken, AMD gibi diğer ABD'li geliştiricilerin de sıralarını almak için görüşmelerde bulundukları belirtiliyor.

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Başlangıçta Arizona fabrikasının, 5nm ve 4nm yongalar oluşturmak için ayda yaklaşık 20.000 wafer (yonga plakası) üretmesi planlanıyordu. Ancak yeni planlar, tesisin son teknoloji 3nm yongalar üreteceğini ve daha yüksek bir üretim kapasitesi sunacağını gösteriyor.

Yeni gelişme Apple ve Nvidia gibi teknolojileri devleri için sevindirici bir haber olsa da, TSMC'nin yatırımları sebebiyle cihaz fiyatlarında artışlar ile karşılaşabiliriz. Yakın zamanlı açıklamada TSMC'nin kurucusu Morris Chang, ''şirketin en son 3-nm çip üretimini ABD'ye getireceğini, ancak ABD'deki üretimin Tayvan'dakinden yüzde 50 daha pahalı olacağını'' söyledi.

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Apple ve Nvidia, TSMC Arizona tesisinin ilk müşterileri olacak