Apple, TSMC’nin iPhone’lar için üretebileceği tüm 3nm çipleri satın alıyor

Tam Boyutta Gör Birkaç aydır Apple'ın Mac'ler için M3 serisi işlemciler ve bazı yeni nesil iPhone'lar için A17 Bionic de dahil olmak üzere yeni nesil yongalarında TSMC’nin 3nm üretim sürecini kullanacağı biliniyor. Ancak yeni gelen bilgilere göre Apple, TSMC’nin 3nm üretim bantlarını adeta sömürüyor. The Information'ın yeni raporuna göre Apple, TSMC’ye milyarlarca dolar değerinde toplu çip siparişleri veriyor, karşılığında ise TSMC, hatalı işlemci kalıplarının maliyetini üstleniyor.

TSMC sadece Apple'a çalışıyor

Bilmeyenler için, üreticiler aynı anda birden fazla çip oluşturmak için büyük silikon plakalar kullanır ve plaka daha sonra birçok ayrı işlemci kalıbına dilimlenir. 3nm gibi yeni üretim süreçlerinde bu plakalardan elde edilen kalıplarda kusur görülme ihtimali yüksektir. Bu kusurun farklı yönleri bulunuyor, kimi zaman bu kalıpların bazıları çalışır bazıları çalışmaz. Bazen de istenilen performansı göstermezler. Öte yandan normalde, çip tasarımcıları çalışsın ya da çalışmasın her bir kalıp için ödeme yapmak zorunda kalırlar. Ancak görünüşe göre Apple'ın TSMC'ye verdiği siparişler, TSMC'nin Apple'dan kusurlu kalıplar için ücret almamayı göze alabileceği kadar büyük.

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Kaynaklar TSMC'nin 2022 yılında elde ettiği 72 milyar doların yüzde 23'ünden Apple'ın sorumlu olduğunu ve Apple'ı açık ara TSMC'nin en büyük müşterisi yaptığını söylüyor. Bununla birlikte Apple’ın TSMC'nin 3 nm teknolojisinin, başka şirketlerin kullanmasına izin verecek kapasiteye sahip olmadan önce "yaklaşık bir yıl" boyunca Apple'a özel olacağı bildiriliyor.

TSMC şu anda dünyanın en büyük çip şirketlerinin çoğu için yüksek performanslı CPU'ların, GPU'ların ve yongaların çoğunu üretiyor. Apple, Nvidia, AMD ve Qualcomm'un hepsi en gelişmiş ürünleri için Samsung ve GlobalFoundries gibi rakiplerinden geçiş yaparak TSCM’nin bantlarını kullanmaya başladı. Ek olarak hem Samsung hem de Intel, 3 nm teknolojisini sevk ediyor ya da sevk etmeye hazırlanıyor, ancak farklı şirketler

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Apple, TSMC’nin üretebileceği tüm 3nm çipleri satın alıyor