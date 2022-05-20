Çip krizi devam ediyor: TMSC, Singapur'da yeni fabrika açacak

Tam Boyutta Gör

Apple A15 Bionic ve M1 çiplerinin tamamını üreten Tayvanlı teknoloji devi TSMC, global çip krizinin etkisinden çıkabilmiş değil. Yeni nesil çiplerin üretimine öncelik vermek isteyen firma, yeni bir fabrika açmayı düşünüyor.

Singapur’da açılacak yeni fabrika eski jenerasyon çip üretecek

Wall Street Journal’ın haberine göre TSMC, Singapur’da multi-milyar dolarlık bir fabrika açmayı düşünüyor. Kaynaklara göre Singapur hükümeti tesinin inşa edilmesine yardımcı olabilir. Apple’ın siparişleri için 5nm üretime öncelik veren TSMC, Singapur’da açacağı yeni fabrikada 7-28nm fabrikasyon sürecinde tasarlanan çipler üretecek. Böylece firma, Apple gibi yüksek önceliğe sahip müşterilerin siparişlerini daha rahat karşılayabilecek.

Samsung çip üretim maliyetlerini yükseltiyor 5 gün önce eklendi

Global çip krizinin hala çözümlenemediği günlerde birçok firma, bu sorunun üstesinden gelmek için alternatif yollar arıyor. Singapur’da açılacak yeni fabrikanın dışında TSMC, Arizona’da 12 milyar dolarlık bir fabrika inşa ediyor. Arizona’da kurulacak fabrika ise 5nm çiplerin üretimine odaklanacak. Ayrıca TSMC, Japon Hükümeti ve Sony’nin destekleri ile Japonya’da bir fabrika inşa ediyor. Bakalım global çip krizi ile baş etmeye çalışan firmalar başarılı olabilecek mi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC, çip krizi sebebiyle Singapur’da fabrika açmayı düşünüyor