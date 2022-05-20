Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çip krizi devam ediyor: TMSC, Singapur'da yeni fabrika açacak

    Küresel çip krizinin devam etmesi nedeniyle Tayvanlı teknoloji devi TSMC, Singapur’da yeni bir fabrika açmayı düşünüyor. Yeni fabrika, eski jenerasyon çiplerin üretimine katkı sağlayacak.
    Oy Ver

    TSMC, çip krizi sebebiyle Singapur’da fabrika açmayı düşünüyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple A15 Bionic ve M1 çiplerinin tamamını üreten Tayvanlı teknoloji devi TSMC, global çip krizinin etkisinden çıkabilmiş değil. Yeni nesil çiplerin üretimine öncelik vermek isteyen firma, yeni bir fabrika açmayı düşünüyor.

    Singapur’da açılacak yeni fabrika eski jenerasyon çip üretecek

    Wall Street Journal’ın haberine göre TSMC, Singapur’da multi-milyar dolarlık bir fabrika açmayı düşünüyor. Kaynaklara göre Singapur hükümeti tesinin inşa edilmesine yardımcı olabilir. Apple’ın siparişleri için 5nm üretime öncelik veren TSMC, Singapur’da açacağı yeni fabrikada 7-28nm fabrikasyon sürecinde tasarlanan çipler üretecek. Böylece firma, Apple gibi yüksek önceliğe sahip müşterilerin siparişlerini daha rahat karşılayabilecek.

    Global çip krizinin hala çözümlenemediği günlerde birçok firma, bu sorunun üstesinden gelmek için alternatif yollar arıyor. Singapur’da açılacak yeni fabrikanın dışında TSMC, Arizona’da 12 milyar dolarlık bir fabrika inşa ediyor. Arizona’da kurulacak fabrika ise 5nm çiplerin üretimine odaklanacak. Ayrıca TSMC, Japon Hükümeti ve Sony’nin destekleri ile Japonya’da bir fabrika inşa ediyor. Bakalım global çip krizi ile baş etmeye çalışan firmalar başarılı olabilecek mi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Profil resmi
    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

    Profil resmi
    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız