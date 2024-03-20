ABD, 4 Çinli yonga firmasını daha kara listeye aldı

Tam Boyutta Gör Çin, tüm baskılara rağmen yonga teknolojilerinde adım adım hedefine doğru ilerlerken, ABD hükümeti de mümkün olan her imkânı deneyip Çinli firmalara olan baskısını arttırmaya çalışıyor. Bu kez hedefte Huawei var.

Huawei’ye kıskaç

Gelen bilgilere göre Biden yönetimi, yonga kara listesini genişletmeye hazırlanıyor. Sırada Huawei ile tedarik ilişkisi olan 4 firma var. Bunlar Qingdao Sien, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology ve ülkenin önde gelen bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT).

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Kara listeye göre bu firmalarla iş birliği yapmak isteyen ABD firmaları ya da belirli oranda ABD ekipmanı kullanan Batılı firmalar izin almak zorunda. Bu izni almak da haliyle zor. Ayrıca 5G teknolojileri konusunda Huawei’ye ambargoları aşmasında yardımcı olan iki firmanın daha listeye ekleneceği belirtiliyor.

Elbette bu hamlenin nedeni, Çin hükümetinin ciddi bir yatırım yaparak Huawei firmasını en önemli yonga devleri arasına sokmak istemesi. Özellikle Huawei’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Kirin 9000S yonga setinin ortaya çıkmasının ardından hamle yapılması da dikkat çekici.

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