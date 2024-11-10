Donald Trump ve Joe Biden ikilisi TSMC Arizona tesislerinin açılışına katılacak

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Tam Boyutta Gör Zorlu geçen bir başkanlık yarışının ardından zafer ilan eden Donald Trump, henüz koltuğuna oturmadan ilk açılışını gerçekleştirecek. TSMC Arizona tesisleri önümüzdeki ay faaliyete geçiyor.

TSMC Arizona tesisinde görkemli açılış

Önceki seçimlerde Donald Trump koltuğunu Joe Biden’a devretmiş ancak bu tür bir katılım olmamıştı. İlk kez bu iki başkanın birlikte bir açılışa katılacağı belirtiliyor. TSMC Arizona tesisleri Biden hükümetinin öncülüğünde yürütülen CHIPS kanunu kapsamında kurulmuşken, Donald Trump ise bu kanunu kötü bir adım olarak nitelemiş ve Tayvanlıların ABD yonga teknolojilerini çaldığını iddia etmişti.

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TSMC Arizona tesisleri ilk etapta 5nm ve 4nm üretim siparişlerini alacak. TSMC daha sonra 2nm süreci için de bantlarını yerleştirecek. Ne var ki Tayvan tesisleri 2nm sürecini daha erken müşterilere sunacak.



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