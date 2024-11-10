Donald Trump ve Joe Biden ikilisi TSMC Arizona tesislerinin açılışına katılacak

TSMC Arizona tesisinde görkemli açılış
Önceki seçimlerde Donald Trump koltuğunu Joe Biden’a devretmiş ancak bu tür bir katılım olmamıştı. İlk kez bu iki başkanın birlikte bir açılışa katılacağı belirtiliyor. TSMC Arizona tesisleri Biden hükümetinin öncülüğünde yürütülen CHIPS kanunu kapsamında kurulmuşken, Donald Trump ise bu kanunu kötü bir adım olarak nitelemiş ve Tayvanlıların ABD yonga teknolojilerini çaldığını iddia etmişti.
TSMC Arizona tesisleri ilk etapta 5nm ve 4nm üretim siparişlerini alacak. TSMC daha sonra 2nm süreci için de bantlarını yerleştirecek. Ne var ki Tayvan tesisleri 2nm sürecini daha erken müşterilere sunacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über