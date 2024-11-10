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    Anlık Bildirim

    Donald Trump ve Joe Biden ikilisi TSMC Arizona tesislerinin açılışına katılacak

    Büyük yatırımlarla Arizona eyaletinde inşa edilen TSMC döküm tesislerinin açılışına sayılı günler kaldı. Donald Trump ve Joe Biden ikilisi tesislerin açılışına katılacak.
    TSMC Tam Boyutta Gör
    Zorlu geçen bir başkanlık yarışının ardından zafer ilan eden Donald Trump, henüz koltuğuna oturmadan ilk açılışını gerçekleştirecek. TSMC Arizona tesisleri önümüzdeki ay faaliyete geçiyor. 

    TSMC Arizona tesisinde görkemli açılış

    Önceki seçimlerde Donald Trump koltuğunu Joe Biden’a devretmiş ancak bu tür bir katılım olmamıştı. İlk kez bu iki başkanın birlikte bir açılışa katılacağı belirtiliyor. TSMC Arizona tesisleri Biden hükümetinin öncülüğünde yürütülen CHIPS kanunu kapsamında kurulmuşken, Donald Trump ise bu kanunu kötü bir adım olarak nitelemiş ve Tayvanlıların ABD yonga teknolojilerini çaldığını iddia etmişti. 

    TSMC Arizona tesisleri ilk etapta 5nm ve 4nm üretim siparişlerini alacak. TSMC daha sonra 2nm süreci için de bantlarını yerleştirecek. Ne var ki Tayvan tesisleri 2nm sürecini daha erken müşterilere sunacak. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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