Samsung, Tesla siparişlerini rakibine kaptırdı
Bugün paylaşılan yeni bir raporda DigiTimes Asia, Tesla ve TSMC arasındaki çip anlaşmasının tamamlandığını ve otomotiv devinin TSMC’nin en büyük yedinci müşterisi olduğunu bildirdi. Analistler ise, bu durumun Samsung için büyük mali sorunlara yol açabileceğini düşünüyor. Zira Kore’li dev, dökümhane gelirleri söz konusu olduğunda üçüncü çeyrekte TSMC’nin oldukça gerisinde kaldı.
Günümüzde ise iki şirket arasındaki fark, 2021'in dördüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 33,8 seviyelerinden yüzde 40,6'ya yükselmiş durumda. Ancak çip üretiminin yanı sıra Samsung, Tesla’nın Vision otonom sistemi için kamera tedarikçisi olmayı başardı. Bu sistemin yaklaşmakta olan Tesla Cybertruck veya diğer elektrikli araç modellerinde kullanılması bekleniyor.
Ayrıca sadece Tesla değil, Apple CEO'su Tim Cook da 3nm işlemciler için TSMC'nin yeni kurulacak Arizona fabrikasına güveneceğini açıkladı. Yeni fabrikanın Tesla ve Apple için 2024 yılında üretime başlaması bekleniyor. Bu ayın başlarında TSMC başkanı Mark Liu, ABD Arizona tesisinin faaliyete geçtiğinde 10 milyar dolar gelir elde edeceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d