Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Samsung ve TSMC arasında yaşanan rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere Samsung, en önemli müşterilerinden biri olan Qualcomm’u rakibine kaptırmıştı. Şimdi de elektrikli otomobil devi Tesla’nın 4nm çipler için Samsung yerine TSMC’ye yöneldiği ortaya çıktı.

Samsung, Tesla siparişlerini rakibine kaptırdı

Bugün paylaşılan yeni bir raporda DigiTimes Asia, Tesla ve TSMC arasındaki çip anlaşmasının tamamlandığını ve otomotiv devinin TSMC’nin en büyük yedinci müşterisi olduğunu bildirdi. Analistler ise, bu durumun Samsung için büyük mali sorunlara yol açabileceğini düşünüyor. Zira Kore’li dev, dökümhane gelirleri söz konusu olduğunda üçüncü çeyrekte TSMC’nin oldukça gerisinde kaldı.

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Günümüzde ise iki şirket arasındaki fark, 2021'in dördüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 33,8 seviyelerinden yüzde 40,6'ya yükselmiş durumda. Ancak çip üretiminin yanı sıra Samsung, Tesla’nın Vision otonom sistemi için kamera tedarikçisi olmayı başardı. Bu sistemin yaklaşmakta olan Tesla Cybertruck veya diğer elektrikli araç modellerinde kullanılması bekleniyor.

Ayrıca sadece Tesla değil, Apple CEO'su Tim Cook da 3nm işlemciler için TSMC'nin yeni kurulacak Arizona fabrikasına güveneceğini açıkladı. Yeni fabrikanın Tesla ve Apple için 2024 yılında üretime başlaması bekleniyor. Bu ayın başlarında TSMC başkanı Mark Liu, ABD Arizona tesisinin faaliyete geçtiğinde 10 milyar dolar gelir elde edeceğini açıkladı.

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Samsung, Tesla siparişlerini rakibine kaptırdı