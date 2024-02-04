Samsung 2nm çipleri Güney Kore’de üretecek

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı-iletken ve çip üreticilerinden olan Samsung, önümüzdeki yıllarda Japon’da ve ABD’de üretim ve araştırma tesisleri kuracak. Firmanın 4nm fabrikasyon sürecini ABD’de gerçekleştirmesi bekleniyor ancak iddialara göre firma, 2nm çiplerini Güney Kore’de üretecek.

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Samsung Güney Kore’de çip üretimi yapacak

South China Morning Post ve The Korea Times tarafından gelen rapora göre Samsung, gelecek yıl Güney Kore’de 2nm sürecinde yarı-iletken üretmeye başlayacak. Şirket, Güney Kore’nin başkenti Seoul çevresinde bir “mega küme” yarı iletken projesi için 2047 yılına kadar toplam 371 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor. Firmanın 2nm çiplerini de bu tesiste üretmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Foundry ve TSMC, diğer ülkelerde çip üretme planları yapsa da firmalar, yerel hükümetlerden alınan teşvikler ve yetenek eksiklikleri dahil olmak üzere birkaç sorunla karşılaştılar. Samsung Foundry, 2021'den bu yana Teksas'ta 17 milyar dolarlık bir çip fabrikası inşa ediyor ve 4nm çip üretimine çoktan başlaması bekleniyordu, ancak firmanın bu planı ertelendi. TSMC'nin ise Arizona'da inşa halinde iki çip fabrikası var ve bu fabrikada 2024'te 4nm çiplerin, 2026'ya kadar ise 3nm çiplerin üretilmesi bekleniyordu. Ancak, yetenek eksiklikleri ve hükümetten alınan teşviklerle ilgili sorunlar nedeniyle TSMC, bu planları ertelenmek zorunda kaldı. Yerel sendikalar ise TSMC'nin Tayvan'dan yetenek getirmesini engelledi.

TSMC Tayvan’da 2nm çip üretecek

TSMC başkanı Mark Liu, şirketin kazanç açıklamasında, firmanın Tayvan'ın Hsinchu ve Kaohsiung'daki bilim parklarında 2nm yarı iletken çipler üretmek için çip fabrikaları kurmayı planladığını söyledi. Şirket, ayrıca Taichung'da başka bir çip fabrikası için hükümet onayları almaya çalışıyor. Görünüşe göre hem Samsung hem de TSMC için 2nm yarı-iletken üretimi kendi ülkelerinde daha kolay olacak.

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Samsung 2nm yarı-iletken üretimini Güney Kore'de yapacak