Samsung 2nm çipleri Güney Kore’de üretecek

South China Morning Post ve The Korea Times tarafından gelen rapora göre Samsung, gelecek yıl Güney Kore’de 2nm sürecinde yarı-iletken üretmeye başlayacak. Şirket, Güney Kore’nin başkenti Seoul çevresinde bir “mega küme” yarı iletken projesi için 2047 yılına kadar toplam 371 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor. Firmanın 2nm çiplerini de bu tesiste üretmesi bekleniyor.
TSMC Tayvan’da 2nm çip üretecek
TSMC başkanı Mark Liu, şirketin kazanç açıklamasında, firmanın Tayvan'ın Hsinchu ve Kaohsiung'daki bilim parklarında 2nm yarı iletken çipler üretmek için çip fabrikaları kurmayı planladığını söyledi. Şirket, ayrıca Taichung'da başka bir çip fabrikası için hükümet onayları almaya çalışıyor. Görünüşe göre hem Samsung hem de TSMC için 2nm yarı-iletken üretimi kendi ülkelerinde daha kolay olacak.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.