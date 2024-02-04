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    Samsung 2nm çipleri Güney Kore’de üretecek

    Dünyanın en büyük yarı-iletken üreticilerinden olan Samsung, 2nm fabrikasyon sürecine hazırlanıyor. İddialara göre firma, 2nm fabrikasyon üretimini Güney Kore’de gerçekleştirecek.
    Samsung 2nm Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı-iletken ve çip üreticilerinden olan Samsung, önümüzdeki yıllarda Japon’da ve ABD’de üretim ve araştırma tesisleri kuracak. Firmanın 4nm fabrikasyon sürecini ABD’de gerçekleştirmesi bekleniyor ancak iddialara göre firma, 2nm çiplerini Güney Kore’de üretecek.

    Samsung Güney Kore’de çip üretimi yapacak

    South China Morning Post ve The Korea Times tarafından gelen rapora göre Samsung, gelecek yıl Güney Kore’de 2nm sürecinde yarı-iletken üretmeye başlayacak. Şirket, Güney Kore’nin başkenti Seoul çevresinde bir “mega küme” yarı iletken projesi için 2047 yılına kadar toplam 371 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor. Firmanın 2nm çiplerini de bu tesiste üretmesi bekleniyor.

    Samsung 2nm yarı-iletken üretimini Güney Kore'de yapacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Foundry ve TSMC, diğer ülkelerde çip üretme planları yapsa da firmalar, yerel hükümetlerden alınan teşvikler ve yetenek eksiklikleri dahil olmak üzere birkaç sorunla karşılaştılar. Samsung Foundry, 2021'den bu yana Teksas'ta 17 milyar dolarlık bir çip fabrikası inşa ediyor ve 4nm çip üretimine çoktan başlaması bekleniyordu, ancak firmanın bu planı ertelendi. TSMC'nin ise Arizona'da inşa halinde iki çip fabrikası var ve bu fabrikada 2024'te 4nm çiplerin, 2026'ya kadar ise 3nm çiplerin üretilmesi bekleniyordu. Ancak, yetenek eksiklikleri ve hükümetten alınan teşviklerle ilgili sorunlar nedeniyle TSMC, bu planları ertelenmek zorunda kaldı. Yerel sendikalar ise TSMC'nin Tayvan'dan yetenek getirmesini engelledi.

    TSMC Tayvan’da 2nm çip üretecek

    TSMC başkanı Mark Liu, şirketin kazanç açıklamasında, firmanın Tayvan'ın Hsinchu ve Kaohsiung'daki bilim parklarında 2nm yarı iletken çipler üretmek için çip fabrikaları kurmayı planladığını söyledi. Şirket, ayrıca Taichung'da başka bir çip fabrikası için hükümet onayları almaya çalışıyor. Görünüşe göre hem Samsung hem de TSMC için 2nm yarı-iletken üretimi kendi ülkelerinde daha kolay olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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