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    Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliği doğrulandı

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi için geri sayım başlamış durumda. Şimdi de akıllı telefonların uydu bağlantısı desteği doğrulandı. İşte detaylar...
    Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliği doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    aÖnümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S24 serisi bir süredir söylentilerle gündemde. Kaçıranlar için yeni nesil telefonların, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile vitrine çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise masaya getireceği bir özellik daha doğruladı. 

    Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliğini doğruladı

    Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında telefonlar ve uydular arasında doğrudan iletişime olanak tanıyan 5G modem teknolojisini duyurmuş ve özelliğin ilk olarak Galaxy S23 serisinde kullanılacağı belirtilmişti. Ancak bunun gerçekleşmediğini gördük. Mevcut söylentiler ise, okları Galaxy S24 serisine çevirmiş durumda.

    Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliği doğrulandı! Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz saatlerde Sammobile, Galaxy S24 serisinden alınan bazı ekran görüntülerini paylaştı. Bu görüntüde, "Uydu üzerinden acil durum mesajları" özelliğine yer verildiğini görüyoruz. Bu özellik Samsung tarafından, ''Menzil dışında olduğunuzda veya bir mobil ağa bağlı olmadığınızda acil servisleri ararsanız, sizi bir uydu aracılığıyla bağlarız. Böylece acil durum mesajı gönderebilirsiniz.'' olarak ifade edilmiş.

    Özelliğin hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı gibi ayrıntılar ise halen belirsiz. Hatırlayacak olursak uydu bağlantı desteği ilk olarak iPhone 14 serisinde ortaya çıktı ve halihazırda yalnızca 17 ülkede kullanılabiliyor. Dolayısıyla Galaxy S24 serisinde de benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Yani başlangıçta belirli ülkelerle sınırlı olabilir. Ancak 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tüm detaylar bizleri bekliyor olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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