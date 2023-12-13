Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliği doğrulandı

Tam Boyutta Gör aÖnümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S24 serisi bir süredir söylentilerle gündemde. Kaçıranlar için yeni nesil telefonların, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile vitrine çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise masaya getireceği bir özellik daha doğruladı.

Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliğini doğruladı

Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında telefonlar ve uydular arasında doğrudan iletişime olanak tanıyan 5G modem teknolojisini duyurmuş ve özelliğin ilk olarak Galaxy S23 serisinde kullanılacağı belirtilmişti. Ancak bunun gerçekleşmediğini gördük. Mevcut söylentiler ise, okları Galaxy S24 serisine çevirmiş durumda.

Geçtiğimiz saatlerde Sammobile, Galaxy S24 serisinden alınan bazı ekran görüntülerini paylaştı. Bu görüntüde, "Uydu üzerinden acil durum mesajları" özelliğine yer verildiğini görüyoruz. Bu özellik Samsung tarafından, ''Menzil dışında olduğunuzda veya bir mobil ağa bağlı olmadığınızda acil servisleri ararsanız, sizi bir uydu aracılığıyla bağlarız. Böylece acil durum mesajı gönderebilirsiniz.'' olarak ifade edilmiş.

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Özelliğin hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı gibi ayrıntılar ise halen belirsiz. Hatırlayacak olursak uydu bağlantı desteği ilk olarak iPhone 14 serisinde ortaya çıktı ve halihazırda yalnızca 17 ülkede kullanılabiliyor. Dolayısıyla Galaxy S24 serisinde de benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Yani başlangıçta belirli ülkelerle sınırlı olabilir. Ancak 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tüm detaylar bizleri bekliyor olacak.

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