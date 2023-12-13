Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliği doğrulandı

Galaxy S24 serisinin uydu bağlantısı özelliğini doğruladı
Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında telefonlar ve uydular arasında doğrudan iletişime olanak tanıyan 5G modem teknolojisini duyurmuş ve özelliğin ilk olarak Galaxy S23 serisinde kullanılacağı belirtilmişti. Ancak bunun gerçekleşmediğini gördük. Mevcut söylentiler ise, okları Galaxy S24 serisine çevirmiş durumda.
Geçtiğimiz saatlerde Sammobile, Galaxy S24 serisinden alınan bazı ekran görüntülerini paylaştı. Bu görüntüde, "Uydu üzerinden acil durum mesajları" özelliğine yer verildiğini görüyoruz. Bu özellik Samsung tarafından, ''Menzil dışında olduğunuzda veya bir mobil ağa bağlı olmadığınızda acil servisleri ararsanız, sizi bir uydu aracılığıyla bağlarız. Böylece acil durum mesajı gönderebilirsiniz.'' olarak ifade edilmiş.
Özelliğin hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı gibi ayrıntılar ise halen belirsiz. Hatırlayacak olursak uydu bağlantı desteği ilk olarak iPhone 14 serisinde ortaya çıktı ve halihazırda yalnızca 17 ülkede kullanılabiliyor. Dolayısıyla Galaxy S24 serisinde de benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Yani başlangıçta belirli ülkelerle sınırlı olabilir. Ancak 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tüm detaylar bizleri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.