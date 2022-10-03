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    Apple üretim için TSMC’ye yüzde 6 daha fazla ödeyecek

    Bir süredir Tayvanlı TSMC’nin üretime yaptığı zamlara direnen Apple yelkenleri suya indirdi. Muhtemel bir gecikme durumu ortaya çıkınca firma zamlara razı oldu. 
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    Apple

    Bu yıl derin bir enflasyonun içerisine düşen Dünya ekonomilerini gelecek yıl da iyi şeyler beklemiyor. Hali hazırda bir kriz yaşayan yonga üretimi de giderek daha maliyetli hale geliyor. Bunun etkisi elbette her sektöre oluyor.

    Apple zamları göze aldı

    Gelecek yıl iPhone 15 ile çok daha önemli yenilikler ve bu yıldan farklılaşacak özellikler getirmeyi planlayan Apple’ın önünde önemli bir engel var. TSMC artan maliyetler karşısında müşterilerine zam yapıyor.

    TSMC müşterilerine 8 inçlik ve 12 inçlik yonga plakaları üretiyor. Gelecek yıl için 8 inçlik plakalarda yüzde 6, 12 inçlik plakalarda ise yüzde 3-5 arasında değişen oranlarda zam yapmayı planlıyor. Apple siparişleri TSMC gelirlerinin yüzde 25’ini karşılıyor olsa da bugüne kadar zamlara direnmişti.

    Ne var ki bu direniş gecikmelere sebep olabilecek mahiyette. Apple de bu nedenle geri adım atıyor. Kaynaklara göre yüzde 6 zam artışını kabul etti. Bu da iPhone 15 serisinde bir fiyat artışını kaçınılmaz hale getiriyor. Ayrıca Apple M3 yongalı yeni Mac bilgisayarlarda da bir artış yaşanacak gibi.

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