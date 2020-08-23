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    TSMC şimdiye kadar 1 milyar adet 7nm yonga üretti

    Qualcomm, Apple, AMD gibi müşterilerine yoğun bir şekilde 7nm yongaları döken TSMC sadece iki yılda 1 milyar adet yonga üretti. Bunda müşterilerinin büyümesinin de etkisi var.
    2 gün
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC şimdiye kadar 1 milyar adet 7nm yonga üretti
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    Üretim süreçleri açısından en verimli firma hiç şüphesiz TSMC. Yıllardır Ar-Ge tarafına yaptığı büyük yatırımlar sonrasında üretim süreçlerinde önemli adımlar atan TSMC, önce yarı iletken pazarının lideri; ardından en iyi 10 teknoloji firmasından birisi olmayı başarmıştı.

    1 milyar 7nm yonga

    TSMC haricinde Samsung ve Intel de döküm pazarının önemli isimleri. Hatta Intel; geliştirdiği 10nm sürecinin TSMC’nin 7nm süreci ile performans açısından aynı olduğunu savunuyor. Bununla birlikte ne Intel ne de Samsung 5nm sürecinde beklentileri karşılayabilmiş değil. TSMC ise Apple’ın A14 yonga setini 5nm sürecinde dökmeye başladı bile.

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    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Firma bu hafta yaptığı açıklamada 7nm sürecinde toplam 1 milyar yonga ürettiğini ve Perşembe günü bir milyarıncı yongayı müşterisine teslim ettiğini duyurdu. Eğer bu yongalar birbirine eklenerek dikdörtgen plaka haline getirilseydi 13 New York bloğunu kaplayacaktı.

    TSMC ilk 7nm yonga üretimini Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirmişti. AMD, Qualcomm, Apple gibi pek çok deve üretim yapan TSMC, bu markaların büyümesinin de etkisiyle iki yıl gibi bir sürede inanılmaz bir rakama ulaşmış oldu.

    Firma halen 7nm sürecine devam ediyor. Daha hızlı ve verimli EUV versiyonunda ikinci nesle geçmiş durumda. Biraz daha maliyeti düşünenler için ise ikinci nesil DUV versiyonunda da üretim yapıyor. Apple için 5nm sürecinin yanında 6nm süreci de üretime hazır halde.



    https://www.techpowerup.com/271220/tsmc-ships-its-1-billionth-7nm-chip Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün
    şu sözde 3nm quantum çatallaması gelene kadar bekleyeceğim

    en azından bir devrin sonuna gelindi en son teknoloji bu diye bunu alacağım

    belki 1 yıl sonra belki 5 yıl sonra ! ama sabırla bekledik biraz daha bekleyeceğiz :D
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    lterlemez 2 gün
    "devre" üretiyorlar ise iyi, ama "deve" üretmelerine bir şey diyemiyorum... :D
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    eAkman (hic yok) 2 gün lterlemez
    TSMC ilk 7nm yonga üretimini Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirmişti. AMD, Qualcomm, Apple gibi pek çok deve üretim yapan TSMC, bu markaların büyümesinin de etkisiyle iki yıl gibi bir sürede inanılmaz bir rakama ulaşmış oldu.
    https://sozluk.gov.tr/?kelime=dev
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