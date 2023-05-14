Baidu'nun ilk akıllı telefonu ortaya çıktı: Xiaodu Qinghe

Tam Boyutta Gör Mayıs ayı başlarında, Çinli İnternet devi Baidu'nun akıllı telefon pazarına girmeyi planladığı öğrenilmişti. Sonrasında cihaz hakkında özel bir detay açıklanmadı ve hatta şimdi bile telefon hakkında elle tutulur bir bilgi yok. Ancak akıllı telefonun ilk fotoğrafları TENAA veri tabanında ortaya çıktı.

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Baidu'nun akıllı telefonu ne zaman piyasaya çıkacak?

Cihazın Baidu Xiaodu Qinghe (XD-SEE00-2301) olarak adlandırıldığını belirtelim. Tasarımı Xiaomi 13'ü andırıyor, ancak fotoğrafa bakılırsa kasa plastikten yapılmış. Sağ tarafta güç ve ses düğmeleri var. Kare kamera bloğunda ise iki kamera ve yuvarlak bir flaş görülüyor.

Tam Boyutta Gör İlk Baidu akıllı telefonun özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Sadece 4G'yi destekleyeceği ve işletim sisteminin Android olacağı biliniyor. Cihaz, Baidu'nun yapay zeka teknolojileri ile de entegre olacak ve Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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