Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baidu'nun ilk akıllı telefonu ortaya çıktı: Xiaodu Qinghe

    Çinli teknoloji şirketi Baidu'nun önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaodu Qinghe adlı akıllı telefonunun ilk fotoğrafları yayınlandı.            
    Oy Ver
    Baidu'nun ilk akıllı telefonu ortaya çıktı: Xiaodu Qinghe Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayı başlarında, Çinli İnternet devi Baidu'nun akıllı telefon pazarına girmeyi planladığı öğrenilmişti. Sonrasında cihaz hakkında özel bir detay açıklanmadı ve hatta şimdi bile telefon hakkında elle tutulur bir bilgi yok. Ancak akıllı telefonun ilk fotoğrafları TENAA veri tabanında ortaya çıktı.

    Baidu'nun akıllı telefonu ne zaman piyasaya çıkacak?

    Cihazın Baidu Xiaodu Qinghe (XD-SEE00-2301) olarak adlandırıldığını belirtelim. Tasarımı Xiaomi 13'ü andırıyor, ancak fotoğrafa bakılırsa kasa plastikten yapılmış. Sağ tarafta güç ve ses düğmeleri var. Kare kamera bloğunda ise iki kamera ve yuvarlak bir flaş görülüyor.

    Baidu'nun ilk akıllı telefonu ortaya çıktı: Xiaodu Qinghe Tam Boyutta Gör
    İlk Baidu akıllı telefonun özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok.  Sadece 4G'yi destekleyeceği ve işletim sisteminin Android olacağı biliniyor. Cihaz, Baidu'nun yapay zeka teknolojileri ile de entegre olacak ve Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    app store"a bağlanamıyor hatası subap yanması maliyeti ekran kartı olmayan laptop bios modu eski yanaklarımda sakal çıkmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız