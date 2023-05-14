Baidu'nun ilk akıllı telefonu ortaya çıktı: Xiaodu Qinghe

Baidu'nun akıllı telefonu ne zaman piyasaya çıkacak?
Cihazın Baidu Xiaodu Qinghe (XD-SEE00-2301) olarak adlandırıldığını belirtelim. Tasarımı Xiaomi 13'ü andırıyor, ancak fotoğrafa bakılırsa kasa plastikten yapılmış. Sağ tarafta güç ve ses düğmeleri var. Kare kamera bloğunda ise iki kamera ve yuvarlak bir flaş görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.