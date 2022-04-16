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    TSMC yılın ikinci yarısında 3nm yonga üretimine başlayacak

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, 2022'nin ikinci yarısında 3nm çiplerin seri üretimine başlayacağını duyurdu.                                      
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    TSMC yılın ikinci yarısında 3nm yonga üretimine başlayacak
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    Tayvanlı TSMC, yılın ikinci yarısında 3nm çiplerin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Bu önemli gelişme, şirketin başkanı CC Wei tarafından duyuruldu.

    Kaynaklara göre TSMC, 3nm fabrikasyon süreci ile ayda 30.000 ila 50.000 yonga plakası üretecek. TSMC'nin 3nm çiplerine sahip ilk Apple cihazlarının A17 Bionic işlemcili iPhone 15 ve M3 çipli Mac ve iPad olması bekleniyor. Bu cihazların piyasaya sürülmesi ise 2023 için planlanmakta.

    TSMC yılın ikinci yarısında 3nm yonga üretimine başlayacak
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    2nm çipler yolda

    Daha gelişmiş bir fabrikasyon sürecine geçmek, 5nm teknolojisine kıyasla %10-15 performans iyileştirmeleri ve %25-30 enerji verimliliği iyileştirmeleri ile sonuçlanacak.

    Ayrıca TSMC temsilcileri, 2nm işlem teknolojisini kullanan yeni nesil çiplerin geliştirilmesinin de plana göre gittiğini belirttiler. Şirket 2024'ün sonunda bu çipler için test üretimine başlayacak.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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