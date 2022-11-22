TSMC’den büyük zam: Yeni nesil ekran kartı ve işlemciler daha pahalı olacak

TSMC’den yüzde 25 zam
Rapor, çip üretimi alanındaki hakimiyeti ve 3nm işlem sürecinde henüz rekabet olmaması nedeniyle TSMC'nin 3nm levha fiyatlarını önemli ölçüde artıracağını belirtiyor. TSMC’nin 7nm levha fiyatları 10.000 Dolar seviyesinden 5nm geçildiğinde 16.000 Dolar seviyesine yükselmişti. Yeni 3nm süreciyle birlikte çip fiyatları yüzde 25 zam ile 20.000 Dolar seviyesine hatta üstüne çıkması bekleniyor. Bu da yeni nesil ekran kartı ve işlemciler daha da pahalı olacağı anlamına geliyor.
TSMC, yarı iletken endüstrisinde teknolojik üstünlüğünü pekiştirmiş durumda. Bu durum TSMC’ye olan bağlılığı da perçinleştiriyor. Öte yandan TSMC’nin öncü rakiplerinden Samsung, 2024 yılına kadar 3nm (GAP) sürecinin seri üretime hazır alacağını belirtiyor. Samsung’un mevcut 3nm süreci şimdilik yeterli verimlilikte ve performansta değil. Öte yandan Intel’in de yarı iletken alanında atılımları olduğunu ve Nvidia veya AMD’yi kendi saflarına çekme hedefleri olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yapay zeka değil.makine öğrenmesi.