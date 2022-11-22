TSMC’den büyük zam: Yeni nesil ekran kartı ve işlemciler daha pahalı olacak

Tam Boyutta Gör DigiTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre, TSMC'nin 3nm yonga levhaları beklenenden çok daha pahalı olacak. Yonga fiyatlarının artması yeni nesil işlemci ve ekran kartı maliyetlerini de dolaylı olarak etkileyecek ve ürünlerin fiyatlarını yükseltecek.

TSMC, 3nm çip üretimini Arizona'daki fabrikasında yapacak 1 gün önce eklendi

TSMC’den yüzde 25 zam

Rapor, çip üretimi alanındaki hakimiyeti ve 3nm işlem sürecinde henüz rekabet olmaması nedeniyle TSMC'nin 3nm levha fiyatlarını önemli ölçüde artıracağını belirtiyor. TSMC’nin 7nm levha fiyatları 10.000 Dolar seviyesinden 5nm geçildiğinde 16.000 Dolar seviyesine yükselmişti. Yeni 3nm süreciyle birlikte çip fiyatları yüzde 25 zam ile 20.000 Dolar seviyesine hatta üstüne çıkması bekleniyor. Bu da yeni nesil ekran kartı ve işlemciler daha da pahalı olacağı anlamına geliyor.

TSMC’nin başlıca müşterileri arasında Apple, Nvidia, AMD ve pek çok firma yer alıyor. Halihazırda bulunan yeni nesil ekran kartlarında Nvidia fiyatlarda yüzde 10 ile yüzde 50 arasında artışa gitmişti. AMD ise yongalarında çiplet (chiplet) tasarımına gitmiş ve farklı üretim süreçlerini kullanarak fiyatları dengelemeyi başarmıştı.

TSMC, yarı iletken endüstrisinde teknolojik üstünlüğünü pekiştirmiş durumda. Bu durum TSMC’ye olan bağlılığı da perçinleştiriyor. Öte yandan TSMC’nin öncü rakiplerinden Samsung, 2024 yılına kadar 3nm (GAP) sürecinin seri üretime hazır alacağını belirtiyor. Samsung’un mevcut 3nm süreci şimdilik yeterli verimlilikte ve performansta değil. Öte yandan Intel’in de yarı iletken alanında atılımları olduğunu ve Nvidia veya AMD’yi kendi saflarına çekme hedefleri olduğunu belirtelim.

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TSMC zam yaptı: Yeni nesil ekran kartı ve işlemciler pahalanacak