TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında

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Mobil uygulama dünyasında zekayı geliştirecek pek çok öğrenim uygulaması mevcut. Bunlar arasında basit anlamda hazırlanandan ciddi teknikler temel alınarak hazırlanana kadar çeşitli kategoriler mevcut.

GriCeviz nedir?

ODTÜ Halıcı Yazılım tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen GriCeviz zeka geliştirme uygulaması da ciddi teknikleri temel alıyor. Uygulama mağazalarında GriCeviz en beğenilenler arasında.

Zeka Oyunları dendiği zaman akla ilk gelen isim Emrehan Halıcı’nın deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanan GriCeviz’in Akademik kurulunda pek çok önemli profesör de yer alıyor.

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Cattell-Horn-Carroll (CHC) Zekâ Kuramı temelinde geliştirilen GriCeviz uygulamasında 6 kategoride (Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat), 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizi mevcut.

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GriCeviz Yapay Zeka Algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların seviyeleri analiz ediliyor ve öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri sunuluyor. GriCeviz ayrıca Türk Amerikan Derneği desteğiyle İngilizce’ye de çevrildi ve Brainquire adıyla yayınlandı.

GriCeviz normalde standart ve ücretli abonelik şeklinde iki bölümden oluşuyor. Ücretli bölümde daha geniş soru seçenekleri mevcut. Eğitime önem veren GriCeviz geçtiğimiz aylarda 1 milyon öğretmene ücretsiz abonelik sunmaya başlamıştı. Sonrasında EBA sayfasından GriCeviz sekmesine giderek hediye kodunu alan öğrenciler için de ücretsiz abonelik kampanyası başladı. Henüz GriCeviz uygulaması ile tanışmadıysanız şimdi tam zamanı.

GriCeviz HALICI BILGI ISLEM SANAYI VE TICARET A.S. Eğitim Ücretsiz 114.4 MB

GriCeviz Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Eğitici Ücretsiz 59M

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