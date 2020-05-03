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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında

    6 farklı kategoride zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak zihin egzersizleri sunan TÜBİTAK destekli GriCeviz uygulaması, mağazalarda üst sıralara yerleşmeyi başardı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında
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    Mobil uygulama dünyasında zekayı geliştirecek pek çok öğrenim uygulaması mevcut. Bunlar arasında basit anlamda hazırlanandan ciddi teknikler temel alınarak hazırlanana kadar çeşitli kategoriler mevcut.

    GriCeviz nedir?

    ODTÜ Halıcı Yazılım tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen GriCeviz zeka geliştirme uygulaması da ciddi teknikleri temel alıyor. Uygulama mağazalarında GriCeviz en beğenilenler arasında.

    Zeka Oyunları dendiği zaman akla ilk gelen isim Emrehan Halıcı’nın deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanan GriCeviz’in Akademik kurulunda pek çok önemli profesör de yer alıyor.

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    Cattell-Horn-Carroll (CHC) Zekâ Kuramı temelinde geliştirilen GriCeviz uygulamasında 6 kategoride (Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat), 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizi mevcut.

    TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında
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    GriCeviz Yapay Zeka Algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların seviyeleri analiz ediliyor ve öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri sunuluyor. GriCeviz ayrıca Türk Amerikan Derneği desteğiyle İngilizce’ye de çevrildi ve Brainquire adıyla yayınlandı.

    GriCeviz normalde standart ve ücretli abonelik şeklinde iki bölümden oluşuyor. Ücretli bölümde daha geniş soru seçenekleri mevcut. Eğitime önem veren GriCeviz geçtiğimiz aylarda 1 milyon öğretmene ücretsiz abonelik sunmaya başlamıştı. Sonrasında EBA sayfasından GriCeviz sekmesine giderek hediye kodunu alan öğrenciler için de ücretsiz abonelik kampanyası başladı. Henüz GriCeviz uygulaması ile tanışmadıysanız şimdi tam zamanı.

    GriCeviz GriCeviz GriCeviz GriCeviz HALICI BILGI ISLEM SANAYI VE TICARET A.S. Eğitim Ücretsiz 114.4 MB

    GriCeviz GriCeviz GriCeviz GriCeviz Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Eğitici Ücretsiz 59M



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    erturk5959 (Ertürk Sepil) 1 gün
    devletimizin tubitakı daha fazla desteklemesi gerekir
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    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    Bu şekilde daha fazla ve çeşitli projeler yapılması şart bence
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    Askaparta 1 hf.
    Ceviz yiyip uygulamayı indirin.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Bunu bile takdir edemiyor adam :D
    Yanıtla +1
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    zeki_ce 1 hf.
    Hani kaale almadığı projeler dünyada birincilikler alırken, burda da ekmek sepeti birincilikleri veren tübitak mı? Sağol kardeşim almiyim, az kalan zekama bişey olmasın istiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    serdarq (serdar yalçın) 1 hf. zeki_ce
    Tübitak gayet faydalı bir kurum, özellikle TÜBİTAK SAGE, lütfen araştırın
    Yanıtla +3
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    TurboBoosted (Evren X) 1 hf.
    Kaç yaş gurubu için bu uygulama?
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    CaDDeS (fuat aydin) 1 hf.
    Guzel atilimlar bunlar.

    Tübitak gibi bir topluluğun yapmasi gereken turde uygulama. 👏👏👏
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    kingsix (Murat Arman) 1 hf.
    Tebrikler cok başarılı
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    5357 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    uygulama haber, griceviz ve Mobil Teknolojiler
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