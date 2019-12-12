Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi

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Türk savunma sanayii son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla dünya çapında adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu anlamda, sayılı ülkelerin üzerinde çalıştığı teknolojilerden biri olan Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ülkemiz savunma sanayii şirketleri titiz bir çalışma yürütüyor.

EMF sistemlerinde, konvansiyonel silahların aksine ateşleme için barut kullanılmıyor. Ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen söz konusu sistemler klasik toplar ve fırlatma sistemlerindeki gibi patlama ile değil, elektromanyetik dalganın itme gücüyle işliyor. Mühimmat’ın bir koruyucu kılıfla namlunun içine konulduğu sistemde, namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle mühimmat fırlatılıyor. Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve YETEKNOLOJİ tarafından sürdürülen EMF faaliyetleri kapsamında ise ülkemizde TUFAN isimli Elektromanyetik Top Sistemi geliştirilmekte.

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11 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla açılan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme laboratuvarı da bu alanda yapılan çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınmasını hedefliyor. Laboratuvar bünyesinde Flash X-Ray, yüksek enerjili testlere uygun özellikte yakalama tankı, hızlı kamera sistemi, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri; modüler, geliştirilebilir darbe güç kaynağı olanakları ve yüksek seviyeli testlere uygun özellikte namlu sistemleri yer alıyor.

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SSB’den yapılan açıklamaya göre EMF konusunda gelinen aşamanın bizzat gösterilmesi maksadıyla, açılış günü atışlı testler de yapılmış. SSB yetkilileri, Elektromanyetik Top Sistemi Tufan ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını ifade etmiş. Paylaşılan bilgilere göre 1 MJ’ün üzerindeki namlu çıkış enerjisi ile ülkemizde bu alanda elde edilen en yüksek namlu çıkış enerjisi ve verimlilik seviyesine ulaşılmış.

Yetkililere göre EMF, silah sistemleri alanında dünyada çığır açan bir teknoloji. Söz konusu teknolojinin kullanılarak geliştirildiği “Railgun” adlı silahlar, uzun mesafelerde etkili olmaları nedeniyle önemli bir kuvvet çarpanı olarak görülüyor.

https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentList.aspx?PageID=2293&LangID=1