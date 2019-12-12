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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi

    ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve YETEKNOLOJİ tarafından geliştirilen Tufan Elektromanyetik Top Sistemi ile yapılan atışlı testte 1 MJ’ün üzerinde namlu çıkış enerjisi elde edilerek bir rekor kırıldı.
    16 sa.
    2,2b
    8
    11
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi
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    Türk savunma sanayii son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla dünya çapında adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu anlamda, sayılı ülkelerin üzerinde çalıştığı teknolojilerden biri olan Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ülkemiz savunma sanayii şirketleri titiz bir çalışma yürütüyor.

    EMF sistemlerinde, konvansiyonel silahların aksine ateşleme için barut kullanılmıyor. Ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen söz konusu sistemler klasik toplar ve fırlatma sistemlerindeki gibi patlama ile değil, elektromanyetik dalganın itme gücüyle işliyor. Mühimmat’ın bir koruyucu kılıfla namlunun içine konulduğu sistemde, namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle mühimmat fırlatılıyor. Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor.

    Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve YETEKNOLOJİ tarafından sürdürülen EMF faaliyetleri kapsamında ise ülkemizde TUFAN isimli Elektromanyetik Top Sistemi geliştirilmekte.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz!"

    11 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla açılan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme laboratuvarı da bu alanda yapılan çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınmasını hedefliyor. Laboratuvar bünyesinde Flash X-Ray, yüksek enerjili testlere uygun özellikte yakalama tankı, hızlı kamera sistemi, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri; modüler, geliştirilebilir darbe güç kaynağı olanakları ve yüksek seviyeli testlere uygun özellikte namlu sistemleri yer alıyor.

    Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi
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    SSB’den yapılan açıklamaya göre EMF konusunda gelinen aşamanın bizzat gösterilmesi maksadıyla, açılış günü atışlı testler de yapılmış. SSB yetkilileri, Elektromanyetik Top Sistemi Tufan ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını ifade etmiş. Paylaşılan bilgilere göre 1 MJ’ün üzerindeki namlu çıkış enerjisi ile ülkemizde bu alanda elde edilen en yüksek namlu çıkış enerjisi ve verimlilik seviyesine ulaşılmış.

    Yetkililere göre EMF, silah sistemleri alanında dünyada çığır açan bir teknoloji. Söz konusu teknolojinin kullanılarak geliştirildiği “Railgun” adlı silahlar, uzun mesafelerde etkili olmaları nedeniyle önemli bir kuvvet çarpanı olarak görülüyor.



    https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentList.aspx?PageID=2293&LangID=1 Yorum Yaz
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Gt95 15 sa. en beğenilen
    bu neki chp belediyesi nin yaptığı rengarek dönen Atatürk heykeli on basar buna :)
    4 Yanıt Yanıtla +16
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    Galatas4ray 15 sa.
    Savunma konusunda iyi işler yapılıyor.İnş F35 ler iptal edilirde kendi uçağımızı üretiriz.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Galatas4ray 15 sa. Ahmeturan
    Zamanında insansız hava araçları içinde aynısını yaptılar satmadılar bize aradan uzun zaman geçti şimdi kendimiz yapıyoz.Bence bu süreç uzun sürsede f35 alınmaması taraftarıyım.Çünkü bütün kontrol abd nin elinde olucak yazılımın sahibi kimse boruyu o öttürüyor 1 tuşla savaşta kullanılamaz hale getirirler o uçakları.
    Zamanında insansız hava araçları içinde aynısını yaptılar satmadılar bize aradan uzun zaman geçti şimdi kendimiz yapıyoz.Bence bu süreç uzun sürsede f35 alınma...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    muroooo19 12 sa. Gt95
    Yorum yaptı bal kabağı.
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    pCkOpAtuS 12 sa.
    Askeri projeler sayesinde teknolojik altyapımız gelişiyor. Savunma sanayi aslında şu anda başarılı bir rol modeli olarak önümüze çıkıyor.
    eğer kayda değer ürünler üretilirse devlet ya da halk tarafından sahiplenebiliyor.
    BMC nin pick up modeli halk tarafından ne kadar beğenildiği eğer sivil versiyonun çıksa idi çok başarılı satış rakamları yakalayacağı aşikar. youtube.com/...
    Umarım sadece savunma sanayinde kalmaz bu başarılar.
    İş adamlarının biraz daha cesur olup harekete geçeceği zaman bir şeyler daha hızlı değişecek .
    Yanıtla +2
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    Gt95 15 sa. en beğenilen
    bu neki chp belediyesi nin yaptığı rengarek dönen Atatürk heykeli on basar buna :)
    5 Yanıt Yanıtla +16
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    cocainbar 14 sa. Gt95
    Belliki o heykel denize dokulenlerden geriye kalanlarinada basmis...
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    Dropzone 13 sa. Gt95
    aynen öyle ne kadar heykel o kadar ileri teknoloji
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    Spider_hip 12 sa. Gt95
    Chp'sinde değilim ama Atasına saygısı olmayanın geleceği de parlak olmaz.
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    Galatas4ray 15 sa.
    Savunma konusunda iyi işler yapılıyor.İnş F35 ler iptal edilirde kendi uçağımızı üretiriz.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Ahmeturan 15 sa. Galatas4ray
    Her ne kadar teorik de çok daha mantıklı olsa da kendi 5. nesil veya 6. nesil F35 muadili radar ve silahlara sahip bir jet üretmemiz onlarca yılımızı alır. Şu durumda F35'leri teslim almamız çok önemli.
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    tufan, aselsan ve
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