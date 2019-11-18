Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor

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Drone teknolojisi savunma sanayi alanında ilk başlarda gözetleme amacıyla kullanılsa da son yıllarda silah sistemleriyle donatılmasıyla taarruz amacıyla donatılıyor. Bombalama yöntemiyle taarruza geçen droneların yanı sıra günümüzde silahlı drone’lar da geliştiriliyor. Silahlı ve otomatik atış stabilizasyonlu ilk yerli drone SONGAR, Aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

ASİSGUARD tarafından geliştirilen ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi Songar’ın atış testleri ve geliştirmeleri sürüyor. İlk aşamada 60, 100 ve 150 metre irtifadan gerçekleştirilen testlerden başarılı bir şekilde geçti. Yapılacak geliştirmeler ile irtifa kabiliyeti geliştirilecek ve 450 metre irtifadan yapılacak atışlarda dahi başarılı bir şekilde hedefi tutturması sağlanacak.

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Songar, otonom teknolojilere sahip değil. Uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Sürü halinde uçuş ve kontrol özelliği bulunuyor. 10 kilometre yarıçapında menzile sahip. 200 adet 5,56 kalibre 45mm mermi taşıyan silah, esnek mermi yolu (mayon) ve otomatik ateşleme mekanizması ile dikkat çekiyor.

Songar; karakol ve kalekollarda taciz atışına karşı, kara araçlarının ve konvoyların intikalinde pusu veya tehdit altında havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka arttırıcı, gerektiğinde taarruzi olarak kullanılabiliyor. Songar’ın 25 Aralık’ta güvenlik güçleri envanterine girmesi planlanıyor.

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