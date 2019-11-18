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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor

    ASİSGUARD tarafından geliştirilen otomatik atış stabilizasyonlu drone Songar, 25 Aralık'ta güvenlik güçlerinin kullanıma sunulacak. Songar'ın özellikleri ve kullanım alanları neler?
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    14,5b
    9
    17
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor
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    Drone teknolojisi savunma sanayi alanında ilk başlarda gözetleme amacıyla kullanılsa da son yıllarda silah sistemleriyle donatılmasıyla taarruz amacıyla donatılıyor. Bombalama yöntemiyle taarruza geçen droneların yanı sıra günümüzde silahlı drone’lar da geliştiriliyor. Silahlı ve otomatik atış stabilizasyonlu ilk yerli drone SONGAR, Aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

    ASİSGUARD tarafından geliştirilen ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi Songar’ın atış testleri ve geliştirmeleri sürüyor. İlk aşamada 60, 100 ve 150 metre irtifadan gerçekleştirilen testlerden başarılı bir şekilde geçti. Yapılacak geliştirmeler ile irtifa kabiliyeti geliştirilecek ve 450 metre irtifadan yapılacak atışlarda dahi başarılı bir şekilde hedefi tutturması sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti"

    Songar, otonom teknolojilere sahip değil. Uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Sürü halinde uçuş ve kontrol özelliği bulunuyor. 10 kilometre yarıçapında menzile sahip. 200 adet 5,56 kalibre 45mm mermi taşıyan silah, esnek mermi yolu (mayon) ve otomatik ateşleme mekanizması ile dikkat çekiyor.

    Songar; karakol ve kalekollarda taciz atışına karşı, kara araçlarının ve konvoyların intikalinde pusu veya tehdit altında havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka arttırıcı, gerektiğinde taarruzi olarak kullanılabiliyor. Songar’ın 25 Aralık’ta güvenlik güçleri envanterine girmesi planlanıyor.



    http://aa.com.tr/tr Yorum Yaz
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    Bloodin 4 gün en beğenilen
    Bunlardan 10 tanesiyle koordine bir şekilde bir binadaki teröristleri bastığınızı düşünsenize...
    3-4 tanesi ön taraftan saldıracak, geri kalanı kenarları ve arkayı kollayacak ve kaçış yollarını kapatacak, bunu yaparken de hiçbir askerinizin canını ortaya koymayacaksınız...
    Bunlardan 10 tanesiyle koordine bir şekilde bir binadaki teröristleri bastığınızı düşünsenize... 3-4 tanesi ön taraftan saldıracak, geri kalanı kenarları ve ...
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    Yanıtla +17
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    Ussuz 4 gün
    Fiyatı önemli. Düşman tarafından çok kolay bir şekilde imha edilebilecek bir alet. 8-9 bin maliyet ile envantere giriyorsa iyi yoksa çok yük bindirir bütçeye
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mustafapusti 2 gün
    Yerli otomobil hikayesine döner yakında. Tanıtımdan sonra gören duyan olmaz. Drone havada ne kadar kalacak,kalsa bile silah ağırlığı ile süresi uzun olmayacak, silahın geri tepmesi drone un havada nasıl stabil durmasını sağlayacak, stabil durmasını geçtim geri tepmeyle drone a neler olacak.
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    Krandei 3 gün
    Tanesi 200bin TL olsa, amerikadan alamadigimiz sadece 1 tane f35 ucagina yaptigimiz odeme olan 540milyon TL ile 2700 tane alirsiniz. Kaldi ki bu yerli, varsin 1 milyon TL olsun...
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    El_domingo 3 gün
    Bence kablolusunu da yapacaksın enerji sorunu olmasın..gerçi irtifadan kaybedersin ama onunda kullanım alanı farklı..ve otonom da olmalı mesela insanı tespit etti otomotik kilitlenebilmeli..
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    Rindaman 3 gün
    Bu drone'ları esporculara vericeksin oyun oynar gibi çıkacaklar yedi kişi dağda teröristin an..

    neyse.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    FatihAsl 3 gün Rindaman
    batarya sorunundan dolayı bunlar dağda iş yapamaz. siha ile bu dediğin yapılıyor zaten.
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    IceRulez 4 gün
    alıp sınıra 500 tane koysunla. yazılımcı ordusu kursunlar. yurtdışından türkiyeye çalışmaya gelsin yazılımcılar. yapılacak şeylerin sonu yok. insan gücü kullanmadan ülkeyi savunmak mümkün
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    Gunpower-storm 4 gün
    Maduro'ya suikast düzenlemesi sırasında kullanılan drone'ların fiyatı çok yüksek olarak açıklandı, bu da aynı fiyat olursa işe yaramaz diyeyim.
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    horozcorc 4 gün
    Biz birilerine bu silahları hazırlıyorsak birileri de bizim için hazırlıyor. Dünyanın gittiği yer çok endişe verici.
    Yanıtla +1
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    Ussuz 4 gün
    Fiyatı önemli. Düşman tarafından çok kolay bir şekilde imha edilebilecek bir alet. 8-9 bin maliyet ile envantere giriyorsa iyi yoksa çok yük bindirir bütçeye
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    SilentHunterHD 3 gün Ussuz
    hayatımda daha komik bir yorum görmedim :D sen silahları mermileri 150tl falan zannediyorsun sanırım? biraz mantıklı yorum yapsaydın keşke
    1 Yanıt Yanıtla
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    Bloodin 4 gün en beğenilen
    Bunlardan 10 tanesiyle koordine bir şekilde bir binadaki teröristleri bastığınızı düşünsenize...
    3-4 tanesi ön taraftan saldıracak, geri kalanı kenarları ve arkayı kollayacak ve kaçış yollarını kapatacak, bunu yaparken de hiçbir askerinizin canını ortaya koymayacaksınız...
    Yanıtla +17
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    smart1978 4 gün
    Isabet orani yuksek midir ? Ozel sirketlerinki olunca insan durup 10 kere dusunesi geliyor ...
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    1ses1 4 gün smart1978
    Niye kendinizemi alıcaksınız.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    gun 3 gün smart1978
    Özel şirketlerin yapması çok önemli silah sanayi gelişiyor bu şekilde ve ardından ihracat yapılıyor.
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    El_domingo 3 gün smart1978
    Özel şirketler genelde daha başarılıdır..çünkü daha esnek ve hızlı hareket etme kabiliyetleri vardır.yeterki devlet ne istediğini bilsin ve özel sektorun önünü açsın en önemlisi ahbab cavus ilişkisi olmasın.
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    songar, asisguard ve
    8 etiket daha silahlı drone drone iha silahlı iha Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler
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