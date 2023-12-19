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    Anlık Bildirim

    Restoran ve kafelerdeki menülere düzenleme: QR kod riski kalkıyor!

    1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile restoran ve kafelerin girişine fiyat listeleri asılacak. Masalarda fiyat listelerinin bulunması zorunlu olacak. QR kod okutmak gerekmeyecek.
    Restoran ve kafelerdeki menülere düzenleme: QR kod riski kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, fiyat listeleri hakkında yeni bir düzenleme yayımladı. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti veren iş yerleri; fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koymak zorunda olacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

    QR kod riski kalkıyor

    Kafelerde ve restoranlarda QR menüler epey yaygınlaştı. Kötü amaçlı kişiler, bu kodları değiştirerek müşterileri sahte sitelere yönlendirebiliyor. Ayrıca müşterilerin telefonlarına virüslü yazılımlar indirilebiliyor. Sahte karekodlarla çeşitli dolandırıcılık vakaları yaşandı. Güvenlik kuruluşları, QR menüler hakkında müşterileri uyarıyor.

    Yeni düzenleme ile masalarda fiyat listesinin bulunması zorunlu olacak. Böylece müşteriler menü için karekod okutmak zorunda kalmayacak. Sahte karekodlardan kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilebilecek.

    Yayımlanan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

    "MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

    MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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