Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, fiyat listeleri hakkında yeni bir düzenleme yayımladı. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti veren iş yerleri; fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koymak zorunda olacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

QR kod riski kalkıyor

Kafelerde ve restoranlarda QR menüler epey yaygınlaştı. Kötü amaçlı kişiler, bu kodları değiştirerek müşterileri sahte sitelere yönlendirebiliyor. Ayrıca müşterilerin telefonlarına virüslü yazılımlar indirilebiliyor. Sahte karekodlarla çeşitli dolandırıcılık vakaları yaşandı. Güvenlik kuruluşları, QR menüler hakkında müşterileri uyarıyor.

Yeni düzenleme ile masalarda fiyat listesinin bulunması zorunlu olacak. Böylece müşteriler menü için karekod okutmak zorunda kalmayacak. Sahte karekodlardan kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilebilecek.

QR kodlara dikkat! Dolandırılabilirsiniz 1 hf. önce eklendi

Yayımlanan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

"MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

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Restoran ve kafelerdeki menülere düzenleme: QR kod riski kalkıyor