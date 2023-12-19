Restoran ve kafelerdeki menülere düzenleme: QR kod riski kalkıyor!

QR kod riski kalkıyor
Kafelerde ve restoranlarda QR menüler epey yaygınlaştı. Kötü amaçlı kişiler, bu kodları değiştirerek müşterileri sahte sitelere yönlendirebiliyor. Ayrıca müşterilerin telefonlarına virüslü yazılımlar indirilebiliyor. Sahte karekodlarla çeşitli dolandırıcılık vakaları yaşandı. Güvenlik kuruluşları, QR menüler hakkında müşterileri uyarıyor.
Yeni düzenleme ile masalarda fiyat listesinin bulunması zorunlu olacak. Böylece müşteriler menü için karekod okutmak zorunda kalmayacak. Sahte karekodlardan kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilebilecek.
Yayımlanan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:
"MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.
MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.