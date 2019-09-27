Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: "Kesintiler nedeniyle GSM operatörünüzü dava etme hakkınız var"

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5.8’lik İstanbul depreminin ardından yakınlarına ulaşmak isteyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Yaşanan yoğunluk yüzünden Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da hizmet kesintisi meydana geldi.

Hizmet kesintisi nedebiyle şebekeye ulaşamayan vatandaşlar kullandığı operatörü eleştiri yağmuruna tuttu. Pek çok kişi sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda operatörünü değiştireceğini dile getirdi. Turkcell ve Türk Telekom’dan kesintiyle ilgili özür mesajları gelse de bu durum pek fayda etmedi.

Deprem sırasında yakınlarına ulaşamayan abonelere bir mesaj da Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’den geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, “Deprem sonrası yaşanan problemler nedeniyle GSM operatörünüzü dava etme hakkınız var” dedi.

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"Fazla kar hırsından dolayı infial oluştu"

Hizmet kesintisinin yalnızca İstanbul’u değil tüm ülkeyi etkilediğini belirten Şahin, 5.8’lik depremin cep telefonlarında 7,8 olarak hissedildiğini söyledi. Şahin, “Cep telefonlarının bu altyapı yetersizliğinden dolayı, fazla kar hırsından dolayı hakikaten ciddi bir infial oluştu. Sanki çok ciddi bir altyapı çökmesi, insanların binaların çökmesinden dolayı altında kalması gibi bir algı oluştu. Çünkü kimse kimseye ulaşamadı. Cep telefonlarının bu keyfi uygulamaları son bulmalı” dedi.

"Asıl olan devletin yaptırım uygulamasıdır"

1999 yılındaki depremden bu yana 20 yıl geçmesine rağmen hala aynı noktada olduğumuzu belirten Mahmut Şahin, “Bunlara mutlaka bir yaptırım uygulanmalı. Bunlar bu tür bir durumda hizmet veremeyecekse ne zaman hizmet verecekler? Cep telefonlarından dolayı sıkıntı yaşayan insanların psikolojik anlamda zarar görmeleri manevi tazminatı doğurur. Bütün tüketicilere manevi tazminat açma doğrultusunda hakları olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum ama asıl olan devletin yetkili kurumlarının yaptırım uygulamasıdır” şeklinde konuştu.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/deprem-sonrasi-iletisim-problemini-dava-hakkiniz-var,bb7fBgqfVkqa55NTbvrNjg