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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: "Kesintiler nedeniyle GSM operatörünüzü dava etme hakkınız var"

    Dün İstanbul'da yaşanan deprem sonrası operatörleri eleştiri yağmuruna tutan vatandaşa bir mesaj da Tüketiciler Birliği Genel Başkanı'ndan geldi. Buna göre abonelerin operatörünü dava etme hakkı var.
    53 dk. (Son Güncelleme: 30 dk.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı:
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    5.8’lik İstanbul depreminin ardından yakınlarına ulaşmak isteyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Yaşanan yoğunluk yüzünden Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da hizmet kesintisi meydana geldi.

    Hizmet kesintisi nedebiyle şebekeye ulaşamayan vatandaşlar kullandığı operatörü eleştiri yağmuruna tuttu. Pek çok kişi sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda operatörünü değiştireceğini dile getirdi. Turkcell ve Türk Telekom’dan kesintiyle ilgili özür mesajları gelse de bu durum pek fayda etmedi.

    Deprem sırasında yakınlarına ulaşamayan abonelere bir mesaj da Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’den geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, “Deprem sonrası yaşanan problemler nedeniyle GSM operatörünüzü dava etme hakkınız var” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan mobil abonelere 10 GB'lık özür hediyesi"

    "Fazla kar hırsından dolayı infial oluştu"

    Hizmet kesintisinin yalnızca İstanbul’u değil tüm ülkeyi etkilediğini belirten Şahin, 5.8’lik depremin cep telefonlarında 7,8 olarak hissedildiğini söyledi. Şahin, “Cep telefonlarının bu altyapı yetersizliğinden dolayı, fazla kar hırsından dolayı hakikaten ciddi bir infial oluştu. Sanki çok ciddi bir altyapı çökmesi, insanların binaların çökmesinden dolayı altında kalması gibi bir algı oluştu. Çünkü kimse kimseye ulaşamadı. Cep telefonlarının bu keyfi uygulamaları son bulmalı” dedi.

    "Asıl olan devletin yaptırım uygulamasıdır"

    1999 yılındaki depremden bu yana 20 yıl geçmesine rağmen hala aynı noktada olduğumuzu belirten Mahmut Şahin, “Bunlara mutlaka bir yaptırım uygulanmalı. Bunlar bu tür bir durumda hizmet veremeyecekse ne zaman hizmet verecekler? Cep telefonlarından dolayı sıkıntı yaşayan insanların psikolojik anlamda zarar görmeleri manevi tazminatı doğurur. Bütün tüketicilere manevi tazminat açma doğrultusunda hakları olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum ama asıl olan devletin yetkili kurumlarının yaptırım uygulamasıdır” şeklinde konuştu.



    https://www.ntv.com.tr/turkiye/deprem-sonrasi-iletisim-problemini-dava-hakkiniz-var,bb7fBgqfVkqa55NTbvrNjg Yorum Yaz
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    Lumibrite 42 dk. en beğenilen
    Dava etmeye hakkımız var da, kazanmaya hakkımız yok. Denemesi Bedava!
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    DH Misafiri 9 dk.
    Devlet ne iş yapıyor ? Sosyal Devlet Statüsün değilmiyiz? Bakacak mı öyle
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    Charmlander 18 dk.
    T-Mobile'e mi geçeceğiz? AT&T'ye mi?
    Gerçi onlar da Türkiye'de olsa aynı nane olurlardı.
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    salihmanisali 23 dk.
    Şöyle bir kampanya başlatalım.
    Herkes türkcelle geçsin. Türkcell altyapıyı geliştirmek zorunda kalsın.
    2 ay sonra herkes vodafona gecer. vodafon da altyapı harcaması yapmaya mecbur kalır.
    ondan sonra herkes istediği hattı seçer.
    Türktelekomdan ümidim yok.
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    CodyTravers 24 dk.
    Eskişehir de Turkcell de sıkıntı olmadı, ama Türktelekom bugün öğle saatlerinde arama yapabildi. Vodafone'da durum neydi bilmiyorum..
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    Canavarius Infectus 30 dk.
    "Yaşanan yoğunluk yüzünden Turkcell , Türk Telekom ve Vodafone ’da hizmet kesintisi meydana geldi."
    "Pek çok kişi sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda operatörünü değiştireceğini dile getirdi."
    Hiç güleceğim yoktu.😂😂
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    alemburda34 31 dk.
    Bankalar bügün el birliği ile türk telekom hisse senetlerini düşürmemek için yoğun çabaladılar.
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    Nétwork 32 dk.
    Deprem bölgesine 960 km uzakta çevremdeki kimse Türk Telekom kullanamadı. Yine Turkcell'e şükrettim...
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    _RaGoN_ 33 dk.
    Yani taahhütümüz olsa bile anlaşmayı ceza ödemeden tek taraflı bozbiliyor muyuz?
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    _RaGoN_ 33 dk.
    Şimdi bir çok kişi daha sorunsuz diye mesela Turkcell'e geçse bu sefer de benzer bir olayda aynı durum Turkcell'de yaşanmaz mı?
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    umutsoglin 35 dk.
    Sorun yaşayan vatandaş operatörü değiştircekmiş.
    La gül gül öldüm hepsinde çekmiyordu hepsinde aynı sorun.
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