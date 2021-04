Tüm Call of Duty serisinin 2003'ten bu yana toplamda ne kadar sattığı açıklandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı ve FPS türünün en popülerlerinden biri olan Call of Duty'nin ilk oyunundan bugüne kadar toplamda ne kadar sattığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı

Ayrıca Bkz. "God of War geliştiricisinin yeni oyunu fantastik türünde olacak gibi duruyor"

Geçtiğimiz günlerde serinin ücretsiz online oyunu Call of Duty Warzone'un 100 milyon oyuncu sayısını geçtiği açıklanmıştı. Şimdi de serinin ilk oyunundan bu yana tüm oyunların toplamda ne kadar sattığı açıklandı. Açıklama göre tüm Call of Duty oyunları toplamda 400 milyondan fazla satmış durumda.

Call of Duty serisinin ilk oyunu 2003'te çıkışını yapmıştı ve o günden bugüne kadar toplamda Warzone ve Mobile hariç 17 farklı oyun çıktı. Bu 17 oyunun toplam satış biktarı ise 400 milyondan fazla. Bu gerçekten muazzam bir başarı. Call of Duty oyunları da 16 yıldır aralıksız her yıl çıkmaya devam ediyor. Yalnıza ilk iki oyun arasında iki yıllık bir fark bulunuyor.

Ayrıca Activision oyundan bazı enteresan istatistikler de paylaştı. 2003'ten bu yana oyunda toplamda 26.4 milyar paraşüt kullanılmış, 28.8 milyar maç oynanmış ve toplam 8.1 milyar takım arkadaşı canlandırılmış.

https://www.vg247.com/2021/04/21/400-million-call-duty-games-sold-since-october-2003/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.