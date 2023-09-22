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    Anlık Bildirim

    Tüm iPhone 15 modelleri hızlı kargo ile Amazon’da ön satışta

    iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı. Amazon güvencesi ve hızlı kargo avantajıyla ön sipariş verebilirsiniz.
    Tüm iPhone 15 modelleri hızlı kargo ile Amazon’da ön satışta Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone 15 serisi telefonları bugün ön siparişe çıktı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ön siparişini Amazon Türkiye’den verebilirsiniz.

    Amazon güvencesi ve hızlı kargo avantajı!

    iPhone 15 modelleri, 29 Eylül’de genel satışa çıkacak. Amazon Türkiye’nin hızlı kargo ve aynı gün teslimat özelliği sayesinde yeni iPhone modellerine herkesten daha önce ulaşma fırsatı elde edebilirsiniz. Üstelik Amazon Türkiye güvencesi sayesinde değişim ve iptal gibi konularda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaz.

    Amazon'dan ön sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

    iPhone 15: 49.999 TL

    iPhone 15 Plus: 56.999 TL

    iPhone 15 Pro: 64.999 TL

    iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 14 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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