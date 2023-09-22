Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone 15 serisi telefonları bugün ön siparişe çıktı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ön siparişini Amazon Türkiye’den verebilirsiniz.

Amazon güvencesi ve hızlı kargo avantajı!

iPhone 15 modelleri, 29 Eylül’de genel satışa çıkacak. Amazon Türkiye’nin hızlı kargo ve aynı gün teslimat özelliği sayesinde yeni iPhone modellerine herkesten daha önce ulaşma fırsatı elde edebilirsiniz. Üstelik Amazon Türkiye güvencesi sayesinde değişim ve iptal gibi konularda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaz.

Dünyanın en iyi telefonları! İşte markalar, modeller ve fiyatlar 12 sa. önce eklendi

Amazon'dan ön sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

iPhone 15: 49.999 TL

iPhone 15 Plus: 56.999 TL

iPhone 15 Pro: 64.999 TL

iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL

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Tüm iPhone 15 modelleri hızlı kargo ile Amazon’da ön satışta