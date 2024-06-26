Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Esnek güneş panellerinden verimlilik rekoru kırıldı!

    Ningbo Enstitüsü’nden araştırmacılar yeni esnek perovskit/silikon tandem güneş hücresi ile yüzde 22,8’lik verimliliğe ulaştı. Bu verimlilik aynı zamanda bu alandaki rekor anlamına geliyor.
    Esnek güneş panellerinden verimlilik rekoru kırıldı! Tam Boyutta Gör
    Ningbo Enstitüsü'nden araştırmacılar, ilk esnek perovskit/silikon tandem güneş hücresi ile yüzde 22,8 verimliliğe ve yüksek dayanıklılığa ulaşarak hafif, yüksek performanslı güneş hücrelerinin önünü açan önemli bir buluşa imza attı. Araştırmacılara göre geliştirilen esnek güneş hücresi, 3.000 bükme döngüsünden sonra bile performansının yüzde 98,2’sini koruyabiliyor.

    Esnek güneş panelleri için önemli gelişme

    Esnek güneş panellerinden verimlilik rekoru kırıldı! Tam Boyutta Gör
    Halihazırda perovskit/silikon tandem güneş hücrelerindeki verimlilik yüzde 33,9’lara ulaşmış olsa da esnek yapıdaki hücrelerde bu değerlere pek yaklaşılamıyordu. Yapılan yeni çalışmada ise ilk yapıdaki güneş hücresi ile yüzde 22,8 verimliliğe ulaşıldı. Araştırmacılar bu başarıya yaklaşık 30 µm kalınlığında ultra ince silikon bazlı ilk esnek perovskit/silikon tandem güneş hücresi ile ulaştı. Bilim insanları, ışık emilimini azaltmadan güneş hücresinin silikon alt tabakasının esnekliğini önemli ölçüde artırmayı başardılar. Ayrıca, perovskit üst hücreleri kaplayarak cihazın mekanik dayanıklılığını artırdılar ve böylece silikon yüzeyindeki kırılmalarla ilgili endişeleri giderdiler.

    Ek olarak 3,12 W g-1 gibi olağanüstü bir güç-ağırlık oranına sahip olan cihaz, hafif bir pakette yüksek performans vaat ediyor. Bunların yanında esnek tandemler bükülme direnci noktasında da hayli iddialı. Sadece 1 cm yarıçapında 3.000 bükülme döngüsünden geçtikten sonra bile ilk performanslarının yüzde 98,2'sini koruyabiliyorlar. Bu da esnek güneş panellerinin kullanım alanlarını artırıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/flexible-solar-cells-achieve-22-8-efficiency https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927324002561?via%3Dihub#f0005
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    internet altyapısı yok ne yapmalıyım bijon tamirini kim yapar kredi kartımdan alışveriş yapılmış savcılık banka çağrı merkezinde çalışmak split antrenman programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız