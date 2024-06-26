Esnek güneş panellerinden verimlilik rekoru kırıldı!

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Tam Boyutta Gör Ningbo Enstitüsü'nden araştırmacılar, ilk esnek perovskit/silikon tandem güneş hücresi ile yüzde 22,8 verimliliğe ve yüksek dayanıklılığa ulaşarak hafif, yüksek performanslı güneş hücrelerinin önünü açan önemli bir buluşa imza attı. Araştırmacılara göre geliştirilen esnek güneş hücresi, 3.000 bükme döngüsünden sonra bile performansının yüzde 98,2’sini koruyabiliyor.

Esnek güneş panelleri için önemli gelişme

Tam Boyutta Gör Halihazırda perovskit/silikon tandem güneş hücrelerindeki verimlilik yüzde 33,9’lara ulaşmış olsa da esnek yapıdaki hücrelerde bu değerlere pek yaklaşılamıyordu. Yapılan yeni çalışmada ise ilk yapıdaki güneş hücresi ile yüzde 22,8 verimliliğe ulaşıldı. Araştırmacılar bu başarıya yaklaşık 30 µm kalınlığında ultra ince silikon bazlı ilk esnek perovskit/silikon tandem güneş hücresi ile ulaştı. Bilim insanları, ışık emilimini azaltmadan güneş hücresinin silikon alt tabakasının esnekliğini önemli ölçüde artırmayı başardılar. Ayrıca, perovskit üst hücreleri kaplayarak cihazın mekanik dayanıklılığını artırdılar ve böylece silikon yüzeyindeki kırılmalarla ilgili endişeleri giderdiler.

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Ek olarak 3,12 W g-1 gibi olağanüstü bir güç-ağırlık oranına sahip olan cihaz, hafif bir pakette yüksek performans vaat ediyor. Bunların yanında esnek tandemler bükülme direnci noktasında da hayli iddialı. Sadece 1 cm yarıçapında 3.000 bükülme döngüsünden geçtikten sonra bile ilk performanslarının yüzde 98,2'sini koruyabiliyorlar. Bu da esnek güneş panellerinin kullanım alanlarını artırıyor.

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