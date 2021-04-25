Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler

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Geçtiğimiz günlerde Thodex kripto para borsasının işlemlerini durdurması ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçması haberleri üzerine kripto para topluluğunu derin bir endişe sardı. Medyaya “2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı” olarak yansıyan bu gelişmelerden sonra, Faruk Fatih Özer adına kırmızı bülten çıkarıldı ve Arnavutluk’tan iadesi istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Thodex’in CEO’sunun banka hesaplarında bulunan 31 milyon liraya el konulduğunu açıkladı.

Bu gelişmeler üzerine gözler kripto para borsalarına dikilmişken diğer bir haber de Vebitcoin’den geldi. Borsa hakkında şikayetlerin artmasıyla birlikte Vebitcoin de faaliyetlerini durduğunu açıklayan bir bildiri yayınladı. Ardından MASAK tarafından firmanın banka hesaplarına el koyuldu ve şirket hakkında inceleme başlatıldı. Bu sabah saatlerinde Vebitcoin CEO’su İlker Baş’ın da gözaltına alındığı duyuruldu.

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Bu gelişmeler ile birlikte kripto para borsalarında bir panik hakim. Kullanıcılar büyük çoğunlukla kripto para borsalarına güvenlerini kaybetmiş durumda. Bu durumla birlikte diğer yerli kripto para borsalarından da açıklama geldi. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, olayların ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Borsamızın kullanıcıları hem TL hem de Bitcoin bakiyelerinin tamamını çekmek isterlerse hepsini bir dakika içinde verebiliriz”

Yaşanan bu olayların kripto para yatırımcılarını ve borsaların geleceğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Fakat büyük bir çoğunluğun kripto para borsalarına güven kaybettiği kesin. Bu güvenin kolay kolay geri geleceğini söylemek ise çok zor.

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