Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler

Geçtiğimiz günlerde Thodex kripto para borsasının işlemlerini durdurması ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçması haberleri üzerine kripto para topluluğunu derin bir endişe sardı. Medyaya “2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı” olarak yansıyan bu gelişmelerden sonra, Faruk Fatih Özer adına kırmızı bülten çıkarıldı ve Arnavutluk’tan iadesi istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Thodex’in CEO’sunun banka hesaplarında bulunan 31 milyon liraya el konulduğunu açıkladı.
Bu gelişmeler üzerine gözler kripto para borsalarına dikilmişken diğer bir haber de Vebitcoin’den geldi. Borsa hakkında şikayetlerin artmasıyla birlikte Vebitcoin de faaliyetlerini durduğunu açıklayan bir bildiri yayınladı. Ardından MASAK tarafından firmanın banka hesaplarına el koyuldu ve şirket hakkında inceleme başlatıldı. Bu sabah saatlerinde Vebitcoin CEO’su İlker Baş’ın da gözaltına alındığı duyuruldu.İlginizi Çekebilir Thodex CEO'sundan açıklama: Siber saldırıya uğradık
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Bu gelişmeler ile birlikte kripto para borsalarında bir panik hakim. Kullanıcılar büyük çoğunlukla kripto para borsalarına güvenlerini kaybetmiş durumda. Bu durumla birlikte diğer yerli kripto para borsalarından da açıklama geldi. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, olayların ardından şu açıklamalarda bulundu:
“Borsamızın kullanıcıları hem TL hem de Bitcoin bakiyelerinin tamamını çekmek isterlerse hepsini bir dakika içinde verebiliriz”
Yaşanan bu olayların kripto para yatırımcılarını ve borsaların geleceğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Fakat büyük bir çoğunluğun kripto para borsalarına güven kaybettiği kesin. Bu güvenin kolay kolay geri geleceğini söylemek ise çok zor.
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https://www.haberturk.com/kripto-borsalarinda-yasanan-en-buyuk-skandallar-3048199-ekonomi/11
MT. GOX SKANDALI
Kripto para mağduriyeti denince dünyada akla ilk gelen isim Mt. Gox. Japonya merkezli kripto para platformu Mt. Gox 2010 yılında faaliyete geçti. 2013'e gelindiğinde ise Bitcoin işlemlerinin dünyada yüzde 70'i bu platform üzerinden yapılıyordu. Nisan 2014'te ise 850.000 adet Bitcoin'in çalındığını açıklayan firma bir anda iflas açıkladı. O dönemde söz konusu kayıp 450 milyon dolar seviyesindeydi.
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Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
Yapılan incelemeler sonucunda Mt. Gox cüzdanlarından 2011'den bu yana Bitcoin çalındığı anlaşıldı. Çalınan 850.000 Bitcoin'in 200.000 bini bulunsa da yatırımcıların büyük çoğunluğu paralarını geri alamadı
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Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
PONZİCİ 700.000 BITCOIN TOPLADI
Bir başka skandal ise ABD'de yaşanmıştı. Teksaslı Brendon Shavers'ın 2011 yılında kurduğu Bitcoin Savings & Trust, Bitcoin'ini kendi cüzdanlarına yatıranlara haftalık yüzde 7 faiz vermeyi vaat etti. Shavers çeşitli yatırımcılara piyasa fiyatının üzerinde satış yaptığını ve sistemi bu şekilde finanse ettiklerini belirtti. Ancak aslında yeni kullanıcılardan elde ettiği kaynağı eski kullanıcılara faiz olarak ödüyordu.
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Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
Ancak miktarlar büyüdükçe sistem işlememeye başladı. 2012'ye gelindiğinde sistemde 700.000 Bitcoin toplandı. Shavers bu sebeple yüzde 7'lik faizi düşürmeye karar verdi. Bu da sistemden çıkışları tetikledi. Ağustos 2012'de Bitcoin Savings & Trust iflas açıkladı. Yapılan inceleme sonucu Brendon Shavers, ponzi düzeni kurduğu gerekçesiyle 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcılar ise paralarını geri alamadı.
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Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
CEO ÜNLÜ DOLANDIRICI ÇIKTI
2014 yılında Moolah ve Mintpal isimli kripto para borsalarını işleden Moopay iflas açıkladı. Firmanın CEO'su Alex Green nakitleri kalmadığı için iflas ettiklerini bildirdi. Ancak Alex Green'in daha sonra ünlü internet dolandırıcısı Ryan Kennedy olduğu ortaya çıktı. Kennedy yatırımcının 2 milyon dolarıyla kayıplara karıştı. Ancak 2016'da İngiltere'de tutuklanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcı ise parasını alamadı.
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Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
400 MİLYON DOLAR GİTTİ
Hong Kong merkezli Mycoin de kripto para piyasalarının akılda kalan ponzi düzenlerinden birisi oldu. Mycoin 2014'te yatırımcılarına 90 Bitcoin yatırmaları durumunda kısa sürede yüzde 150 kazanç vaat ediyordu. Ağustos 2015'te platform dolandırıcılık suçlamalarıyla kapatıldı. Yatırımcıların buradaki kaybı ise 400 milyon dolar oldu.
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Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
PİYASANIN ÜZERİNDE GETİRİ SÖZÜ VERMİŞTİ
Güney Afrika merkezli kripto para platformu MTI geçen yılın en büyük skandalı olmuştu. Platformuna Bitcoin getirenlere piyasanın çok üzerinde getiri vaat eden MTI otoriteler tarafından yanlış beyanlarının ortaya çıkarılmasının ardından aralık ayında iflas etti. Yasal süreç devam ederken, yatırımcıların şimdilik kaybının 540 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
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Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
16 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Güney Kore merkezli CoinUp da müşterilerine 10 hafta içerisinde yüzde 200'e kadar getiri elde edecekleri sözünü veriyordu. Tabii ödemeleri iddia ettiği gibi yatırımları değil yeni kullanıcılardan topladığı paralarla yapıyordu. Her ponzi düzeni gibi CoinUp da 2019 yılında iflas etti. CoinUp Kurucusu 16 yıl hapse mahkum edilirken yatırımcıların yaklaşık 384 milyon doları henüz geri ödenmedi.
https://www.haberturk.com/kripto-borsalarinda-yasanan-en-buyuk-skandallar-3048199-ekonomi/11