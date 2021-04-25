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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler

    Thodex ve Vebitcoin borsaları hakkındaki son gelişmeleri bu haberde derledik. Henüz olumlu bir gelişme olmadı.
    25 Nisan 2021, 15:00 (12 sa.)
    3,3b
    7
    54
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    21

    Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler
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    Geçtiğimiz günlerde Thodex kripto para borsasının işlemlerini durdurması ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçması haberleri üzerine kripto para topluluğunu derin bir endişe sardı. Medyaya “2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı” olarak yansıyan bu gelişmelerden sonra, Faruk Fatih Özer adına kırmızı bülten çıkarıldı ve Arnavutluk’tan iadesi istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Thodex’in CEO’sunun banka hesaplarında bulunan 31 milyon liraya el konulduğunu açıkladı.

    Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler

    Bu gelişmeler üzerine gözler kripto para borsalarına dikilmişken diğer bir haber de Vebitcoin’den geldi. Borsa hakkında şikayetlerin artmasıyla birlikte Vebitcoin de faaliyetlerini durduğunu açıklayan bir bildiri yayınladı. Ardından MASAK tarafından firmanın banka hesaplarına el koyuldu ve şirket hakkında inceleme başlatıldı. Bu sabah saatlerinde Vebitcoin CEO’su İlker Baş’ın da gözaltına alındığı duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Thodex CEO'sundan açıklama: Siber saldırıya uğradık

    Ayrıca Bkz. "TCMB Başkanı kripto para düzenlemesi için tarih verdi"

    Bu gelişmeler ile birlikte kripto para borsalarında bir panik hakim. Kullanıcılar büyük çoğunlukla kripto para borsalarına güvenlerini kaybetmiş durumda. Bu durumla birlikte diğer yerli kripto para borsalarından da açıklama geldi. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, olayların ardından şu açıklamalarda bulundu:

    “Borsamızın kullanıcıları hem TL hem de Bitcoin bakiyelerinin tamamını çekmek isterlerse hepsini bir dakika içinde verebiliriz”

    Yaşanan bu olayların kripto para yatırımcılarını ve borsaların geleceğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Fakat büyük bir çoğunluğun kripto para borsalarına güven kaybettiği kesin. Bu güvenin kolay kolay geri geleceğini söylemek ise çok zor.



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    djtomcat 1 gün önce

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    231407 (Barış Özdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kez daha türk borsalarina güven olmayacağını bize gösterdiler
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    monacomen 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buraya gelip kripto borsaların güvensizliği algısını kırıp konuyu dönüp dolaşıp Türklere mal eden ırkçı bazı kişiler var, her lafı dönüp dolaştırıp sanki dünyada hiç borsalarda kötü şeyler yaşanmamış kripto alemi riskli değil sadece Türkler risk yaratıyor gibi bir algı yaratıyorlar. Alın dünyada kripto aleminde diğer ülkeler ve borsaları ne kadar güvenli, araştırma gereği duymanlar için ben koyayım buraya.

    https://www.haberturk.com/kripto-borsalarinda-yasanan-en-buyuk-skandallar-3048199-ekonomi/11

    MT. GOX SKANDALI

    Kripto para mağduriyeti denince dünyada akla ilk gelen isim Mt. Gox. Japonya merkezli kripto para platformu Mt. Gox 2010 yılında faaliyete geçti. 2013'e gelindiğinde ise Bitcoin işlemlerinin dünyada yüzde 70'i bu platform üzerinden yapılıyordu. Nisan 2014'te ise 850.000 adet Bitcoin'in çalındığını açıklayan firma bir anda iflas açıkladı. O dönemde söz konusu kayıp 450 milyon dolar seviyesindeydi.

    05
    Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
    Yapılan incelemeler sonucunda Mt. Gox cüzdanlarından 2011'den bu yana Bitcoin çalındığı anlaşıldı. Çalınan 850.000 Bitcoin'in 200.000 bini bulunsa da yatırımcıların büyük çoğunluğu paralarını geri alamadı

    06
    Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
    PONZİCİ 700.000 BITCOIN TOPLADI

    Bir başka skandal ise ABD'de yaşanmıştı. Teksaslı Brendon Shavers'ın 2011 yılında kurduğu Bitcoin Savings & Trust, Bitcoin'ini kendi cüzdanlarına yatıranlara haftalık yüzde 7 faiz vermeyi vaat etti. Shavers çeşitli yatırımcılara piyasa fiyatının üzerinde satış yaptığını ve sistemi bu şekilde finanse ettiklerini belirtti. Ancak aslında yeni kullanıcılardan elde ettiği kaynağı eski kullanıcılara faiz olarak ödüyordu.

    07
    Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
    Ancak miktarlar büyüdükçe sistem işlememeye başladı. 2012'ye gelindiğinde sistemde 700.000 Bitcoin toplandı. Shavers bu sebeple yüzde 7'lik faizi düşürmeye karar verdi. Bu da sistemden çıkışları tetikledi. Ağustos 2012'de Bitcoin Savings & Trust iflas açıkladı. Yapılan inceleme sonucu Brendon Shavers, ponzi düzeni kurduğu gerekçesiyle 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcılar ise paralarını geri alamadı.

    08
    Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
    CEO ÜNLÜ DOLANDIRICI ÇIKTI

    2014 yılında Moolah ve Mintpal isimli kripto para borsalarını işleden Moopay iflas açıkladı. Firmanın CEO'su Alex Green nakitleri kalmadığı için iflas ettiklerini bildirdi. Ancak Alex Green'in daha sonra ünlü internet dolandırıcısı Ryan Kennedy olduğu ortaya çıktı. Kennedy yatırımcının 2 milyon dolarıyla kayıplara karıştı. Ancak 2016'da İngiltere'de tutuklanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcı ise parasını alamadı.

    09
    Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
    400 MİLYON DOLAR GİTTİ

    Hong Kong merkezli Mycoin de kripto para piyasalarının akılda kalan ponzi düzenlerinden birisi oldu. Mycoin 2014'te yatırımcılarına 90 Bitcoin yatırmaları durumunda kısa sürede yüzde 150 kazanç vaat ediyordu. Ağustos 2015'te platform dolandırıcılık suçlamalarıyla kapatıldı. Yatırımcıların buradaki kaybı ise 400 milyon dolar oldu.

    10
    Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
    PİYASANIN ÜZERİNDE GETİRİ SÖZÜ VERMİŞTİ

    Güney Afrika merkezli kripto para platformu MTI geçen yılın en büyük skandalı olmuştu. Platformuna Bitcoin getirenlere piyasanın çok üzerinde getiri vaat eden MTI otoriteler tarafından yanlış beyanlarının ortaya çıkarılmasının ardından aralık ayında iflas etti. Yasal süreç devam ederken, yatırımcıların şimdilik kaybının 540 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

    11
    Kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
    16 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Güney Kore merkezli CoinUp da müşterilerine 10 hafta içerisinde yüzde 200'e kadar getiri elde edecekleri sözünü veriyordu. Tabii ödemeleri iddia ettiği gibi yatırımları değil yeni kullanıcılardan topladığı paralarla yapıyordu. Her ponzi düzeni gibi CoinUp da 2019 yılında iflas etti. CoinUp Kurucusu 16 yıl hapse mahkum edilirken yatırımcıların yaklaşık 384 milyon doları henüz geri ödenmedi.

    https://www.haberturk.com/kripto-borsalarinda-yasanan-en-buyuk-skandallar-3048199-ekonomi/11
    Buraya gelip kripto borsaların güvensizliği algısını kırıp konuyu dönüp dolaşıp Türklere mal eden ırkçı bazı kişiler var, her lafı dönüp dolaştırıp sanki dünyad...
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    3 Yanıt Yanıtla +19
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    WB 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Elestirince de kiziyorlar ama bu sonuc degismez, kasa her zaman kazanir..
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    1
    S serhatdaki (Serhat AKİN) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben 2009 dan beri hem madencilik hem de sanal para blockchain yazılım geliştirme hem de sanal para alım satımıyla uğraşıp aracılık yapıyorum. Theodex adını ilk defa yeni haberlerden duydum.
    Bitcoin sistemini faydasını anlamayanlar aç itler gibi bu sistemi istismar ettiler. paradan para kazanmak isteyenler kâr etmek için bitcoin almak için yığılıyor.

    Sanal para borsaları döviz bürosudur. oralarda havuz hesaplarında paralarınızın uzun süre tutulması sizin kazık yemenize sebep olacaktır. o borsalardan satın aldığınız sanal paraları kendi kontrol ettiğiniz yazılımı temiz cihazlarda çalışan şifre ile kilitlenebilen yedekleri şifreli olarak alınabilen cüzdan yazılımlarındaki para alma adreslerinize çekmelisiniz. sanal paralarınızı sadece size ait cüzdan hesabına taşımayı yapmazsanız havuzun sahibi paralarınızı alıp kaçabilir.

    Tüm paralarda olduğundan daha az miktarda sahte sanal paralar, sanal para alıp satan aldatıcı döviz bürosu istismarcılar var.
    Sanal paralarınızı kar etmek amcıyla satmaktan vaz geçin. Bitcoin asla değer kaybetmez. 1 BTC bu yıl 50.000 dolar seviyelerinde durur sene sonuna en fazla 100.000 dolara kadar bir ara çıkabilir. ethereum yaz ortasında 4000usd sene sonu 5000usd tahminim bu yönde. yeterli yükselişten sonra isteyen sanal parasını bozdurabilir. cebinizdeki diğer paralara göre zarar etme ihtimali çok düşük.

    Benim güvenebildiğim sanal para alım satım siteleri belli bitcoin.org kendisi ethereum.org kendi sitelerndeki satın alma butonları Binance, Btcturk devletin onayladığı borsalar ve madenciler.

    Kişisel olarak ben sanal paraları genelde nakte ihtiyacı olan madencilerden alıp yatırımcılara satıyorum. yatırımcıların yazılımlarını düzgünce ayarlamadan para transferi yapmıyorum. kimseden yüzde olarak para almıyorum. donanım alıyorum.
    İşlemlerde sorun olmazsa alim anının zaman bilgisini kaydediyoruz.

    Sanal paralar kağıt paraların yerini almalıdır.
    Gurbetçiyseniz türkiyeye para yollayacaksınız neden 250tl havale parası ödeyesiniz.
    western union bakar mısınız ne kadar pahalı sanki taş atıp kolları yoruluyor.
    https://www.westernunion.com/tr/tr/transfer-fees.html sayfada 1000 dolar türkiyeye havale için 30dolar istiyor. en ucuzu 20dolar ister. bitcoin sisteminde paranızı gönderseniz havale işlemi 0.1dolar, btcturk, binance vs bozdurmak için 2 dolar, paranızı banka hesabınıza geçirmek için 1 dolar gerekir. şansınız varsa yatırımcı birine bitcoini bireysel bozdursanız bu gibi masraflar da yok.
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sahtekarlığa çok açık sanal para borsası. Devlet boşuna yasaklamadı
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    ma95 (Muhsin Ayhan) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aradan bu kadar gün geçtikten sonra hala yakalanmadı.Bence yerel suç örgutlerinden yardım alıyor.Yoksa tek başına bütün emniyeti atlatmak zor.Yabancı yatırımcının Türkiyedeki olay nedeniyle kriptodan kaçtığını pek zannetmiyorum, insanlar haberlerden çok grafiklere odaklı.Bitcoin çıkacağı izlenimi verirse kimse yatırmaktan geri durmaz
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    H hazarcep (Hazar ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 milyar dolar kaçırıyor soylu utanmıyor 31 milyon el koyduk diyor kaçırılan paranın 10 da 1 i bile etmiyorum
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    rasterx 7 sa. ( Mesaj Silindi ) hazarcep
    Soylu neden utansın ki anlamadım.Coin lerden 2 kat para kazaninca ses yok,ama üçkağıtçı Tokatçı biri keriz paralarını toplayıp kaçınca nerede bu devlet oyle mi,komik olmayin.
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    A ahercetin (A.Hakan erçetin) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi ben dolandırıcılık yapmak istesem 31 milyon TL yi bankada bırakmam yahu o parayla da Kripto para alır flash belleği le çeker giderdim bu işte bi iş var
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    Pisikletçi 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ahercetin
    Tam da o izlenim için bırakılıyor zaten 31 milon tl 2 milyar doların yanında sakız parası değil
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    DaRK_KniGHT_ (Enis Özcan) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türk'e güvenilmez ne demektir ya beyinsiz misiniz siz de Türksünüz. Sadece bizde olmadı ABD'de, Japonya'da, Güney Kore'de de oldu bu tür dolandırıcılık olayları o zaman ABD'liye japona da güvenmemeniz gerekiyor bu mantıkla bence siz hiç yaşamayın zaten en iyisi bu olacak insanlık için. Beyin fukaralari
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    B burhJ 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güven falan kaybetmedi. Sadece halkımızda ki büyük bir kesim kripto hakkında artık biraz daha kötü düşüncelere sahip. Bilen kişi thodex ve o boktan borsaları kullanmazdı zaten. Hem bence bunlar biraz manipülasyon gibi duruyor. Tesadüf olamaz bence :)
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    Somers (Dursun Demir) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Borsa istanbula girseydiniz ya , orada da patronlar spekler el ele spk görmezliğinde yasal dolandırıcılıklar oluyor
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    E Espavdez (Cihan L.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Borsa da dolandırıcılık sadece kripto para piyasasında dönmüyorki. Koca koca şirketler borsalarda alengirli işler yapmayı huy edinmişler ama neyazıkki birçoğunun dokunulmazlığı var.
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Binance varken ne işiniz var oralarda ya konuşturuyorsunuz beni. Alıcan kripto paranı atıcan soğuk cüzdana isterse binance batsın paran güvende kardeşim.
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    3339 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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