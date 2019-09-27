Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük

Tam Boyutta Gör

Dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki korkutucu İstanbul depreminin ardından vatandaşlar sevdiklerini aramak için telefona sarıldı. Fakat telefon hatlarında yaşanan bu yoğunluk, operatörlerin sesli iletişim hizmetinin aksamasına neden oldu.

Hal böyle olunca, yalnızca İstanbul’da değil Türkiye’nin pek çok kesiminde yakınlarını aramak isteyen vatandaşlar şebekeye bağlanamadı. Bu nedenle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dün yaşanan depremin ardından en çok eleştirilen operatörlerden biri Türk Telekom oldu. Şirketten dün akşam yapılan açıklamada, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olduğu belirtilmişti. Üstelik bu kesinti depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen bir türlü düzelmedi.

Ayrıca Bkz. "5.8'lik depremde hizmet kesintisine uğrayan Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama"

Abonelerine saatlerce hizmet veremeyen Türk Telekom’dan bu sabah yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada mobil iletişimdeki aksaklığın çözüldüğü, abonelerin normal hizmetlerini almaya başladığı ifade edildi. Türk Telekom tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden tekrar özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz.”

https://medya.turktelekom.com.tr/mobil-aksakligin-sona-ermesi-hakkinda-basin-duyurusu-guncelleme/