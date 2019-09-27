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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük

    Dün İstanbul'da meydana gelen depremin ardından en çok eleştirilen operatörlerden biri Türk Telekom olmuştu. Abonelerine saatlerce hizmet veremeyen şirketten bu sabah 'normale döndük' açıklaması geldi
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    3,7b
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    48
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük
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    Dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki korkutucu İstanbul depreminin ardından vatandaşlar sevdiklerini aramak için telefona sarıldı. Fakat telefon hatlarında yaşanan bu yoğunluk, operatörlerin sesli iletişim hizmetinin aksamasına neden oldu.

    Hal böyle olunca, yalnızca İstanbul’da değil Türkiye’nin pek çok kesiminde yakınlarını aramak isteyen vatandaşlar şebekeye bağlanamadı. Bu nedenle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Dün yaşanan depremin ardından en çok eleştirilen operatörlerden biri Türk Telekom oldu. Şirketten dün akşam yapılan açıklamada, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olduğu belirtilmişti. Üstelik bu kesinti depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen bir türlü düzelmedi.

    Ayrıca Bkz. "5.8'lik depremde hizmet kesintisine uğrayan Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama"

    Abonelerine saatlerce hizmet veremeyen Türk Telekom’dan bu sabah yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada mobil iletişimdeki aksaklığın çözüldüğü, abonelerin normal hizmetlerini almaya başladığı ifade edildi. Türk Telekom tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    “Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

    Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden tekrar özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz.”



    https://medya.turktelekom.com.tr/mobil-aksakligin-sona-ermesi-hakkinda-basin-duyurusu-guncelleme/ Yorum Yaz
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    S.Vettel 1 sa. en beğenilen
    Milletin akliyla alay ediyorlar
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    b0Ni 1 sa.
    acele etmeseydiniz daha 24 saat bile olmadı yav
    Yanıtla +43
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    burak550 1 sa.
    Şaka gibi ya normale döndük diyorlar bide
    Yanıtla +28
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    1 Avatar
    ltrg 4 dk.
    Bari bi teselli hediyesi verin.İnternet vs..Dun Faturamın son gunu idi gece yenilendi ve ben son kalan 3Gb i kullanamadim.Zararimizi karsilayin ama nerde o yurek
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    the_dedektif 9 dk.
    Turkcell'e gelin rahat edin :)
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    moondaye 12 dk.
    Ver parayı.
    Hizmet mi ne hizmeti.
    Herkes cok Çok konuşmasa abi o zaman sorun olmaz.
    Ne nasıl yani.aklimiz yok mu nerde hizmet nerde fiber el altından taşınmazlarda yapılanlar ne oldu.
    Alooooooooo.
    Ha doğru ya cekmiyodu.
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    Erqerq 13 dk.
    Deprem olunca hatlarınızı meşgul ettiğimiz için asıl biz özür dileriz.


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    Ike 19 dk.
    80 yıl içinde adamlar 2 tane atom bombası yedi, yüzlerce 8-9 şiddetinde deprem ve tsunamiler yaşadılar bi bakıyorumda adamların durumuna bakmıyayım en iyisi çıktıret moralim bozulmasın, gidip ahabere bakıcam neptüne koloni kurabildikmi merak içindeyim.
    Yanıtla +2
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    Cengiz55 29 dk.
    Lan Pttcell çekiyor TürkTelekom çekmiyor ne iş yaw.
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    CorozeB 29 dk.
    Dün FATİH ALTAYLI 80 milyon için 3 operatöre bu insanlar parasını size haram etti dedi... helal olsun tebrik ediyorum kendisini. herkesin içini tek dille vurgu yaptı


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    Goqhan06 31 dk.
    Nasıl bir normale dönme anlamadım, daha bu sabah Çorumdaki arkadaşı aradım, Çorum da bile ulaşılamıyor. Volteye geçireyim dedim, abone olmak için SMS atamıyor, WP dan konuşabildik.
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    Mustafa Dümen 34 dk.
    Bitmiştir telekom.Turkcell iyi yani ona göre.
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    unstableversion 38 dk. yeni yorumcu
    Sadece para almasını bilirsiniz zaten...
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    Türkiye Gündemi, türk telekom çekmiyor ve
    7 etiket daha turkcell çekmiyor hizmet kesintisi deprem türk telekom açıklama Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Barış Cankı
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