Vodafone'dan lise ve üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi

Tam Boyutta Gör Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yeteneklerle buluşmaya devam ediyor. Her yıl çeşitli lise ve üniversite etkinliklerine katılım gösteren Vodafone, bu yıl ilk kez düzenlediği “Vodafone Spring Break” programıyla gençleri kendi ofisinde ağırladı. Vodafone, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan program kapsamında yapay zekâdan nesnelerin internetine kadar pek çok konuda toplam 20 saatten fazla yüz yüze ve online eğitimler verdi. Programdan 200 öğrenci yararlandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonumuza katmayı önemsiyoruz. Yıl içinde bize gelen lise ve üniversite etkinlik davetlerini değerlendiriyor, önceliklerimize uygun olan etkinliklere katılım göstererek Vodafone’u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı bir adım ileriye taşıyarak kendi bünyemizde bir program düzenledik. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Spring Break’ programıyla, öğrenciler için hem geleceğin meslekleriyle tanışma hem de Vodafone’u çok daha yakından tanıma fırsatı sağlamayı hedefledik. Bu kapsamda, 200 öğrenciyi 2 ay içinde 5 gün boyunca genel merkezimizde ağırlayarak yüz yüze eğitimler gerçekleştirdik. Ek olarak, günümüzde öne çıkan yetkinliklerle ilgili online eğitimlerle onları destekledik. İleride Vodafone Türkiye’de oluşabilecek gençlik programları alımlarımıza yönelik yetenek havuzu oluşturma noktasında da hem öğrenciler hem de bizim için verimli bir program oldu.”

Her sene aynı dönemde tekrar yapılacak

“Vodafone Spring Break” programında Yapay Zekâ, Bulut, Güvenlik, Nesnelerin İnterneti ve 5G-İleri Bağlantı Teknolojileri olmak üzere 5 konu başlığı ele alındı. Bu eğitimler için öğrenciler ayın belli günlerinde Vodafone Maslak Genel Müdürlük binasına gelerek ofiste eğitim aldı. Öğrenciler, önce alanında uzman eğitmenlerden konunun teknik tarafını öğrendi. Daha sonra, Vodafone’daki ilgili alanların liderlerinden, bu konunun pratikteki karşılığı nedir, Vodafone’da bu konu nasıl kullanılıyor gibi konularda bilgi edindi. Program kapsamında ayrıca İletişim, Zaman Yönetimi, İlişki Geliştirme gibi konularda online eğitimler de düzenlendi. Toplam 1.400 başvuru arasından 200 öğrencinin seçilerek yer aldığı bu programın ilk senesi başarıyla tamamlandı. Vodafone, her sene aynı dönemde tekrar yapılacak bu programla gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edecek.



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Vodafone'dan lise ve üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi