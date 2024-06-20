Vodafone'dan lise ve üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:
“Vodafone olarak, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonumuza katmayı önemsiyoruz. Yıl içinde bize gelen lise ve üniversite etkinlik davetlerini değerlendiriyor, önceliklerimize uygun olan etkinliklere katılım göstererek Vodafone’u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı bir adım ileriye taşıyarak kendi bünyemizde bir program düzenledik. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Spring Break’ programıyla, öğrenciler için hem geleceğin meslekleriyle tanışma hem de Vodafone’u çok daha yakından tanıma fırsatı sağlamayı hedefledik. Bu kapsamda, 200 öğrenciyi 2 ay içinde 5 gün boyunca genel merkezimizde ağırlayarak yüz yüze eğitimler gerçekleştirdik. Ek olarak, günümüzde öne çıkan yetkinliklerle ilgili online eğitimlerle onları destekledik. İleride Vodafone Türkiye’de oluşabilecek gençlik programları alımlarımıza yönelik yetenek havuzu oluşturma noktasında da hem öğrenciler hem de bizim için verimli bir program oldu.”
Her sene aynı dönemde tekrar yapılacak
“Vodafone Spring Break” programında Yapay Zekâ, Bulut, Güvenlik, Nesnelerin İnterneti ve 5G-İleri Bağlantı Teknolojileri olmak üzere 5 konu başlığı ele alındı. Bu eğitimler için öğrenciler ayın belli günlerinde Vodafone Maslak Genel Müdürlük binasına gelerek ofiste eğitim aldı. Öğrenciler, önce alanında uzman eğitmenlerden konunun teknik tarafını öğrendi. Daha sonra, Vodafone’daki ilgili alanların liderlerinden, bu konunun pratikteki karşılığı nedir, Vodafone’da bu konu nasıl kullanılıyor gibi konularda bilgi edindi. Program kapsamında ayrıca İletişim, Zaman Yönetimi, İlişki Geliştirme gibi konularda online eğitimler de düzenlendi. Toplam 1.400 başvuru arasından 200 öğrencinin seçilerek yer aldığı bu programın ilk senesi başarıyla tamamlandı. Vodafone, her sene aynı dönemde tekrar yapılacak bu programla gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.