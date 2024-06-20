Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone'dan lise ve üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi

    Vodafone, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği yeni “Vodafone Spring Break” programıyla, yapay zekâdan nesnelerin internetine kadar pek çok konuda yüz yüze ve online eğitimler verdi
    Vodafone'dan lise ve üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi Tam Boyutta Gör
    Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yeteneklerle buluşmaya devam ediyor. Her yıl çeşitli lise ve üniversite etkinliklerine katılım gösteren Vodafone, bu yıl ilk kez düzenlediği “Vodafone Spring Break” programıyla gençleri kendi ofisinde ağırladı. Vodafone, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan program kapsamında yapay zekâdan nesnelerin internetine kadar pek çok konuda toplam 20 saatten fazla yüz yüze ve online eğitimler verdi. Programdan 200 öğrenci yararlandı.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

    “Vodafone olarak, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonumuza katmayı önemsiyoruz. Yıl içinde bize gelen lise ve üniversite etkinlik davetlerini değerlendiriyor, önceliklerimize uygun olan etkinliklere katılım göstererek Vodafone’u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı bir adım ileriye taşıyarak kendi bünyemizde bir program düzenledik. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Spring Break’ programıyla, öğrenciler için hem geleceğin meslekleriyle tanışma hem de Vodafone’u çok daha yakından tanıma fırsatı sağlamayı hedefledik. Bu kapsamda, 200 öğrenciyi 2 ay içinde 5 gün boyunca genel merkezimizde ağırlayarak yüz yüze eğitimler gerçekleştirdik. Ek olarak, günümüzde öne çıkan yetkinliklerle ilgili online eğitimlerle onları destekledik. İleride Vodafone Türkiye’de oluşabilecek gençlik programları alımlarımıza yönelik yetenek havuzu oluşturma noktasında da hem öğrenciler hem de bizim için verimli bir program oldu.”

    Her sene aynı dönemde tekrar yapılacak

    “Vodafone Spring Break” programında Yapay Zekâ, Bulut, Güvenlik, Nesnelerin İnterneti ve 5G-İleri Bağlantı Teknolojileri olmak üzere 5 konu başlığı ele alındı. Bu eğitimler için öğrenciler ayın belli günlerinde Vodafone Maslak Genel Müdürlük binasına gelerek ofiste eğitim aldı. Öğrenciler, önce alanında uzman eğitmenlerden konunun teknik tarafını öğrendi. Daha sonra, Vodafone’daki ilgili alanların liderlerinden, bu konunun pratikteki karşılığı nedir, Vodafone’da bu konu nasıl kullanılıyor gibi konularda bilgi edindi. Program kapsamında ayrıca İletişim, Zaman Yönetimi, İlişki Geliştirme gibi konularda online eğitimler de düzenlendi. Toplam 1.400 başvuru arasından 200 öğrencinin seçilerek yer aldığı bu programın ilk senesi başarıyla tamamlandı. Vodafone, her sene aynı dönemde tekrar yapılacak bu programla gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edecek. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tlauncher ekran kartı hatası metro cip ile suit arasındaki fark dacia spring yorumları oc ne demek vizyon üniversitesi"nde okuyanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 MacBook Air
    Apple M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız