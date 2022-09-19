Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki sene Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) çalışmaları kapsamında Türkiye tarihinde ilk kez uzaya insan gönderilecek. Türkiye’nin ilk astronotonun eğitimi ve uçuş hizmeti için Amerikalı şirketle anlaşma sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği anlaşması imzalandı. Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

Axiom Space'in sunduğu hizmetler neler?

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Axiom Space, öte yandan Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de insanlı görevler için anlaşmalar yaptı.

Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı 2 yıl önce eklendi

İlk Türk uzay yolcusunun seçim çalışması sürüyor

TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan "Türk Uzay Yolcusu Projesi"ne başvurular alınmıştı. Adaylar arasında değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türk uzay yolcusu için Amerikalı şirketle anlaşma imzalandı