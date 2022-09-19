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    Türk uzay yolcusu için Amerikalı şirketle anlaşma imzalandı

    Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Amerikalı uzay şirketi Axiom Space ile iş birliği anlaşması imzalandığı duyuruldu.                        
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    Türk uzay yolcusu için Amerikalı şirketle anlaşma imzalandı
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    Önümüzdeki sene Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) çalışmaları kapsamında Türkiye tarihinde ilk kez uzaya insan gönderilecek. Türkiye’nin ilk astronotonun eğitimi ve uçuş hizmeti için Amerikalı şirketle anlaşma sağlandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği anlaşması imzalandı. Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

    Axiom Space'in sunduğu hizmetler neler?

    Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor.

    Türk uzay yolcusu için Amerikalı şirketle anlaşma imzalandı
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    Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Axiom Space, öte yandan Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de insanlı görevler için anlaşmalar yaptı.

    İlk Türk uzay yolcusunun seçim çalışması sürüyor

    TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan "Türk Uzay Yolcusu Projesi"ne başvurular alınmıştı. Adaylar arasında değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

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