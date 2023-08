Gamescom 2023: İşte duyurulan tüm oyunlar

Tam Boyutta Gör

Köln'de 23 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan dev video oyunları fuarı Gamescom 2023, açılış gecesi yayınıyla başladı. Kendisini "The Game Awards'ın yaratıcısı" olarak tanıtan Geoff Keighley'in sunuculuğunu üstlendiği yayında Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ve Diablo 4'ün yeni sezonu gibi daha önce duyurulan oyunların yeni veya ilk görüntüleri ile birkaç sürpriz üzerinde duruldu. Eğer yayını kaçırdıysanız yapılan tüm duyuruları ve paylaşılan videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Todd Howard, Starfield hakkında konuştu

Starfield Oyun Direktörü Todd Howard, önümüzdeki ay çıkacak Starfield için sahneye çıktı. Howard, keşfedebileceğimiz oyunlar yapmayı sevdiklerini söyledi. Oyun, bir iş sırasında garip bir objeye dokunan bir madencinin etrafında dönüyor olacak. Starfield 6 Eylül 2023'te yayınlanacak, ancak Erken Erişim 1 Eylül 2023'te başlayacak.

Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 duyuruldu ve 2024 yılında piyasaya sürülecek. Supermassive Games ve Bandai Namco'nun tüyler ürpertici platform oyununun üçüncü bölümündeki en büyük yenilik, oyuncuların artık co-op olarak oynayabilecek olmaları. Serinin önceki iki oyununun Tarsier tarafından geliştirildiğini, ancak stüdyonun seriyle yollarını ayırdığını belirtelim.

Black Myth: Wukong

Çinli geliştirici Game Science'ın çok konuşulan aksiyon-RPG oyunu Black Myth: Wukong’tan daha fazla görüntü gördük. Oyunun 2024 yılında Xbox Series X|S, Xbox One ve Windows için yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman harika ürkütücü görüntüleri süslü fanteziyle harmanlıyor ve Elden Ring sonrası için harika bir yol gibi görünüyor.

Killing Floor 3

Yakında çıkacak olan roguelike FPS oyunu Killing Floor 3’e bir bakış sunuldu. Oyunun hikayesi 2091 yılında, kötü bir şirketin biyomühendislik ürünü canavarlar ürettiği ve onları alt etmenin Nightfall olarak bilinen isyancı gruba kaldığı bir zamanda geçiyor. Bu co-op oyun Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store ve PS5'e gelecek.

Age of Empires 4: Anniversary Edition - Xbox çıkışı

Ödüllü RTS oyunu ilk olarak birkaç yıl önce PC'de piyasaya sürüldü, ancak şimdi Age of Empires 4 konsol için elden geçirildi ve bugünden itibaren Xbox Series X|S, Xbox One ve Game Pass'te mevcut.

Crimson Desert

Yakında çıkacak olan açık dünya aksiyon macera oyunu Crimson Desert'ın birkaç dakikalık oynanışını gördük. Yakın dövüş sahneleri, ana karakterin gökyüzünden düşüşünü izleme ve oyunun dünyasını gösteren çeşitli sahneler gösterildi. Bu çevrimiçi oyun bu yıl Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PS5 ve PS4 için piyasaya sürülecek. Açıkçası Crimson Desert yılın sürprizlerinden olabilir.

Payday 3

Soygun odaklı FPS serisinin bu üçüncü oyunu için daha önce birkaç fragman görmüştük, ancak bugün ek görüntülerle bir bakış daha elde ettik. Payday 3, 21 Eylül 2023'te Xbox Series X|S, Windows ve PS5'e gelecek.

Assassin's Creed: Mirage

Yayınlanan son Assassin's Creed: Mirage görüntüleri Bağdat şehrine bir bakış atmamızı sağlıyor. Videoda çeşitli NPC'lere ve oyuncuların karşılaşacağı kötü grubu da hızlıca görmüş oluyoruz. Tamamen Arapça olarak paylaşılan video serinin gelecekte çok daha fazla yerelleştirmeye sahip olacağına işaret ediyor olabilir. Assassin's Creed: Mirage 5 Ekim 2023'te piyasaya sürülecek ve ön siparişler şu anda açık.

Tekken 8

Tekken Direktörü Katuhiro Harada, Tekken 8 hakkında konuşmak üzere sahneye çıktı. Oyunun 32 benzersiz dövüşçüsüne ve onları birbirinden ayıran kişiliklerine bir kez daha göz attık. Oyun 26 Ocak 2024'te Xbox Series X|S, PC ve PS5'e geliyor. Üç versiyonu olacak: Standart, Deluxe Edition ve Ultimate Edition. Oyun için ön siparişler 22 Ağustos 2023 saat 22:00'de açılacak ve ön sipariş veren herkes Paul Phoenix Avatar Kostümünün kilidini açacak. PlayStation oyuncuları ayrıca özel Mokujin ve Tetsujin Avatar Kostümlerinin kilidini açacak. Oyunun Türkiye fiyatları hayli tuzlu. Oyunun standart sürüm fiyatı 1.499 TL, Deluxe sürüm fiyatı 2.199 TL, Ultimate sürüm fiyatı ise 2.399 TL

Call of Duty: Modern Warfare 3

Sledgehammer Games'in kreatif direktörü David Swenson, Call of Duty Modern Warfare 3’ün ilk oynanış videosu sahneye çıktı ve sizlere daha önce detaylı bir şekilde ayrıntılarına yer verdiğimiz oyunun hikayesinden çok kısaca bahsetti. Bu detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada elbette Zombies modu oyunun çıkışıyla -10 Kasım- birlikte gelecek.

Call of Duty Modern Warfare 3'ün senaryo tasarımı çığır açacak 21 sa. önce eklendi

Nightingale

Yaklaşan macera oyunu Nightingale'in görüntüleri sergilendi. Bu görüntüler arasında ateşli silahlar, yakın dövüş silahları ve büyünün kullanıldığı savaş sahneleri de yer alıyor. Ayrıca Erken Erişimin 22 Şubat 2024'te başlayacağını gördük. Oyun Steam ve Epic Game Store'a gelecek.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen’dan oyunun konusunun bazı kısımlarını gösteren genişletilmiş bir hikaye fragmanı yayınlandı. Oyun 13 Ekim 2023'te çıkacak ve şu anda ön siparişe açık. Çıkışında Xbox Series X|S, Steam, Epic Game Store ve PS5 için mevcut olacak.

Sonic Superstars

Gamescom, yakında çıkacak olan çok oyunculu, Sonic Superstars'a göz atmamızı sağladı. Aynı anda en fazla dört oyuncunun oynayabildiği oyun Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Nintendo Switch, PS5 ve PS4 için 17 Ekim 2023'te piyasaya sürülecek. Şu anda ön sipariş için mevcut.

The First Descendent

The First Descendent, bilim kurgu odaklı bir looter shooter RPG ve FPS türünde bir oyun. Benzersiz karakterlerle dolu olan oyunda oyuncular yeryüzünün yanı sıra ruhani mekanları da keşfedecek. Xbox ve Windows için Crossplay Açık Beta 19 - 25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Under the Waves

Under the Waves, oyuncuların "kederin yutan gücü" ile başa çıkacağı, hikaye odaklı bir oyun olacak. Oyun 29 Ağustos 2023'te Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games Store, PS4 ve PS5 için piyasaya çıkacak. Oldukça hoş görünüyor.

Fort Solis

Psikolojik bir bilimkurgu gerilim olarak pazarlanan Fort Solis, oyuncuların Windows, Mac ve PS5 için bekleyebilecekleri bazı ağır görüntüler gösterdi. Oyun halihazırda çıkışını gerçekleştirmiş durumda. Ayrıca incelemeleri de çıktı ve ortalama puanlara sahip.

Expeditions: A Mudrunner Game

Yakında çıkacak olan açık dünya off-road macerası Expeditions A Mudrunner Game'e bir göz attık, oyunda bir dizi ilginç araç ve keşfedilecek yerler bulunuyor. Xbox Series X|S ve Xbox One'a 2024 yılında gelecek. Türü seviyorsanız muhtemelen bu oyunu da seveceksinizdir.

The Crew Motorfest

Ubisoft'un yarış serisi The Crew, festival tarzı bir yaklaşımla Forza Horizon muamelesi görüyor. The Crew Motorfest için yayınlanan son oynanış fragmanında çeşitli arabalar ve mekânlar gösterildi. Oyun 14 Eylül'de yayınlanacak ve ücretsiz deneme sürümü 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Oyun, Xbox, Epic Game Store, PS5, PS4 ve Amazon Luna'ya gelecek.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişleme paketinin bir başka videosuna daha tanık olduk. Ön siparişler şu anda mevcut ve 26 Eylül 2023'te yayınlanacak. Phantom Liberty DLC'si yeni bir senaryo ekleyen ama aynı zamanda oyunun sistemlerini baştan aşağı elden geçiren bir paket olacak. Bu arada, hikaye dışındaki güncellemeler tüm oyuncular için ücretsiz 2.0 güncellemesiyle oyuna gelecek. Hem yama hem de genişleme 26 Eylül'de yayınlanacak.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

FromSoftware'in heyecan verici meka tabanlı savaş oyunu 25 Ağustos 2023'te Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PS4 ve PS5'te yayınlanacak. Ön sipariş verenler "Tenderfoot" olarak bilinen Melander C3 G13 özel özelleştirmesine sahip olacak. Ek olarak, oyuncular Standart Sürümü veya Deluxe Sürümü satın alabilirler; bunlardan ikincisi Dijital Sanat Kitabı ve Soundtrack ile birlikte geliyor.

Warhaven

Ücretsiz Warhaven oyununun görüntüleri Gamescom sırasında gösterildi. Steam'de 21 Eylül 2023'te yayınlanacak. Bu oyun, her biri 16 oyuncuya kadar olan takımlarla PVP aksiyonuyla mücadeleye çağırıyor.

Mortal Kombat 1

Netherrealm Studios Kreatif Direktörü Ed Boon, Mortal Kombat 1'i konuşmak üzere sahnede Geoff Keighley'e katıldı. Aşağıdaki fragman, senaryo modunun hikayesi hakkında bilgi verirken oynanışı da gösteriyor. Oyunun 19 Eylül 2023'te Xbox Series X, PC, Nintendo Switch ve PS5 için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Ara History Untold

Ara History Untold'da oyuncular sıra tabanlı bir büyük strateji oyununda alternatif tarih boyunca ulusların yönetimini ele alıyor. Steam'e 2024'te gelecek ve şu anda istek listesine eklenebilir.

Diablo 4: Season of Blood

Bir sonraki Diablo 4 güncellemesi 17 Ekim 2023'te yayınlanacak ve oyuna yeni bir görev dizisi, yeni vampir güçleri ve beş yeni oyun sonu boss'u getirecek. Blizzard Entertainment Diablo Genel Müdürü Rod Rergusson, aktör Gemma Chan ile birlikte sahneye çıkarak gelecek güncellemeyi ve dört gözle beklenecek oynanış hakkında konuştu.

Dustborn

Yeni fragman, bu canlı aksiyon macera oyununun hikaye odaklı olay örgüsüne odaklandığını, ancak aynı zamanda bazı eğlenceli dövüşler de içerdiğini gösteriyor. Ana karakter Pax, diğer karakterleri etkilemek için dil becerisini benzersiz bir şekilde kullanabiliyor. Oyun 2024 yılının başlarında Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Game Store, PS4 ve PS5 için yayınlanacak.

Thank Goodness You're Here

Bu oyunun asıl odağı hakkında pek bir şey öğrenemedik, ancak “garip” ve çok sayıda rastgele anla dolu gibi görünüyor. Bu karikatürize oyun, Untitled Goose Game'in arkasındaki stüdyo olan Panic Inc. tarafından geliştiriliyor. Oyun 2024 yılında PC, Nintendo Switch ve PS5'e gelecek.

Alan Wake 2

Remedy'nin yaratıcı yönetmeni Sam Lake, yakında çıkacak olan Alan Wake 2'yi konuşmak üzere sahneye çıktı. Onun yorumlarının ardından Alan Wake 2 için yepyeni bir fragman gösterildi. Bir önceki hayatta kalma korku oyununun devamı olan yapım, canlı aksiyon ve grafiklerle işlenmiş oynanışı kusursuz bir şekilde harmanlayacak gibi duruyor. Alan'ın son 13 yıldır (ilk oyundaki olaylardan bu yana) The Dark Place'te tutulduğu ve ne gibi zorluklarla karşılaştığını göreceğimiz açıklandı. Alan Wake 2, 17 Ekim 2023'te Xbox Series X|S, Windows ve PS5'te yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Gamescom 2023: İşte duyurulan tüm oyunlar