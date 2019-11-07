Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı

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Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisiyle önemli bir test gerçekleştirdi. İstanbul’da 5G pilot şebekesi üzerinden 5G teknolojisiyle donatılan bir ambulans aracılığıyla uzaktan ultrason taraması gerçekleştirildi. Ambulanstaki hasta daha hastaneye ulaşmadan 5G yardımıyla uzaktan muayene edildi ve tanı koyuldu.

Ayrıca Bkz. "5G teknolojisi sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit ediyor"

Medical Park Hastaneleri iş birliği ile gerçekleştirilen testte, İstanbul Maltepe'deki 5G pilot şebekesi üzerinden etkileşimli aramanın sağlık sektörü için gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğine dair bir senaryo uygulandı. 5G teknolojisiyle donatılan ambulansta hemşireye geribildirim özelliğine sahip eldiven giydirildi. Ultrason görüntüsünün doktora iletilmesine ek olarak hemşirenin el hissi de çok düşük gecikme ile hastanedeki doktora başarıyla iletildi.

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Yapılan bu uygulama 5G teknolojisinin kullanıcılara, kurumlara ve sektörlere sağlayacağı dönüşümsel faydaların, sağlık sektöründeki önemli bir yansımasını açıkça ortaya koydu. Doktorlar, 5G'nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek hız avantajları sayesinde hastalara uzaktan tanı koyabilecek. 5G teknolojisi sağlık sektörünün yanı sıra ulaşım, güvenlik, oyun, inşaat gibi sektörlere de önemli katkılarda bulunacak.