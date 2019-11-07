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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı

    Turkcell ve Ericsson iş birliği ile geliştirilen teknoloji sayesinde doktor, ambulanstaki hastaya uzaktan ultrason taraması yaptı. 5G'nin hayatımıza katacağı avantajlardan biri gözler önüne serildi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,5b
    1
    22
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı
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    Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisiyle önemli bir test gerçekleştirdi. İstanbul’da 5G pilot şebekesi üzerinden 5G teknolojisiyle donatılan bir ambulans aracılığıyla uzaktan ultrason taraması gerçekleştirildi. Ambulanstaki hasta daha hastaneye ulaşmadan 5G yardımıyla uzaktan muayene edildi ve tanı koyuldu.

    Ayrıca Bkz. "5G teknolojisi sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit ediyor"

    Medical Park Hastaneleri iş birliği ile gerçekleştirilen testte, İstanbul Maltepe'deki 5G pilot şebekesi üzerinden etkileşimli aramanın sağlık sektörü için gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğine dair bir senaryo uygulandı. 5G teknolojisiyle donatılan ambulansta hemşireye geribildirim özelliğine sahip eldiven giydirildi. Ultrason görüntüsünün doktora iletilmesine ek olarak hemşirenin el hissi de çok düşük gecikme ile hastanedeki doktora başarıyla iletildi.

    Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı
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    Yapılan bu uygulama 5G teknolojisinin kullanıcılara, kurumlara ve sektörlere sağlayacağı dönüşümsel faydaların, sağlık sektöründeki önemli bir yansımasını açıkça ortaya koydu. Doktorlar, 5G'nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek hız avantajları sayesinde hastalara uzaktan tanı koyabilecek. 5G teknolojisi sağlık sektörünün yanı sıra ulaşım, güvenlik, oyun, inşaat gibi sektörlere de önemli katkılarda bulunacak.

     

     



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    1ses1 2 hf. en beğenilen
    O değilde bunlar 5g den bahsederken bu gün avcılarda yeni kimlik çıkartıyordum. Telefondan randevuma bakayım dedim giremedim. internet 2g 3g hızlara erişemiyor. Dağın başı değil arkadaşlar istanbulun ortası internete ulaşamıyorum. Ulaşsamda 36k modemler gibi yavaş.

    İlk önce hizmeti adam gibi versinler en son rontgendi ameliyattı ona baksınlar. Şov yapmak reklam yapmakdan başka bişey yapmıyorlar. Aynı 4,5 g demeleri gibi.....
    O değilde bunlar 5g den bahsederken bu gün avcılarda yeni kimlik çıkartıyordum. Telefondan randevuma bakayım dedim giremedim. internet 2g 3g hızlara erişemiyor....
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    Yanıtla +26
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    MustafaC53 2 hf.
    Turkcell in yerinde olsam bir kaç sene pr çalışması yapmam. Depremdeki rezillikler daha hafızalarda taze.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    krkmz1666 2 hf.
    Çinliler 6g için çalışmalara başlamış Turkcell
    bloomberght.com/...
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    DH Misafiri 2 hf.
    5g hızı nedir 4g hızı nedir ? illa 5 mi lazım .. arkadaşların dediği gibi depremde gördük
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    maaart 2 hf.
    Aslında droncell gibi sacmaliklar yerine zeplin gibi havada uzun kalan birseyler bu işi yapsalar gayet afetlerde iş görür ancak bu malcell reklam pesinde koştuğundan drone a sardı popüler diye, zeplincell dese kimse anlamaz havası olmazdı
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    IceRulez 2 hf.
    ya istersen saniyede 100TB veri aktarın kablosuz olarak. Acil durumlarda, olağanüstü durumlarda hiç bir operatör en ufak bir hizmeti bile sunamadı. Ayrıca bu hızdaki iletişimi biz halk olarak kürdan çöpü kadar bile kullanamıyoruz. Kotayı kaldırın ama 3G bile olsa hizmet verin. İşin özeti bu. Telefonumda 3G hızında sınırsız internetim olsun ben 5G istemiyorum
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Jazzalyn 2 hf. IceRulez
    Bu ülkede 128kbps ile ayda 50GB download yapan var, bunlara sınırsız 10Mbps versen sence naparlar???



    Biraz mantık.



    Bizim milletimiz hiçbirşeyi edebiyle kullanmaz, uygun fiyata sınırsız birşey görürse iliğini kemiğini kurutur, ki sınırsız interneti verebilecek altyapısı olan tek operatör Turkcell'dir ve oda ucuza vermez.. Tabiiki yukarıda dediğim sebepten... Superbox fiyatları aşşağı yukarı hesabı yaptırır ki vereceği hızda artık 3mü olur 5mi olur bilemeyiz, yani çöp hızlar.



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    Cem 2 hf.
    La sehrin gobeginde, hemde metropol bir sehrin, telefon cekis problemi yasiyorsa ******** lutfen 5g sine baslatmasinlar.
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    sis651 2 hf.
    Üç kağıtçılık, başka bir şey değil. Aptal reklamlarına sağlığı da öğe yapmasa olmayacak.

    O sözde 5G'leri 4G'ye göre ne kadar gecikme farkı ortaya çıkardı ki bu yapılan iş 4G ile yapılamazdı? Hemşire hayvani hareketler yapmazsa pekala el hissi yine iletilebilir karşıya.

    Hastaya uzaktan tanı koymak isteyen özel hastanelerde bile olan saçmalıkları engellesin. Özel hastaneye gidip yarım saat sıra beklediğim oldu. Aldığım hizmetin de kalitesi belli bile değil...

    Palavralar. Bir kez velet ambulansa bindiği o aralarda gülüyor yahu.
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    routemaster 2 hf.
    Depremde 1G ile hizmet veremediler.
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    night_walker_18 2 hf.
    Reklam kokan hareketler bunlar mayk. Sen önce İstanbul'da deprem olduğunda sizin dronecell'ler ne yapıyordu onu söyle. Bu da dronecell gibi reklamdan öteye gitmez...
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    sis651 2 hf. night_walker_18
    Dronecell'lerin amacı hiçbir zaman öyle deprem sonrası anda işe yaramak olmadı ki. Amacı ne olursa olsun zaten de, havada sınırlı süre kalacak sınırlı kapsamalı ve kapasiteli bir verici aman aman işe yaramaz. Hani reklamını yapmasa takdir ederdim, belki bir gün işe yarar diye. Ama reklamını yaptığı için yererim. Ciddi bir depremde zaten mobil iletişim unutulsun, gerisi hikaye...
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    deoks 2 hf.
    Usg probunu da mı doktor yönlendirmiş yoksa ambulanstaki elemana az aşağı yana diye talimat mi verildi acaba?
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    İroniMan 2 hf.
    Bu horozlu çocukları bir şeyi bu kadar övüp önümüze koyuyosa bu işte bir kümeslik var demektir.

    Blockchain iota kullanan alıp satan birisi olarak söylüyorum küresel şirketler devletlerden üstün hale geldi dikkat edin derim
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    krkmz1666 2 hf.
    Çinliler 6g için çalışmalara başlamış Turkcell
    bloomberght.com/...
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    turkcell, 5g teknolojisi ve
    8 etiket daha ambulans ericsson uzaktan 5g bağlantısı Türkiye Gündemi sağlık Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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