Turkcell'in Ramazan'a özel Salla Kazan kampanyası başladı

Turkcell, Ramazan ayına özel Salla Kazan kampanyası başlattı. Müşteriler Ramazan boyunca Salla Kazan’da kazandıklarının ikiye katlayarak başkalarına ücretsiz hediye edebiliyor. İki kat hediye kampanyası bugün itibariyle başladı.

İlginizi Çekebilir

Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası

Geçen sene Ramazan’da da benzer kampanya yapılmıştı ancak bu sene ilk defa paylaşılan hediyeyi ikiye katlama ve hediyesini paylaşan müşterilere ek sallama hakkı tanınıyor.

Turkcell’in Dijital Operatör mobil uygulamasından Salla Kazan’a erişebilirsiniz. Her Cuma bir sallama hakkı tanınıyor. Salladığınız zaman GB, dakika, SMS hediye ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet"

Türk Telekom 10 GB hediye ediyor

Türk Telekom, Sil Süpür’de Ramazan boyunca tüm müşterilere en az 10 GB internet hediye edeceğini duyurdu. Vodafone henüz Ramazan’a özel hediye internet kampanyası başlatmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.