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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell'in Ramazan'a özel Salla Kazan kampanyası başladı

    Turkcell, 13 Mayıs 2021'e kadar müşterilerin Salla Kazan hediyelerine başkalarıyla paylaşmasına imkan tanıyor. Paylaşılan hediyeler ikiye katlanıyor ayrıca ek sallama hakkı veriliyor.
    16 Nisan 2021, 19:26 (7 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell'in Ramazan'a özel Salla Kazan kampanyası başladı

    Turkcell, Ramazan ayına özel Salla Kazan kampanyası başlattı. Müşteriler Ramazan boyunca Salla Kazan’da kazandıklarının ikiye katlayarak başkalarına ücretsiz hediye edebiliyor. İki kat hediye kampanyası bugün itibariyle başladı.

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    Geçen sene Ramazan’da da benzer kampanya yapılmıştı ancak bu sene ilk defa paylaşılan hediyeyi ikiye katlama ve hediyesini paylaşan müşterilere ek sallama hakkı tanınıyor.

    Turkcell’in Dijital Operatör mobil uygulamasından Salla Kazan’a erişebilirsiniz. Her Cuma bir sallama hakkı tanınıyor. Salladığınız zaman GB, dakika, SMS hediye ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet"

    Türk Telekom 10 GB hediye ediyor

    Türk Telekom, Sil Süpür’de Ramazan boyunca tüm müşterilere en az 10 GB internet hediye edeceğini duyurdu. Vodafone henüz Ramazan’a özel hediye internet kampanyası başlatmadı.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Verdiği beleş dakika BİP te geçerli🤣
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    tonodias 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 saatlik internet geldi ağzımı bozmayacağım.
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    canpolat_28 (Muhammed Ayvaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnternet hediye etmek isteyen olur mu ?
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    qxpeace 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    boş beleş bir kampanya. hediyeler güzel değil. millete 1000 smsmi hediye edecez. millet firmamı 1000 sms Mabatınamı sokacak
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 yıl önce köyümüzde tt un mobil interneti yoktu ama bu yıl 3g ile 15-17 mbit internet alabiliyorum, annemide kontörden telekom un faturalısına geçirdim ohh turkcell gibi kazık markadan kurtardım kendimi...
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    muratoto (Murat BEY) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) dreamblue35
    Hayırlı olsun güle güle kullanın. Hangi pakete geçirdin ve ücreti ne kadar acaba.
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    K koçari (ali burak) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden haftalık 1 gb verirdi şimdi 6 saatlik 12 saatlik veriyor çoğu zaman gb da çıkmıyor.
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    Jazzalyn (S. D.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kampanyayı seviyorum. En azından birine yollayabilmen güzel, keşke her zaman böyle olsa. Hatta ve hatta kendi normal kotanı cüzi bir ücret karşılığında birilerine yollayabilsen bomba olur. Turkcell'i pek kullanmadığım için kotalar çoğu zaman kalıyor.
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    muratoto (Murat BEY) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Jazzalyn
    Hocam Turkcell Biz yaparsan bir yada iki GB gönderilebiliyordu.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Verdiği beleş dakika BİP te geçerli🤣
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    M Musty3535123 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    bip ten arıyorsun normalden bi farkı yokki
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