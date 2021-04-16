Turkcell'in Ramazan'a özel Salla Kazan kampanyası başladı

Turkcell, Ramazan ayına özel Salla Kazan kampanyası başlattı. Müşteriler Ramazan boyunca Salla Kazan’da kazandıklarının ikiye katlayarak başkalarına ücretsiz hediye edebiliyor. İki kat hediye kampanyası bugün itibariyle başladı.İlginizi Çekebilir Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası
Geçen sene Ramazan’da da benzer kampanya yapılmıştı ancak bu sene ilk defa paylaşılan hediyeyi ikiye katlama ve hediyesini paylaşan müşterilere ek sallama hakkı tanınıyor.
Turkcell’in Dijital Operatör mobil uygulamasından Salla Kazan’a erişebilirsiniz. Her Cuma bir sallama hakkı tanınıyor. Salladığınız zaman GB, dakika, SMS hediye ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet"
Türk Telekom 10 GB hediye ediyor
Türk Telekom, Sil Süpür’de Ramazan boyunca tüm müşterilere en az 10 GB internet hediye edeceğini duyurdu. Vodafone henüz Ramazan’a özel hediye internet kampanyası başlatmadı.
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.