Turkcell şebekeleri kilitlendi, çağrı yapılamıyor

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Turkcell müşterilerinin büyük çoğunluğu, yaklaşık 2 saattir mobil hat üzerinden görüşme gerçekleştiremiyor. Pek çok kullanıcı çağrı yapamıyor. Çağrı yapılsa bile görüşmeler yarıda kesiliyor.. Turkcell sorunun farkında olduklarını ve çözmeye çalıştığını açıkladı.

Yaşanan şebeke problemi Türkiye’deki tüm Turkcell kullanıcılarını etkilemiyor ancak pek çok bölgede sorun olduğu için müşterilerin büyük çoğunluğu bu sorundan etkilenmiş durumda. Mobil internet ve mesajlarda herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Şebeke problemi yaşıyorsanız WhatsApp gibi internet üzerinden çağrı uygulamalarını kullanabilirsiniz.

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@TurkcellHizmet Twitter hesabından yapılana açıklamada, “Teknik bir sorun nedeniyle bu durum yaşanıyor. Konu ilgili ekibimiz tarafından inceleniyor. En kısa sürede gerekli işlemler tamamlanacaktır. İlerleyen saatlerde tekrar kontrol etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadesine yer verildi.

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