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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell şebekeleri kilitlendi, çağrı yapılamıyor

    Turkcell müşterileri yaklaşık 2 saattir çağrı yapmakta güçlük çekiyor. Ülkenin pek çok bölgesinde şebeke sorunu yaşıyor. Turkcell şebeke sorunu hakkında açıklama yaptı.
    12 Nisan 2021, 15:37 (Güncellendi, 2 gün)
    11,5b
    19
    118
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    61

    Turkcell şebekeleri kilitlendi, çağrı yapılamıyor
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    Turkcell müşterilerinin büyük çoğunluğu, yaklaşık 2 saattir mobil hat üzerinden görüşme gerçekleştiremiyor. Pek çok kullanıcı çağrı yapamıyor. Çağrı yapılsa bile görüşmeler yarıda kesiliyor.. Turkcell sorunun farkında olduklarını ve çözmeye çalıştığını açıkladı.

    Yaşanan şebeke problemi Türkiye’deki tüm Turkcell kullanıcılarını etkilemiyor ancak pek çok bölgede sorun olduğu için müşterilerin büyük çoğunluğu bu sorundan etkilenmiş durumda. Mobil internet ve mesajlarda herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Şebeke problemi yaşıyorsanız WhatsApp gibi internet üzerinden çağrı uygulamalarını kullanabilirsiniz.

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    @TurkcellHizmet Twitter hesabından yapılana açıklamada, “Teknik bir sorun nedeniyle bu durum yaşanıyor. Konu ilgili ekibimiz tarafından inceleniyor. En kısa sürede gerekli işlemler tamamlanacaktır. İlerleyen saatlerde tekrar kontrol etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadesine yer verildi.



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    Yorumu gör »     Whippoorwill
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    Whippoorwill 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Özür mahiyetinde bir saatlik 192 MB internet verirler.
    Yanıtla +102
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Üç kuruş yatırım yapmadan bu kadar oluyor, BTK daha cezasız bıraksın. Ortada sebep yokken çöken şebeke deprem olduğunda ne yapsın?
    1 Yanıt Yanıtla +67
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    NitroNos (Nitro Nos) 2 gün ( Mesaj Silindi ) krkmz1666
    Türk Telekom'da deprem'de 1 gün boyunca iletişimsiz bıraktı onun izi kolay kolay geçmez.
    3 Yanıt Yanıtla +46
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    1
    Lexco (E. Y.) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nicktatör naptın sen o kadar yav
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    djoz (djoz djoz) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Deprem günü yoğunluktan hizmet veremeyen Türk Telekom

    vs

    pahalı oluşuna "kaliteyi" gerekçe gösteren, fakat durup dururken birdenbire hizmet veremeyen, hizmetin neden kesildiğini dahi bilmeyen ve araştıracak olan Turkcell
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    nicktatör (Hamza GNL) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu olayı gören Vodafone ve Türk Telekom tayfası:
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    Entel Maganda 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    len ilk defa böyle bir şey olmuş millet ayağa kalkmış nasıl olur diye hehehe. bizim halktan korkulur.
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    nicktatör (Hamza GNL) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    D-dostum bu Turkcell harika. 😀

    Hediye ne verdiler?
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    P phasan 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    tt ve turkcell kullaniyorum sikinti yok
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    T tequila10 (sahra evrensel) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    turkcell hökümetin mekanıdır bir sürü kişi hikayeden maaş alıyo
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    RabindranathTagore (İbrahim ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sorun yaşamayanlardan biri de benim. Burada yazanlar üstüne bir kaç kişiyi de aradım dün ama herhangi bir sorun yoktu.
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    tonodias 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 saate aşkın süredir aşkım ile konuşamıyorum aşk olsun Turkcell.
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    onur1301 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yatırım yapma ama durmadan zam yap millet birbirini söğüşlüyor artık
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    11499 kez okundu.
    48 kişi, toplam 67 yorum yazdı.

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    turkcell, turkcell şebeke problemi ve
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