Apple lansmanında bizleri neler bekliyor olacak?

- iPhone 16 serisi yeniliklerle geliyor
- Apple Watch Series 10’dan ne haber?
- Airpods 4: Yeni seçenekler
- Apple Intelligence ile daha akıllı telefonlar
- Yeni iOS 18 ve diğer yazılım güncellemeleri
- Yorumlar
Apple, yeni iPhone 16 serisinin ve diğer ürünlerin tanıtılacağı büyük bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. 9 Eylül'de gerçekleşecek bu etkinlikte, teknoloji devinin yeni telefonları, akıllı saatleri ve daha fazlasıyla kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.
iPhone 16 serisi yeniliklerle geliyor
Apple'ın en yeni iPhone serisi olan iPhone 16, dört modelle tanıtılacak: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max. iPhone 16 ve 16 Plus modelleri, önceki nesil iPhone 15'e benzer bir tasarıma sahip olacak ancak kamera modülü iPhone X'teki gibi dikey yerleşimle yenilenecek. A18 çip ile donatılacak bu modeller, yapay zeka destekli özelliklerle dikkat çekecek. Daha güçlü olan iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise A18 Pro çip ve daha ince çerçevelerle birlikte daha büyük ekranlarla gelecek. Apple, bu modellerde ayrıca bir 'Aksiyon Düğmesi' ve yeni bir 'Kamera Düğmesi' sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.
Apple Watch Series 10’dan ne haber?
Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 10'un da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Daha ince çerçevelerle ve yenilenmiş bir tasarımla gelmesi beklenen bu yeni seri, Apple Watch'ın onuncu yılını kutlamak için özel bir modelle de gelebilir. Ayrıca daha büyük bir 49mm boyut seçeneği de ihtimaller arasında. Öte yandan, Apple'ın daha uygun fiyatlı bir Apple Watch SE modelini duyurmasının beklenildiğini ve bu modelin plastik bir kasa ile geleceğini belirtelim.
Airpods 4: Yeni seçenekler
Etkinlikte Apple'ın yeni AirPods 4 modellerini de tanıtması bekleniyor. Bu yeni kulaklıklar, aktif gürültü engelleme gibi özelliklerle gelecek ve mevcut AirPods Pro'nun bir alt segmentinde yer alacak. Ayrıca, AirPods Max modelinin de yenilenmiş bir versiyonu tanıtılabilir. Bu modelde Lightning yerine USB-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3 desteği ve H2 çip gibi yeniliklerin olması kuvvetle muhtemel.
Apple Intelligence ile daha akıllı telefonlar
Apple'ın yapay zeka odaklı yenilikleri de bu etkinlikte ön planda olacak. Apple Intelligence olarak adlandırılan bu yeni yapay zeka sistemi, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunacak. Apple'ın, bu teknolojiyle Siri'nin yeteneklerini de artırması bekleniyor.
Yeni iOS 18 ve diğer yazılım güncellemeleri
Apple, etkinlik sonrası iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 ve visionOS 2 gibi güncellemeleri de sunacak. Bu güncellemeler, şirketin önceki etkinliklerinde duyurduğu yapay zeka özelliklerini içerecek ve kullanıcıların cihazlarını daha işlevsel hale getirecek. Güncellemeler, yeni cihazların piyasaya sürülmesinden hemen önce indirilebilir olacak.
Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliği, sadece yeni cihazları değil, aynı zamanda şirketin gelecekteki teknoloji stratejilerini de ortaya koyacak. Yapay zeka odaklı yenilikler, geliştirilmiş donanım özellikleri ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren yenilikler, Apple'ın bu yılki tanıtımında büyük bir rol oynayacak. Teknoloji dünyası bu etkinliği heyecanla bekliyor ve Apple'ın sunacağı yenilikleri merak ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.